Ray Parlour Renouvelle son Partenariat en tant qu’Ambassadeur de NetBet UK

LONDRES, 20 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet UK, l'un des principaux opérateurs de jeux en ligne, est ravi d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec la légende d'Arsenal Ray Parlour en tant qu'ambassadeur de la marque au Royaume-Uni pour 2025. Après une première saison réussie, la présence dynamique de Parlour et son amour du sport continueront à représenter la marque NetBet tout au long d'une nouvelle année pleine d'action.

Depuis qu'il a rejoint NetBet au début de l'année 2024, Ray Parlour est devenu synonyme de l'approche amusante, interactive et responsable de la marque en matière de paris sportifs et de jeux en ligne. Sa vaste communauté de fans et son expertise inégalée en matière de football, de courses de chevaux et de poker se sont révélées inestimables au cours d'une année importante pour la marque. L'implication de Ray dans le NetBet Poker Tour a consolidé son lien avec les fans, grâce à son sens de la compétition et à sa personnalité engageante, rendant les événements encore plus mémorables.

Parlour, également connu comme le « Pelé de Romford » (The Romford Pele), peut se féliciter d'une illustre carrière de footballeur, avec notamment plus de 400 apparitions sous le maillot d'Arsenal et un rôle central dans l'équipe des Invincibles, championne de Premier League en 2003/04. Avec trois titres de Premier League, quatre FA Cups et des triomphes européens à son actif, Ray reste l'une des figures les plus respectées du football anglais.

Suite au renouvellement de cette collaboration, Ray Parlour continuera à figurer dans les campagnes marketing de NetBet UK pour ses produits sportifs et de casino. Qu'il s'agisse de contenu social engageant ou d'analyses d'experts exclusives, Ray Parlour sera en contact avec les fans tout au long de l'année.

À propos de ce nouveau partenariat, Ray Parlour a déclaré : « J'ai passé une année fantastique avec NetBet et je suis ravi de continuer en tant qu'ambassadeur de la marque en 2025. Avec tant de grands moments sportifs à venir, j'ai hâte de faire partie de l'action et de la partager avec les joueurs passionnés de NetBet. »

Le PDG de NetBet, Marcel Prioteasa, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Ray, dont la passion et les réussites s’alignent parfaitement avec les valeurs de notre marque. Nous nous réjouissons à l’idée d’une nouvelle année de collaboration, offrant des analyses exclusives et des expériences uniques qui renforcent le lien entre notre marque et les fans de sport, tout en affirmant notre identité sur le marché. »

Cette annonce s'inscrit dans la continuité des innovations de NetBet visant à améliorer l'expérience des joueurs. Avec une application de paris sportifs et un lobby de casino réorganisés lancés l'année dernière, offrant des promotions quotidiennes, des jeux gratuits et des milliers de marchés de paris, NetBet reste déterminé à offrir une plateforme de jeu d’exception aux joueurs britanniques.

Pour plus d’informations, veuillez contacter press@netbet.com