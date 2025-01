Aya Or & Argent dresse son bilan d’exploration annuel

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») dresse son bilan d’exploration annuel dans le cadre de son programme de forage d’exploration 2024 à la mine d’argent Zgounder et sur le projet Boumadine dans le Royaume du Maroc.

Faits saillants

Exploration à la mine Zgounder : Minéralisation significative en profondeur, vers le contact avec le granite, et expansion de la fosse à ciel ouvert et à l’ouest, près de la faille. Le sondage DZG-SF-24-172 a recoupé 2 165 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 21,0 mètres (« m »), incluant 4 600 g/t Ag sur 3,5 m Le sondage ZG-RC-24-277 a recoupé 2 425 g/t Ag sur 17,0 m, incluant 6 311 g/t Ag sur 5,0 m Le sondage ZG-RC-24-228 a recoupé 1 356 g/t Ag sur 20,0 m, incluant 1 799 g/t Ag sur 14,0 m Le sondage ZG-SF-24-200 a recoupé 1 151 g/t Ag sur 21,0 m, incluant 3 290 g/t Ag sur 6,0 m Le sondage ZG-RC-24-028 a recoupé 986 g/t Ag sur 24,0 m, incluant 4 418 g/t Ag sur 4,0 m 46 188 m de forage complétés à Zgounder, près de la mine et à l’échelle régionale.



Exploration à Boumadine : Augmentation de l’étendue du corridor principal à Boumadine à 5,4 kilomètres (« km ») avec des intersections incluant :

Le sondage BOU-DD23-223 a recoupé 763 g/t d’équivalent argent (« éq.Ag ») sur 38,3 m (1,53 g/t d’or (« Au »), 311 g/t Ag, 4,4 % de zinc (« Zn »), 1,8 % de plomb (« Pb ») et 0,04 % de cuivre (« Cu »)) Le sondage BOU-DD23-230 a recoupé 991 g/t éq.Ag sur 17,6 m (2,64 g/t Au, 247 g/t Ag, 7,7 % Zn, 1,2 % Pb et 0,3 % Cu) Augmentation de l’étendue de la zone Tizi à 2,0 km avec des intersections comme :

Le sondage BOU-DD24-310 a recoupé 445 g/t éq.Ag sur 13,7 m (4,9 g/t Au, 42 g/t Ag, 0,4 % Zn, 0,4 % Pb et 0,06 % Cu) Le sondage BOU-DD24-306 a recoupé 1 021 g/t éq.Ag sur 3,0 m (11,5 g/t Au, 89 g/t Ag, 0,8 % Zn, 0,2 % Pb et 0,2 % Cu) Publication d’une estimation de ressources minérales (« ERM ») faisant état de ressources minérales présumées de 23,6 millions de tonnes (« Mt ») contenant 64,7 millions d’onces (« Moz ») d’Ag, 1,98 Moz d’Au, 546 milliers de tonnes (« kt ») de Zn et 198 kt de Pb. 15 permis d’exploration ajoutés, agrandissant l’empreinte d’exploration à Boumadine à 252,5 kilomètres carrés (« km 2 »). 219 sondages totalisant 107 683 m forés le long du corridor principal et sur d’autres cibles à Boumadine. Réalisation d’un vaste levé héliporté magnétique et électromagnétique de type MobileMT couvrant une superficie de 1 266 km².



1 Toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage. Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant. La teneur en équivalent argent est basée sur un prix pour l’argent de 21 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 89 %, un prix pour l’or de 1 900 $ US/oz avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, un prix pour le zinc de 1,20 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 72 %, un prix pour le plomb de 1,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 85 %, et un prix pour le cuivre de 4,00 $ US/lb avec un taux de récupération à l’usinage de 75 % pour arriver aux ratios suivants : 1 g/t Au : 76,9 g/t Ag; 1 % Cu : 97,63 g/t Ag; 1 % Pb : 27,7 g/t Ag; et 1 % Zn : 28,1 g/t Ag.

« Le succès obtenu en exploration en 2024, tant à Zgounder qu’à Boumadine, a joué un rôle important pour assurer la croissance de nos actifs, avec des intersections de forage exceptionnelles mettant en lumière le potentiel d’accroître sensiblement les onces à haute teneur à brève échéance », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Les plus de 150 000 mètres de forage que nous avons réalisés, combinés à l’utilisation de technologies d’imagerie spectrale et de géophysique à haute résolution, ont été déterminants et nous ont permis de récolter du succès en exploration et mettre au jour de nouvelles opportunités. En agrandissant notre empreinte par l’ajout de plus de 150 km² de terrains au Maroc, nous sommes déterminés à générer de la valeur pour tous nos actionnaires par le biais du forage et nous poursuivrons sur cette lancée de croissance en 2025. »

Résumé des résultats d’exploration

Exploration à Zgounder

La mine Zgounder est une mine souterraine et à ciel ouvert située dans les montagnes centrales de l’Anti-Atlas au Maroc. Il s’agit d’un gisement argentifère d’origine volcanique, où la minéralisation est encaissée dans des roches sédimentaires. Les meilleures intersections de forage de 2024 sont présentées au tableau 1.

Pour la période de janvier à décembre 2024, un total de 35 469 m de forage ont été complétés (figure 1).

Le forage intercalaire souterrain et en surface de la minéralisation à haute teneur dans le gisement principal a permis de confirmer la minéralisation et d’augmenter l’étendue des zones de production souterraines. Les résultats comprennent : DZG-SF-24-172 avec 21,0 m à 2 165 g/t Ag incluant 3,5 m à 4 600 g/t Ag; DZG-SF-24-065 avec 6,5 m à 2 870 g/t Ag incluant 2,0 m à 7 229 g/t Ag; et ZG-23-54 avec 7,0 m à 1 846 g/t Ag incluant 5,0 m à 2 095 g/t Ag (figure 2).

La minéralisation en argent en profondeur, près du contact avec le granite, a été confirmée et prolongée de 800 m latéralement, avec des résultats dont : ZG-SF-23-084 avec 13,5 m à 1 089 g/t Ag incluant 7,5 m à 1 700 g/t Ag et 4,5 m à 4 469 g/t Ag; ZG-SF-24-200 avec 21,0 m à 1 151 g/t Ag incluant 6,0 m à 3 290 g/t Ag; et ZG-SF-24-123 avec 2,5 m à 5 696 g/t Ag.

Le secteur de la fosse à ciel ouvert contribue largement à la production, et le forage à circulation inverse (« RC ») dans ce secteur, à l’est du gisement, a confirmé la continuité de la minéralisation au sud et au nord. Les résultats comprennent : ZG-RC-24-028 avec 24,0 m à 986 g/t Ag incluant 4,0 m à 4 418 g/t Ag; ZG-RC-24-228 avec 20,0 m à 1 356 g/t Ag incluant 14,0 m à 1 799 g/t Ag; ZG-RC-24-277 avec 17,0 m à 2 425 g/t Ag incluant 5,0 m à 6 311 g/t Ag; et ZG-RC-24-082 avec 16,0 m à 1 155 g/t Ag incluant 5,0 m à 2 335 g/t Ag.

Tableau 1 – Meilleures intersections de forage à Zgounder en 2024 (longueur dans l’axe de forage)

Sondage De À Ag

(g/t)



Longueur (m) Ag x largeur Forage DDH en surface ZG-23-35 85,0 100,0 683 15,0 10 247 ZG-23-54 56,0 63,0 1 846 7,0 12 923 Incluant 56,0 61,0 2 095 5,0 10 476 Forage DDH souterrain DZG-SF-23-292 46,5 51,0 2 430 4,5 10 933 Incluant 47,5 50,0 4 174 2,5 10 434 ZG-SF-23-084 133,5 147,0 1 089 13,5 14 706 Incluant 136,5 144,0 1 700 7,5 12 753 ZG-SF-23-084 163,5 168,0 4 469 4,5 20 109 DZG-SF-24-007 88,5 92,5 2 511 4,0 10 043 ZG-SF-24-123 274,0 276,5 5 696 2,5 14 240 DZG-SF-24-027 69,5 71,0 7 631 1,5 11 446 DZG-SF-24-065 79,0 85,5 2 870 6,5 18 652 Incluant 80,0 82,0 7 229 2,0 14 458 DZG-SF-24-081 35,5 45,0 1 339 9,5 12 722 Incluant 35,5 39,5 2 984 4,0 11 934 DZG-SF-24-111 4,5 11,0 2 372 6,5 15 420 Incluant 7,0 9,5 5 674 2,5 14 184 ZG-SF-24-200 265,0 286,0 1 151 21,0 24 166 Incluant 280,0 286,0 3 290 6,0 19 738 DZG-SF-24-145 13,0 16,0 4 645 3,0 13 934 Incluant 13,0 15,0 6 703 2,0 13 406 DZG-SF-24-153 56,0 60,0 3 955 4,0 15 818 DZG-SF-24-172 22,5 43,5 2 165 21,0 45 474 Incluant 30,5 34,0 4 600 3,5 16 100 DZG-SF-24-272 4,0 9,5 1 849 5,5 10 170 Forage RC en surface ZG-RC-24-028 2,0 26,0 986 24,0 23 672 Incluant 18,0 22,0 4 418 4,0 17 672 ZG-RC-24-031 8,0 22,0 744 14,0 10 416 ZG-RC-24-082 24,0 40,0 1 155 16,0 18 472 Incluant 33,0 38,0 2 335 5,0 11 676 ZG-RC-24-243 0,0 25,0 420 25,0 10 504 ZG-RC-24-154 19,0 38,0 711 19,0 13 512 ZG-RC-24-169 20,0 42,0 485 22,0 10 680 ZG-RC-24-228 25,0 45,0 1 356 20,0 27 128 Incluant 28,0 42,0 1 799 14,0 25 192 ZG-RC-24-235 0,0 13,0 778 13,0 10 116 ZG-RC-24-277 33,0 50,0 2 425 17,0 41 232 Incluant 37,0 42,0 6 311 5,0 31 556 ZG-RC-24-303 22,0 28,0 1 970 6,0 11 820 ZG-RC-24-318 8,0 17,0 1 143 9,0 10 284 ZG-RC-24-345 15,0 31,0 876 16,0 14 016 Incluant 22,0 27,0 2 018 5,0 10 092 ZG-RC-24-355 0,0 20,0 555 20,0 11 092

Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

Figure 1 : Localisation des sondages forés à Zgounder





Exploration régionale à Zgounder

Le forage d’exploration était axé sur des cibles à proximité de la mine, à l’intérieur d’un rayon de 2 km du gisement Zgounder, pour un total de 10 651 m de forage.

Cible Zgounder Ouest : Les travaux de forage ciblaient la continuité dans l’extension latérale du gisement Zgounder vers l’ouest, et ont recoupé des zones argentifères au sein de la même unité sédimentaire qui encaisse la minéralisation au gisement Zgounder. Les résultats d’analyse restent à venir pour ce secteur.

Cible Zgounder Est : Les travaux de forage ciblaient la séquence sédimentaire protérozoïque sous le complexe volcanique Sirwa, lequel est sus-jacent aux unités qui encaissent le gisement Zgounder. Les sondages ont atteint des profondeurs verticales allant jusqu’à 480 m et ont recoupé des unités volcaniques felsiques avec des intervalles présentant des valeurs anomales en Ag. Ces résultats d’analyse anomaux provenant du complexe volcanique Sirwa révèlent un potentiel qui n’avais jamais été documenté pour cette unité. Des travaux de suivi seront effectués en 2025.

Cible Zgounder Sud : Les travaux de forage visaient à tester le contact sud de l’unité rhyolitique qui borde le gisement principal au nord. Les sondages ont recoupé des unités sédimentaires similaires à celles qui encaissent le gisement Zgounder, au contact avec la rhyolite. Des valeurs anomales en Ag ont été obtenues et un suivi est prévu en 2025.

Cible Zgounder Sud-est : Les travaux de forage visaient à tester le secteur autour d’un indice d’Ag identifié lors de travaux antérieurs d’échantillonnage en surface. Cette cible se trouve dans une fenêtre géologique située dans le lit d’une rivière, où sont exposées des lithologies enfouies sous le complexe volcanique Sirwa plus jeune. Les travaux de forage ont permis d’évaluer une petite portion de la cible et un suivi par cartographie en surface est planifié.

Cartographie géologique et prospection sur les propriétés Tirzzit et Zgounder Far East, toutes deux acquises vers la fin de 2023.

Campagne de sédiments de ruisseaux sur les propriétés Tirzzit et Zgounder Far East, et suivi des résultats de sédiments de ruisseaux antérieurs sur la propriété Touchkal.

Réalisation d’un levé géophysique aéroporté sur le projet Tirzzit (154 km²).

Acquisition d’imagerie hyperspectrale WorldView-3 pour les propriétés Tirzzit et Zgounder Far East, suivie d’un calibrage au sol du levé hyperspectral à l’aide d’échantillons prélevés dans les secteurs ciblés.

Figure 2 : Localisation des sondages en surface à Zgounder





Projet Boumadine

Boumadine est un vaste gîte polymétallique (Ag, Au, Pb, Zn) situé dans les montagnes de l’Anti-Atlas, à 80 km au sud-ouest de la ville d’Errachidia. La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs de 1 m à 4 m de large (atteignant localement plus de 10 m de largeur) orientées N340 avec un pendage abrupt vers l’est (>70°). Les veines de sulfures massifs (>80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, galène et chalcopyrite. Les zones Tizi et Imarriren partagent des caractéristiques similaires, hormis leur orientation (N000). Les meilleures intersections de forage de 2024 sont présentées au tableau 2.

L’estimation des ressources minérales, telle que présentée le 16 avril 2024, fait état de ressources minérales présumées de 23,6 Mt à 85 g/t Ag, 2,62 g/t Au, 2,32 % Zn et 0,84 % Pb, contenant 64,7 Moz d’Ag, 1,98 Moz d’Au, 546 kt de Zn et 198 kt de Pb, et des ressources minérales indiquées de 2,0 Mt à 113 g/t Ag, 2,51 g/t Au, 4,32 % Zn et 1,07 % Pb contenant un total estimé de 7,4 Moz d’Ag, 165 koz d’Au, 88 kt de Zn et 22 kt de Pb.

En 2024, 219 sondages totalisant 107 683 m ont été forés; l’étendue de la zone principale à Boumadine a été augmentée à 5,4 km et reste ouverte dans toutes les directions (figure 3).

De la minéralisation riche en argent-cuivre a été recoupée dans une veine de barytine orientée est-ouest dans le sondage BOU-DD24-329 qui a recoupé 2 110 g/t éq.Ag sur 1,9 m (0,03 g/t Au, 1 937 g/t Ag, 0,16 % Zn, 0,17 % Pb et 1,66 % Cu).

L’étendue de la minéralisation polymétallique dans la zone Tizi a été augmentée à 2,0 km de longueur. Les intersections de forage significatives comprennent : 1 021 g/t éq.Ag sur 3,0 m (11,48 g/t Au, 89 g/t Ag, 0,78 % Zn, 0,15 % Pb et 0,24 % Cu; sondage BOU-DD24-306) et 445 g/t éq.Ag sur 13,7 m (4,9 g/t Au, 42 g/t Ag, 0,35 % Zn, 0,37 % Pb et 0,06 % Cu; sondage BOU-DD24-306).

Hautes teneurs en or dans la zone Imarriren, sous la minéralisation connue, avec une intersection dans le sondage BOU-DD24-284 qui a recoupé 1 317 g/t éq.Ag sur 1,9 m (15,7 g/t Au, 91 g/t Ag, 0,1 % Zn, 0,1 % Pb et 0,2 % Cu).

De la minéralisation à haute teneur a été recoupée en forage au sein du corridor principal. Les intersections significatives comprennent : 763 g/t éq.Ag sur 3 m (1,5 g/t Au, 311 g/t Ag, 4,4 % Zn, 1,8 % Pb et 0,04 % Cu; sondage BOU-DD23-223) et 991 g/t éq.Ag sur 17,6 m (2,6 g/t Au, 247 g/t Ag, 7,7 % Zn, 1,2 % Pb et 0,3 % Cu; sondage BOU-DD23-230).

15 permis d’exploration additionnels augmentent l’étendue de l’empreinte d’exploration à Boumadine à 252,5 km² (figure 4).

Réalisation d’une étude spectrale et de cartographie satellitaire à Boumadine à l’aide des données WorldView-3 couvrant une superficie de 674 km². Identification de plusieurs halos d’altération argileuse similaire à Boumadine.

Réalisation d’un vaste levé héliporté magnétique et électromagnétique de type MobileMT couvrant une superficie de 1 266 km². Identification de multiples anomalies conductrices, potentiellement parallèles et dans la continuité latérale, similaires aux conducteurs connus identifiés le long du corridor principal à Boumadine. Très grandes anomalies de conductivité potentielles localisées à 5 km à l’ouest de Boumadine, d’orientation similaire mais de plus forte intensité que le conducteur associé au corridor principal à Boumadine. Ce système très large inclut aussi de forts conducteurs potentiels orientés est-ouest. Continuité de l’anomalie au sud du corridor principal à Boumadine, et série de nouvelles anomalies conductrices potentielles orientées N340 et nord-sud.

Plus de 27 000 résultats d’analyse restent à venir à Boumadine.

Tableau 2 – Meilleures intersections de forage à Boumadine en 2024 (longueur dans l’axe de forage)

Sondage (DDH)



Section



Zone



De À Longueur Au Ag Cu Pb Zn Mo Éq.Ag (m) (m) (m) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (g/t) BOU-DD23-214 8850N Principale 214,0 223,0 9,0 4,77 61 0,12 0,07 0,19 5 535 Incluant 216,2 221,5 5,3 6,61 90 0,18 0,10 0,27 6 749 BOU-DD23-218 8850N Para 244,3 247,5 3,2 14,72 19 0,02 0,19 0,15 4 1 411 BOU-DD23-218 8850N Para 252,6 256,8 4,2 13,59 115 0,10 0,13 0,12 3 1 409 BOU-DD23-218 8850N Principale 280,3 286,1 5,8 9,21 80 0,21 0,06 0,14 8 978 Incluant 280,3 284,3 4,0 13,05 108 0,29 0,07 0,19 8 1 377 BOU-DD23-220 6575N Principale 105,0 115,9 10,9 1,77 91 0,09 1,72 4,53 133 575 Incluant 112,3 114,7 2,4 6,26 261 0,26 1,24 6,56 16 1 275 BOU-DD23-220 6575N Para 133,4 136,8 3,4 0,89 76 0,26 2,47 6,97 7 649 BOU-DD23-223 6525N Principale 131,6 169,9 38,3 1,53 311 0,04 1,8 4,4 101 763 Incluant 144,9 155,9 11,0 2,34 494 0,06 1,89 3,93 36 996 BOU-DD23-225 9325N Para 47,4 53,7 6,3 1,44 54 0,02 0,85 5,34 12 508 Incluant 50,8 53,7 2,9 2,88 86 0,04 0,96 9,90 21 927 BOU-DD23-227 9325N Principale 259,7 268,3 8,6 3,34 18 0,07 0,13 0,45 6 369 Incluant 263,5 268,3 4,8 5,42 21 0,07 0,08 0,11 7 545 BOU-DD23-228 6300N Principale 267,2 276,1 8,9 1,99 81 0,02 1,03 3,36 59 488 Incluant 267,7 273,0 5,3 3,09 119 0,03 1,45 4,66 87 715 BOU-DD23-229 6525N Para 111,9 116,0 4,1 1,60 175 0,12 1,86 7,32 259 810 BOU-DD23-230 6575N Principale 166,6 184,2 17,6 2,64 247 0,27 1,24 7,74 86 991 Incluant 177,6 181,3 3,7 2,91 651 0,08 3,18 11,49 106 1 662 BOU-DD23-230 6575N Para 188,2 202,3 14,1 2,78 97 0,24 0,41 6,52 31 755 BOU-DD23-245 6450N Principale 198,4 206,5 8,1 0,73 122 0,02 2,32 4,68 68 524 Incluant 198,4 200,2 1,8 1,83 299 0,06 4,83 13,08 269 1 355 BOU-DD23-248 6450N Principale 329,5 335,4 5,9 5,94 59 0,13 0,95 8,75 23 1 136 BOU-DD23-251 6450N Principale 345,9 355,3 9,4 2,66 32 0,04 0,21 4,39 14 531 Incluant 346,4 348,8 2,4 7,99 91 0,13 0,30 15,77 19 1 719 Incluant 314,0 318,8 4,8 6,76 36 0,06 0,11 0,16 0 569 BOU-DD23-265 8850N Principale 338,0 341,1 3,1 16,25 86 0,13 0,14 0,12 0 1 355 BOU-DD23-265 8850N Para 366,0 374,0 8,0 4,51 58 0,23 0,20 0,32 0 442 Incluant 369,7 372,3 2,6 12,17 160 0,69 0,31 0,51 0 1 186 BOU-DD24-284 9950N Imarriren 439,7 441,6 1,9 15,70 91 0,16 0,06 0,05 4 1 317 BOU-DD24-306 3478100 Tizi 314,1 317,1 3,0 11,48 89 0,24 0,15 0,78 3 1 021 Incluant 314,1 315,6 1,5 20,05 133 0,37 0,20 1,37 2 1 755 BOU-DD24-310 34777500 Tizi 58,0 71,7 13,7 4,90 42 0,06 0,37 0,35 9 445 Incluant 58,0 59,6 1,6 23,34 148 0,20 0,41 0,50 17 1 988 BOU-DD24-310 34777500 Tizi 281,4 282,4 1,0 0,08 7 820 0,17 5,50 1,46 7 8 036 BOU-DD24-329 Est-Ouest Est-Ouest 142,1 144,0 1,9 0,03 1 937 1,66 0,16 0,17 7 2 110 BOU-DD24-353 Est-Ouest Est-Ouest 354,0 356,3 2,3 0,06 107 0,26 4,78 36,67 5 1 300

Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

Figure 3 : Localisation des sondages à Boumadine





Figure 4 : Localisation des nouveaux permis à Boumadine





Assurance qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin. Aya a mis en œuvre un programme de contrôle de la qualité afin de se conformer aux meilleures pratiques d’échantillonnage et d’analyse des échantillons de carottes de forage. Les échantillons de carottes de forage ont été transportés dans des sacs scellés pour analyse aux laboratoires d’Afrilab à Marrakech. Des étalons de différentes teneurs et des échantillons à blanc ont été insérés à chaque 20 échantillons, en plus des étalons, des échantillons à blanc et des duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

David Lalonde, B. Sc., P.Geo., vice-président à l’exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui, à la suite de l’annonce du 12 septembre 2024, sera mis en valeur par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère issue d’une scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com



Alex Ball

VP, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « confirmer », « est prévu », « potentiel », « poursuivrons », « accroître », « générer », « significative », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos de la continuité de la minéralisation et des teneurs, le potentiel d’augmenter sensiblement les onces à haute teneur, le potentiel de générer de la valeur par l’exploration afin de poursuivre sur une lancée de croissance, l’amélioration des ressources et de la compréhension du gisement ainsi que les résultats d’exploration dans les secteurs de la fosse et de la mine souterraine. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

