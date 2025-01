EGIDE : Chiffre d’affaires 2024

Bollène, 20 janvier 2025– 18 : 00 (CET)

Communiqué de presse

Chiffre d’affaires 2024

Chiffre d’affaires 2024 : 31,07M€ (- 15,5 %)

Poursuite des investissements stratégiques et de la diversification client

Dynamique positive engagée pour 2025





Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires consolidé 2024.

1. Chiffre d’affaires consolidé 2024 à 31,07M€ (-15,5%)





Comme anticipé, le chiffre d’affaires consolidé 2024 du Groupe Egide s’établit à 31,07M€, enregistrant une baisse de 15,5% par rapport à 2023. Cette diminution fait suite à une hausse de 8,7% du chiffre d’affaires en 2023.

A dollar constant, le chiffre d’affaires 2024 se serait établi à 30,03M€.

Cette baisse de 5,68M€ du chiffre d’affaires résulte de la diminution des revenus de Egide SA (-2,77M€, soit -15,8%), de Egide USA (-2,52M€, soit -21,7%) et, dans une moindre mesure, de Santier (-0,39M€, soit -5,1%).

Le premier semestre 2024 s’est établi à 15,43M€, avant de progresser légèrement à 15,64M€ au second semestre, porté par Egide SA et la filiale californienne Santier. Cette performance reste toutefois en retrait par rapport au second semestre 2023 qui s’élevait à 17,56M€.

Les ventes des filiales américaines en 2024 représentent 52,6% des ventes du groupe, contre 52,4% en 2023.

En million d’euros 2024* 2023 Var. Var. à base C.** M€ % CA M€ % CA M€ % CA M€ % CA Egide SA 14,73 47% 17,50 48% -2,76 -16% -2,77 -16% Egide USA 9,11 29% 11,61 32% -2,51 -22% -3,08 -27% Santier 7,23 23% 7,60 21% -0 ,37 -5% -0,81 -11% Groupe 31,07 100% 36,71 100% -5,64 -15% -6,68 -20%

* Non audité

** : A taux de change constants

Egide SA : L’activité a diminué de 15,8%, principalement en raison de la réduction significative des commandes d’un de ses principaux clients, qui a perdu ses licences d’exportation.

L’activité a diminué de 15,8%, principalement en raison de la réduction significative des commandes d’un de ses principaux clients, qui a perdu ses licences d’exportation. Egide USA : L’activité a baissé de 21,7%, en raison du ralentissement des ventes auprès de son principal client, de problèmes de surstock et de fabrication, ainsi que d’un niveau de trésorerie limité.

L’activité a baissé de 21,7%, en raison du ralentissement des ventes auprès de son principal client, de problèmes de surstock et de fabrication, ainsi que d’un niveau de trésorerie limité. Santier : L’activité a diminué de 5,1%, en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement causées par un niveau de trésorerie limité et des défaillances de certains fournisseurs en termes de qualité et de délais.





Répartition par application

Tous les segments de marché sont en baisse à l’exception de l’Hyperfréquence et d’autres applications nouvelles.

En million d’euros 2024* 2023 Var. M€ % CA M€ % CA M€ % CA Imagerie Thermique 9,53 31% 15,02 41% -5,49 -15% Puissance 6,65 21% 7,74 21% -1,09 -3% Optronique 3,72 12% 5,52 15% -1,80 -5% Hyperfréquence 5,92 19% 5,03 14% 0,89 2% Autres 5,25 17% 3,40 9% 1,85 5% Groupe 31,07 100% 36,71 100% -5,64 -15% * non audité

Imagerie Thermique : En baisse de 5,49 M€ (-15%), principalement due à la réduction significative des commandes d'un des principaux clients d'Egide SA. Néanmoins, Egide maintient sa position de leader dans le segment de l'imagerie thermique pour le secteur de la Défense.

En baisse de 5,49 M€ (-15%), principalement due à la réduction significative des commandes d'un des principaux clients d'Egide SA. Néanmoins, Egide maintient sa position de leader dans le segment de l'imagerie thermique pour le secteur de la Défense. Puissance : La baisse de 1,09 M€ (-3%) est attribuée à Egide USA en raison du ralentissement des ventes auprès de son principal client.

La baisse de 1,09 M€ (-3%) est attribuée à Egide USA en raison du ralentissement des ventes auprès de son principal client. Hyperfréquence : La hausse de 0,89 M€ (2%) provient de divers clients aux États-Unis et en France.





Répartition par zone géographique

La diminution du chiffre d'affaires consolidé s'explique par une baisse de l'activité en Amérique du Nord (-3,47M€, soit -9%) et en Europe (-2,07M€, soit -6%).

Désormais, le groupe génère un quart de son chiffre d'affaires en Asie et dans le reste du monde.

En million d’euros 2024* 2023 Var. M€ % CA M€ % CA M€ % CA Amérique du Nord 15,07 48% 18,54 50% -3,47 -9% Europe 8,33 27% 10,40 28% -2,07 -6% Asie et reste du monde 7,68 25% 7,77 21% -0,09 0% Groupe 31,07 100% 36,71 100% -5,64 -15% * non audité

2. PERSPECTIVES 2025





Pour 2025, le groupe Egide prévoit un retour à la croissance de son chiffre d’affaires, avec une augmentation à un chiffre. Cette croissance sera portée par la stratégie de diversification, initiée en 2023, qui s’appuie notamment sur le renforcement des grands comptes historiques d’Egide SA et l’essor de nouvelles applications pour les marchés de la Défense et de l’Aérospatiale.

Le Groupe bénéficiera également du développement des activités dans les batteries thermiques et les systèmes de mise à feu chez Egide USA. Ces perspectives sont soutenues par la modernisation de l'outil industriel, qui permettra d'améliorer la performance opérationnelle de l'ensemble du Groupe.

CALENDRIER FINANCIER

29/04/2025 : Publication des Résultats Annuels 2024 (après Bourse)

29/04/2025 : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2024

22/05/2025 : Assemblée Générale Mixte des actionnaires

20/10/2025 : Publication des Résultats Semestriels 2025

CONTACTS

EGIDE – David Hien – Directeur Général - +33 4 90 30 35 98 – dhien@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO – Isabelle Aprile - Agence de communication financière - +33 6 17 38 61 78 – i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

