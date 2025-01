PERSBERICHT

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

VOORWETENSCHAP

Brussel, 22 januari 2025, 12u00

Onderhandelingen met Proximus voor verhuis naar Tour & Taxis gaan laatste fase in

Nextensa is verheugd om aan te kondigen dat Proximus, na een succesvolle afronding van haar ‘request for proposal’, Nextensa als voorkeursbieder heeft geselecteerd om exclusieve onderhandelingen te voeren over de ontwikkeling van haar Brusselse campus en de aankoop van haar torens aan het Noordstation in Brussel.

De beslissing van Proximus om haar hoofdzetel te verhuizen naar de Tour & Taxis site kadert in de ‘request for proposal’ die op het einde van de zomer 2024 werd gelanceerd door Proximus in haar zoektocht naar een nieuwe Brusselse hoofdzetel, ofwel in haar torens ofwel op een nieuwe locatie.

Nextensa kondigt vandaag aan dat zij Proximus heeft weten te overtuigen om haar zetel te vestigen op de Tour & Taxis site in het nieuwe Lake Side-project en om de torens aan het Noordstation te verkopen aan Nextensa.

Verdere onderhandelingen zullen nu opgestart worden over de finale transactiedocumentatie. Deze definitieve contracten zullen naar verwachting tegen Q2 2025 worden ondertekend, waarna verdere details over de huur- en verkoopvoorwaarden zullen worden bekendgemaakt.

Campus Brussel

De Proximus Campus Brussel zal grotendeels ondergebracht worden in te ontwikkelen kantoorgebouwen van het Lake Side-project, de laatste zone van de herontwikkeling van de Tour & Taxis site. Verdere informatie over het Lake Side-project kan teruggevonden worden op https://www.lakeside.brussels/.

Nextensa beantwoordt met de voorgestelde kantoorgebouwen op de Tour & Taxis site aan de voorwaarden die Proximus vooropstelde voor haar nieuwe hoofdzetel. De Proximus Campus Brussel wordt meer dan enkel een werkplek. De campus is ontworpen om samenwerking, innovatie en menselijke verbindingen te bevorderen. Daarnaast sluit dit project perfect aan bij de duurzame en toekomstgerichte visie van Proximus, die gericht is op het versterken van digitale ecosystemen, het maximaliseren van het welzijn van medewerkers en partners en het realiseren van positieve maatschappelijke en milieueffecten.

De verhuis van de werknemers van Proximus die gevestigd zijn in het Boréalgebouw naar Tour & Taxis is voorzien voor de eerste helft van 2027. Tegen het einde van de eerste helft van 2029 zullen alle diensten en werkplekken van de Proximus Campus aanwezig zijn.

“We zijn enorm verheugd dat Proximus voor Nextensa en Tour & Taxis heeft gekozen als de nieuwe thuisbasis voor haar medewerkers. De komst van Proximus is een gamechanger voor de site en bevestigt onze visie om Tour & Taxis te ontwikkelen als een bruisend ecosysteem waar werken, wonen, innovatie en duurzaamheid samenkomen. We kijken ernaar uit om samen met Proximus een werkplek te realiseren die innovatie en welzijn stimuleert.” aldus Michel Van Geyte, CEO van Nextensa.

Tour & Taxis is ontworpen als een multifunctioneel gebied waar wonen, werken, ontspanning en sociale activiteiten samenkomen. Binnen een straal van vijf minuten kunnen bewoners, werknemers en bezoekers gebruik maken van een breed scala aan voorzieningen.

Door de komst van Proximus naar het Lake Side project wordt de laatste zone van de ontwikkeling van de site ingezet. Met de transformatie van het voormalige rangeerterrein naar circa 750 nieuwe woningen, kantoren, winkels, horeca en publieke voorzieningen komt één van de meest verloren plekken van Brussel tot volle bloei. Met dit nieuwe vooruitstrevende bouwproject bieden we een antwoord op verschillende uitdagingen op sociaal, stedelijk, milieu- en mobiliteitsgebied. De vergunningsaanvraag voor dit project werd in maart 2023 ingediend. De milieu-effectenstudie is ondertussen afgerond en het einde van het vergunningsproces wordt verwacht in Q3 2025.

Torens Noordstation

De aankoop van de torens aan het Noordstation betekent ook de start van een nieuw herontwikkelingsproject voor Nextensa. Verdere details over de toekomstplannen van de iconische torens voor het Noordstation zullen in de komende maanden worden uitgewerkt en gecommuniceerd.

Voor meer informatie

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 30/09/2024 ca € 1,3 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 442 M (waarde 30/09/2024).

Bijlage