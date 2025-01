EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.12.2024 ja esialgsed 2024. aasta finantstulemused

EfTEN Capital tegevjuhi Kristjan Tamla kommentaar

Baltikumi kinnisvaraturg näitas 2024. aastal esimesi elavnemise märke. Mitmed ärikinnisvara müüjad korrigeerisid oma hinnaootusi allapoole. Lisaks hakkas aasta teisel poolel kiirenenud EURIBORi langus vähendama kinnisvara omanike laenukulusid ning suurendas tehinguaktiivsust elukondlikul kinnisvaraturul.

EfTEN United Property Fundi’le lõi see head võimalused vabade vahendite investeerimiseks. Augustis lisandus fondi portfelli UNA kaubanduspark Vilniuses ning detsembris, Baltikumi eelmise aasta suurima ärikinnisvara tehinguna, Kristiine kaubanduskeskus Tallinnas. Sellega said fondi vabad vahendid 2024. aasta lõpuks investeeritud ning eelolev aasta on esimene, kus fondi finantstulemused baseeruvad täies ulatuses kinnisvarasse investeeritud portfellil. Lisaks on käesoleva aasta lõpuks või 2026. aasta alguseks oodata fondi arendusinvesteeringu Uus-Järveküla elurajooni lõplikku valmimist.





Finantskokkuvõte

EfTEN United Property Fund teenis 2024. aastal esialgsetel andmetel tegevusajaloo suurima aastase kasumi (1,62 miljonit eurot). Fond teenis aastaga 967 tuhat eurot dividendi- ja intressitulu (888 tuhat eurot 2023. aastal). Samal ajal vähenesid kulud 40 tuhande euro võrra (198 tuhat eurot 2024. aastal vs 238 tuhat eurot 2023. aastal). Aasta lõpus oli fondi laenude kaalutud keskmine intress 5,4%, alanedes aastaga 240 baaspunkti võrra. Languse taga oli alanenud EURIBOR, sügisel madalama marginaaliga refinantseeritud Uus-Järveküla arendusinvesteering kui ka portfelli keskmisest soodsamatel tingimustel saadud uute investeeringute (UNA kaubanduspark ja Kristiine keskus) rahastamistingimused.

Detsembris teenis fond 816 tuhat eurot kasumit, mida mõjutas fondi varade aastalõpu regulaarne hindamine. Hindamise tulemusena suurenes enim Kristiine kaubanduskeskuse ja Uus-Järveküla arendusprojekti investeeringute väärtus. Tegemist oli fondi läbi aegade parima kuu tulemusega.

Kristiine keskus vahetas 2024. aasta lõpus omanikku tingimustes, kus müüjal oli vajadus vara kiireks realiseerimiseks. Seetõttu toimus tehing oluliselt madalamalt tasemelt võrreldes vara bilansilise väärtusega ning nn. turuhinnaga. Aasta lõpus hinnati vara turuhinda vastavalt Colliers Internationali tehtud sõltumatule kinnisvarahinnangule.

Uus-Järveküla arendusinvesteeringus oli 2024. aasta detsembris rekordiline müük - kuuga müüdi või broneeriti klientide poolt 9 ridamaja boksi. Arendusse on kokku planeeritud 165 rida- ja paarismaja boksi, millest klientide poolt on ostetud või broneeritud pea 75%. Viimase ehitusetapiga, mis hõlmab 32 ridamaja boksi, on plaanis alustada lähiajal.

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli detsembri lõpus 11,06 eurot, kasvades kuuga 3,1%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS`i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund`i NAV 11,2 eurot, kasvades kuuga samuti 3,1%.

EfTEN United Property Fund avaldab auditeerimata 2024.a tulemused 4. veebruaril ning informeerib investoreid siis ka planeeritavatest väljamaksetest 2025. aastal ja investoritele korraldatavast veebiseminarist.

Täpsem ülevaade EfTEN United Property Fund'i portfellist on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/





