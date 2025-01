Suomi toivottaa tervetulleeksi Virtunen ja viisi ensimmäistä Nasdaq Helsinkiin listattua euromääräistä kryptovaluutta-ETP:tä

Helsinki, 20. tammikuuta 2025 – Virtune, ruotsalainen säännelty kryptovarainhoitaja, ilmoitti tänään Suomen ensimmäisten kryptovaluuttoihin sidottujen pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) listaamisesta Nasdaq Helsinkiin. Tämä tekee suomalaisille sijoittajille helpoksi ja turvalliseksi sijoittaa kryptovaroihin paikallisessa valuutassa todistettujen ja vakiintuneiden rahoitusinstrumenttien avulla.

Lanseeraus on merkittävä, sillä se tuo ensimmäistä kertaa Suomen rahoitusmarkkinoille useita pörssinoteerattuja tuotteita, joiden kohde-etuutena on kryptovara. ETP-tuotteet ovat euromääräisiä ja niillä voidaan käydä kauppaa suurimpien pohjoismaisten pankkien ja välittäjien, kuten Nordnetin ja muiden vakiintuneiden välittäjien, kautta.

Lanseeraus edustaa useita keskeisiä ensiaskeleita Suomen rahoitusmarkkinoille:

Ensimmäiset pörssilistatut kryptopohjaiset tuotteet, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinkiin.

Viiden tuotteen listaaminen on suurin samanaikainen kryptopohjaisten tuotteiden lanseeraus säännellyllä markkinalla Pohjoismaiden historiassa.

Ensimmäiset steikatut (staking) ETP:t, jotka ovat saatavilla suomalaisille sijoittajille (staking-palkkiot heijastuvat ETP:n päivän hintaan).

Lanseeraus avaa Suomen 20,5 miljardin euron ETP-markkinat kryptovaroille tarjoten suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa kryptovaroihin ensimmäistä kertaa oman osakevälittäjänsä kautta.

"Olemme innoissamme voidessamme esitellä Suomen ensimmäiset pörssilistatut kryptotuotteet ja ollessamme ensimmäisiä turvallisten ja säänneltyjen pörssilistattujen kryptotuotteiden tuomisessa Pohjoismaisille markkinoille. Tavoitteenamme on tulla Pohjoismaiden johtavaksi kryptovarainhoitajaksi ja nopeuttaa kryptovarojen omaksumista omaisuusluokkana. Nämä euroissa noteeratut listaukset Nasdaq Helsingissä ovat ratkaiseva virstanpylväs matkamme varrella.", sanoo Christopher Kock, Virtunen toimitusjohtaja.

Kaikki Virtunen ETP:t ovat 100 % fyysisesti tuettuja ja täysin vakuutettuja. Nämä viisi euroissa noteerattua ETP:tä ovat:

Virtune Bitcoin ETP (Ticker: VIRBTCE, ISIN: SE0020845709) : Sidottu Bitcoiniin.

: Sidottu Bitcoiniin. Virtune Staked Ethereum ETP (Ticker: VIRETHE, ISIN: SE0020541639) : Sidottu Ethereumiin yhdistettynä steikkauksen (staking) hyötyihin. Steikkauksen ansiosta ETP tarjoaa vuosittaista lisätuottoa sijoitukselle.

: Sidottu Ethereumiin yhdistettynä steikkauksen (staking) hyötyihin. Steikkauksen ansiosta ETP tarjoaa vuosittaista lisätuottoa sijoitukselle. Virtune XRP ETP (Ticker: VIRXRPE, ISIN: SE0021486156) : Sidottu XRP:hen.

: Sidottu XRP:hen. Virtune Staked Solana ETP (Ticker: VIRSOLE, ISIN: SE0021309754) : Sidottu Solanaan yhdistettynä steikkauksen (staking) hyötyihin. Steikkauksen ansiosta ETP tarjoaa 3 % vuotuisen lisätuoton sijoitukselle.

: Sidottu Solanaan yhdistettynä steikkauksen (staking) hyötyihin. Steikkauksen ansiosta ETP tarjoaa 3 % vuotuisen lisätuoton sijoitukselle. Virtune Crypto Altcoin Index ETP (Ticker: VIRALTE, ISIN: SE0023260716): Sidottu tasapainotettuun koriin, joka koostuu jopa 10 johtavasta vaihtoehtoisesta kryptovaluutasta (altcoineista), poislukien Bitcoinn ja Ethereumin. Tuotekori tasapainotetaan kuukausittain palauttamalla osuudet tasapainoon, ja olemassa olevia kryptovaroja voidaan poistaa sekä lisätä uusia.

"Yhtenä ensimmäisistä krypto ETP-markkinoiden toimijoista, olemme rakentaneet vahvan aseman Euroopassa noin 23 %:n markkinaosuudella. Nyt laajennamme ETN-tuotteiden listaus- ja kaupankäyntipalvelut Nasdaq Helsinkiin, tarjoten sijoittajille pääsyn näihin tuotteisiin Virtunen ensimmäisten ETN-listauksien kautta," sanoi Helena Wedin, Nasdaqin Euroopan pörssilistatuista tuotteista vastaava johtaja.

"Pörssilistatut ETN-tuotteet tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa vaihtoehtoisiin tuotteisiin hyötyen samalla säännellyn markkinapaikan tuomasta läpinäkyvyydestä. Olemme iloisia voidessamme avata tämän uuden segmentin Nasdaq Helsinkiin ja toivotamme Virtune AB:n tervetulleeksi ensimmäisenä ETN-tuotteiden liikkeeseenlaskijana," sanoo Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Kaupankäynti ja likviditeetti

Markkinatakaajana toimii Flow Traders, joka on yksi maailman johtavista markkinatakaajista. Aktiivinen likviditeetin tarjoaminen varmistaa tiukat spreadit ja luotettavaa kaupankäyntia sijoittajille.

Tietoa Virtunesta

Virtune on Ruotsissa säännelty kryptovarainhoitaja ja 100 %:sti fyysisesti tuettujen pörssilistattujen kryptopohjaisten ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskija. Yhtiö on kasvanut nopeasti Pohjoismaissa listattuaan ensimmäisen pörssilistatun kryptotuotteensa Nasdaq Tukholmaan toukokuussa 2023. Tänä päivänä Virtune hallinnoi 310 miljoonan dollarin varallisuutta ja sillä on yli 110 000 institutionaalisen ja yksityisen sijoittajan luottamus. Perustamisestaan lähtien Virtune on asettanut sijoittajansuojan etusijalle. Virtunen menestys perustuu läpinäkyvään ja säänneltyyn toimintatapaan sekä vahvaan sitoutumiseen kryptovaroihin ja ETP-tuotteisiin liittyvään koulutukseen markkinaosapuolille.

Virtunen valikoimassa on tällä hetkellä 13 ETP-tuotetta:

Yhden omaisuusluokan ETP:t : Ovat sidoksissa yksittäisiin kryptovaroihin.

: Ovat sidoksissa yksittäisiin kryptovaroihin. Steikatut ETP:t : Ovat sidoksissa kryptovaroihin lisätyillä vuotuisilla tuotoilla steikkaus-palkkioiden ansiosta.

: Ovat sidoksissa kryptovaroihin lisätyillä vuotuisilla tuotoilla steikkaus-palkkioiden ansiosta. Indeksi-ETP:t: Tarjoavat laajan kryptonäkyvyyden kuukausittaisella uudelleentasapainotuksella, joka mukauttaa omistuksia.

Virtunen ETP-tuotteiden avulla sijoittajat voivat sijoittaa kryptovaroihin yhtä helposti kuin osakkeisiin integroiden kryptosijoitukset perinteisiin salkkuihinsa ilman kryptovaroihin suoraan sijoittamiseen ja lompakon hallinnan monimutkaisuuksiin liittyviä riskejä.

Lanseerauksen merkitys

Näiden listauksien myötä Virtune on ensimmäinen liikkeeseenlaskija, joka tuo pörssilistattuja kryptotuotteita Suomen markkinoille vastaten kasvavaan kysyntään säännellyistä, läpinäkyvistä ja kustannustehokkaista tavoista sijoittaa kryptovaroihin. Nasdaq Helsinki luotettavana ja säänneltynä markkinapaikkana mahdollistaa suomalaisille sijoittajille helpomman tavan sijoittaa kryptovaroihin osana salkkua.

Virtunen tarjonta erottuu korostamalla turvallisuutta ja yksinkertaisuutta. Kaikki tuotteet ovat täysin fyysisesti tuettuja kohde-etuutena olevien kryptovarojen avulla. Fyysiset kryptovarat säilytetään institutionaalisen turvaluokitustason omaavassa Coinbasen kylmäsäilytyksessä (offline), mikä takaa sijoittajille maksimaalisen turvallisuuden. Lisäksi steikatut ETP:t, kuten Virtune Staked Ethereum ETP ja Virtune Staked Solana ETP, mahdollistavat suomalaisten sijoittajien hyötymisen steikkaus-palkkioista, jotka syntyvät lohkoketjun konsensusmekanismeista. Nämä palkkiot ovat saumattomasti integroitu ETP:n rakenteeseen ja heijastuvat ETP:n päivän hintaan.

Askel kohti tulevaisuutta

Kryptovaroilla on yhä suurempi vaikutus globaaliin rahoitusekosysteemiin, ja Virtunen ETP-tuotteiden lanseeraus Suomessa asemoi yhtiön edelläkävijäksi säännellyissä kryptosijoitusratkaisuissa. Yhdistämällä turvallisen infrastruktuurin, vahvan sääntelyvalvonnan ja innovatiiviset tuotevalikoimat, Virtune on edelläkävijä tehdessään kryptovaroihin sijoittamisesta helpompaa, luotettavampaa ja valtavirtaista.

Mikäli olet institutionaalinen sijoittaja ja kiinnostunut tutkimaan nykyisten ja tulevien ETP-tuotteidemme potentiaalia osana omaisuudenhoitoasi tai haluat oppia lisää Virtunesta ja tarjonnastamme, ota rohkeasti yhteyttä. Vieraile osoitteessa www.virtune.com saadaksesi lisätietoja ja rekisteröi sähköpostiosoitteesi verkkosivustollamme saadaksesi päivityksiä tulevista ETP-lanseerauksista ja muista kryptovaroihin liittyvistä uutisista.

Lehdistön yhteystiedot

Christopher Kock, toimitusjohtaja, Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune, jonka pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, on säännelty ruotsalainen digitaalisten omaisuuserien hallinnointiyritys ja pörssilistattujen kryptotuotteiden liikkeeseenlaskija säännellyissä eurooppalaisissa pörsseissä. Sääntelyn noudattaminen, strategiset yhteistyöt alan johtavien toimijoiden kanssa ja osaava tiimimme mahdollistavat sijoittajille pääsyn innovatiivisiin ja kehittyneisiin sijoitustuotteisiin, jotka ovat linjassa kehittyvän ja globaalin kryptomarkkinan kanssa.

Kryptosijoituksiin liittyy korkea riski. Virtune ei tarjoa sijoitusneuvontaa; sijoitukset tehdään omalla vastuulla. Arvopaperien arvo voi nousta tai laskea, eikä ole takeita sijoitetun pääoman takaisin saamisesta. Lue esite, avaintietoasiakirja ja ehdot verkkosivustoltamme virtune.com.