VICAT - Bilan contrat de liquidité au 31/12/2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité entre VICAT et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par VICAT à NATIXIS ODDO BHF, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié à la date du 31/12/2024 :

17 703 titres

1 429 046,9 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

25 553 titres

2 527 226,1 euros.

Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :

4 113 transactions à l'achat

3 853 transactions à la vente.

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

315 885 titres et 10 864 434,2 euros à l'achat

327 048 titres et 11 306 186,7 euros à la vente.

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél. +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél. +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr

À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur le marché Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Engagée sur une trajectoire visant la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,937 milliards d’euros en 2023. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

