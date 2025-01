2024 FORELØBIGE RESULTATER, 2025 FORVENTNING & FINANSIELLE AMBITIONER

SELSKABSMEDDELELSE nr. 03 - 21. januar 2025

2024 EBIT på DKK 1,5 mia.

2025 EBIT forventning på omkring DKK 1.0 mia.

Finansielle ambitioner for 2026/27 ikke længere gældende





“De fleste af vores forretningsenheder vil fastholde resultaterne i 2025, men vi har specifikke udfordringer, der skal løses i 2025, før vi igen kan levere et tilfredsstillende indtjeningsniveau. De vigtigste er en tilpasning af vores rutenetværk i Middelhavet til de seneste markedsændringer og den planlagte økonomiske turnaround af vores nye tyrkiske transportselskab”, siger Torben Carlsen, CEO for DFDS.

Foreløbige resultater for 2024

DFDS’ omsætning for 2024 steg 9,0% til DKK 29,8 mia., hvilket er på linje med de seneste forventninger til omsætningsvæksten på 8-10%.

EBIT for 2024 blev DKK 1,5 mia., hvilket er på linje med det seneste forventnings-interval for EBIT på DKK 1,5-1,7 mia.

Det justerede frie cash flow for 2024 var DKK 1,0 mia. sammenlignet med en forventning på omkring DKK 1,2 mia.

Foreløbig resultatforventning for 2025

DFDS’ EBIT for 2025 forventes at blive på omkring DKK 1,0 mia. EBIT-forventningen inkluderer væsentlige negative indtjeningspåvirkninger fra den ændrede konkurrence-situation for Middelhavets rutenetværk. Tilføjelsen af forretningsområdet ​​Türkiye & Europe South (tidligere Ekol International Transport) til Logistics Division vil som forventet også reducere EBIT i 2025.

DFDS vil i 2025 fokusere på at:

Tilpasse Middelhavets færgedrift til den ændrede konkurrencesituation

Vende Türkiye & Europe Souths resultat til et break-even ved udgangen af ​​2025

Fortsætte fremgangen for Logistics turnarounds påbegyndt i 2024.

Reduktion af kapitalstrukturens gearing vil også være en prioritet i 2025 sammen med en gennemgang af ejerskab af ikke-kerneaktiver.

Forventningerne uddybes i årsrapporten for 2024, der offentliggøres 21. februar 2025 omkring kl. 7.30 CET.

Finansielle ambitioner

Som følge af indtjeningsudviklingen i 2024 og 2025 er de finansielle ambitioner vedrørende ROIC, justeret frit cash flow og finansiel gearing fastsat for 2026/27 ikke længere gældende.

Moving Together Towards 2030 strategi uændret

DFDS har de seneste år udbygget netværket for at styrke produktudbuddet til især større fragtkunder.

DFDS vil, sideløbende med at indtjeningen forbedres, fortsætte med at realisere værdi fra det udvidede netværk gennem fokus på organisk vækst. Standardisering og digitalisering er også strategiske prioriteter for løbende at forbedre kundeoplevelsen og driftseffektiviteten.

Vi er fortsat godt på vej til at nå vores grønne omstillingsmål for 2030. Der sker ligeledes løbende fremskridt for vores programmer for medarbejdersikkerhed, mangfoldighed og trivsel.

Investor telekonference i morgen

En investor- og analytiker telekonference afholdes 22. januar 2025 kl. 8.00 CET.

Tilmelding via dette link. Live streaming er tilgængelig fra dette link.

