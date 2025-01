La Fondation du CUSM lance une campagne de 3 M$ au profit des soins palliatifs

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du CUSM est fière de lancer la campagne Soins palliatifs : Embrasser la vie à chaque instant, une initiative de trois ans visant à amasser 3 millions de dollars pour révolutionner les soins palliatifs au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), en l’honneur du Dr Balfour Mount et de son héritage exceptionnel. Inspiré par Dame Cicely Saunders, médecin anglaise à qui on attribue l’invention moderne des soins en fin de vie, le Dr Mount a déployé sa vision au Canada dès 1974. Il a établi le premier service de soins palliatifs à l’Hôpital Royal Victoria – désormais partie intégrante du Centre universitaire de santé McGill – et créé un héritage durable pour les soins empreints de compassion à Montréal.

La campagne débutera le même jour que les premières Grandes conférences Balfour Mount, une nouvelle série de conférences qui familiarisera les professionnels de la santé du CUSM avec les dernières avancées en recherche sur les soins palliatifs, favorisera la collaboration nationale et internationale, en plus de s’attaquer aux défis les plus pressants dans le domaine.

« La Fondation du CUSM a travaillé étroitement avec le Dr Justin Sanders, directeur du Programme de soins palliatifs du CUSM, pour construire cette campagne soutenant les efforts de recherche et d’éducation, afin de transformer la culture des soins pour les personnes touchées par des maladies graves, à tout stade de leur traitement. Nous sommes très fiers d’honorer le Dr Balfour Mount et sa conviction profonde que les soins palliatifs vont au-delà de la médecine : il s’agit de vivre pleinement, avec dignité, confort et compassion. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM

Le Dr Mount a reconnu l’importance des soins palliatifs à l’hôpital et a encadré un demi-siècle de recherches démontrant le rôle crucial qu’ils jouent dans l’offre des meilleurs soins possibles aux personnes de tout âge et à tout stade d’une maladie grave. Il a défendu l’idée que les relations (y compris celles avec les médecins) forment la base du bien-être et de la croissance des patients à mesure que leur maladie progresse.

Le Dr Sanders espère poursuivre cette tradition au CUSM en introduisant la prochaine étape des soins palliatifs : un centre de recherche pour renforcer et mieux comprendre les relations, afin de favoriser la guérison des patients les plus vulnérables et soutenir leur famille.

« Nous sommes excités de créer une identité moderne pour les soins palliatifs qui honore l’héritage existant de McGill et de Montréal, tout en sécurisant une place pour le CUSM dans l’avenir de ce domaine en croissance. Nous possédons une équipe multidisciplinaire de spécialistes engagés à construire un monde où chaque patient est soutenu et accueilli avec dignité. »

— Dr Justin Sanders, directeur du Programme de soins palliatifs au CUSM

Notre nouvelle campagne de soins palliatifs a déjà inspiré des membres de la communauté à passer à l’action. Paul Marchand et Lucy Riddell, tous deux membres du conseil des gouverneurs de la Fondation du CUSM, ont chacun annoncé un don de 50 000 $ pour lancer cette initiative.

« C’est un privilège d’aider à construire un avenir où les soins empreints de compassion sont accessibles à tous – des soins qui aideront nos aînés, un pourcentage croissant de notre population, qui par le passé ne recevaient que rarement l’attention spécialisée dont ils devraient bénéficier. »

— Paul Marchand, président de la Fondation Doggone

« Cette campagne reflète ce que représentent les soins palliatifs : embrasser la vie, chérir chaque instant et offrir de l’espoir quand il est le plus nécessaire. »

— Lucy Riddell, présidente de la Fondation R. Howard Webster

Au cours des trois prochaines années, la campagne Soins palliatifs : Embrasser la vie à chaque instant de la Fondation du CUSM soutiendra des recherches révolutionnaires, enrichira la formation spécialisée pour les prestataires de soins de santé et améliorera les programmes vitaux qui apportent confort et dignité aux patients et à leurs proches. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque patient recevra les soins qu’il mérite.

« Voir les valeurs que j’ai défendues pour les soins palliatifs prendre racine et grandir me remplit d’une immense fierté. C’est un héritage de compassion, de dignité et d’humanité – un héritage qui garantira que les patients et les familles de notre communauté reçoivent les soins dont ils ont besoin quand cela compte le plus. »

— Dr Balfour Mount, fondateur des soins palliatifs en Amérique du Nord

Participez à cette aventure transformatrice : https://fondationcusm.com/travaux/soins-palliatifs-embrasser-la-vie-a-chaque-instant

