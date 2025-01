Des maires de Chine et de l’ASEAN se réunissent autour des thèmes de l’ouverture urbaine et de la coopération économique

NANNING, Chine, 17 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d’un dialogue qui s’est ouvert jeudi, des maires, des représentants et des experts de la République de Chine et des pays de l’ASEAN se sont réunis à Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine, afin d’évoquer les questions de l’ouverture urbaine et de la coopération économique.

Organisé par le Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region, sur le thème « Building a China-ASEAN Community of Friendship: Urban Openness and Cooperation » (Construire une communauté d’amitié Chine-ASEAN : ouverture urbaine et coopération), l’événement intitulé « Global Mayors Dialogue -- Nanning » (Dialogue mondial des maires à Nanning) a attiré des participants des pays de l’ASEAN tels que le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, la Thaïlande et le Vietnam.

Au cours de cet événement, les participants ont mené des discussions et des échanges sur des sujets tels que l’ouverture urbaine et la coopération économique, les interactions culturelles et l’intégration, ainsi que leurs expériences en matière de gouvernance urbaine.

« Avec un volume d’échanges bilatéraux qui est passé de plus de 600 milliards de dollars américains en 2019 à près de 1 000 milliards de dollars en 2024, la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’ASEAN est devenue de plus en plus étroite », a déclaré Nong Shengwen, chef du Parti de Nanning.

« Les deux parties ont réalisé une intégration profonde de leurs chaînes industrielles, d’approvisionnement et de valeur », a ajouté Nong.

« Nous considérons que l’amitié représente l’aspect le plus précieux de la paix et de la sécurité au sein d’une communauté dont les membres sont appelés à coopérer pour atteindre la stabilité, la prospérité et le développement durable en encourageant l’ouverture et la collaboration entre les villes », a déclaré Atsaphangthong Siphandone, gouverneur de Vientiane, la capitale du Laos, lors de l’événement.

Source : Information Office of the People's Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region