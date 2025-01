COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 20 janvier 2025

Bureau Veritas acquiert une entreprise leader dans le domaine des bâtiments et des infrastructures en Italie, conformément à sa stratégie LEAP I 28

Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification, a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de Contec AQS et de ses deux filiales Exenet et PMPI. Ce projet d’acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas visant à renforcer son leadership sur le secteur du bâtiment et des infrastructures.

Bureau Veritas contribue à rendre les bâtiments et les infrastructures plus sûrs, durables et résistants, en proposant des solutions complètes couvrant l'ensemble du cycle de vie des actifs. Cette acquisition permettra à Bureau Veritas d'étendre sa présence dans le secteur des bâtiments et des infrastructures en Italie.

Contec AQS, Exenet et PMPI sont des marques italiennes établies qui fournissent des services complets et une expertise technique dans le secteur des bâtiments et des infrastructures. Ils couvrent les domaines de la construction, des infrastructures et de la santé, de la sécurité et de l'environnement (HSE) pour les autorités publiques, les exploitants d'infrastructures et les entreprises manufacturières privées. L’entreprise emploie environ 190 experts hautement qualifiés et devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros en 2024.



« Cette acquisition est en ligne avec notre objectif d'étendre notre leadership dans le domaine des infrastructures en Europe, comme prévu dans notre stratégie LEAP | 28. » Hinda Gharbi, directrice générale de Bureau Veritas, a déclaré : « En Italie, l'arrivée de ces trois entreprises renforcera nos capacités aux bénéfices de nos clients ».

Alberto Palombarini, PDG de Contec AQS, a ajouté : « Notre collaboration historique avec Bureau Veritas a confirmé la forte adéquation entre leurs capacités techniques et les nôtres. Cette union stratégique permettra non seulement d'améliorer notre offre de services à nos clients, mais aussi de consolider notre position de partenaire de choix en atteignant une masse critique en Italie, notre marché domestique. »

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de mars 2025, une fois que les conditions habituelles auront été remplies, y compris les autorisations réglementaires.

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Pièce jointe