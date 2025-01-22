Equativ 推出 Maestro by Equativ：最先进的端到端策展平台，助力广告商提升营销活动效果并赋予其更大掌控力

纽约, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球独立广告技术公司 Equativ 今日宣布对其一体化策展平台 Equativ Buyer Connect (EBC) 进行重大升级。该平台现已更名为 Maestro by Equativ，可集中管理程序化营销活动，并为广告买家提供直接获取高质量、规模化供应的途径。 自四年前推出策展平台以来，Equativ 已收集了来自 500 多家媒体代理机构（包括六大广告巨头）、出版商和数据策展人的反馈。这些机构共同创造了超 30,000 笔策展交易，助力 Equativ 不断完善并推出升级版 Maestro by Equativ。 这一进阶版通过界面优化赋予策展者更大掌控力，使其能精准设定广告投放标准，确保营销活动契合品牌安全性、相关性及可持续性的准则，最终达成更优成效。
“我们非常感谢 Equativ 在为我们广告活动策划库存方面给予的支持，这帮助我们实现了更高的点击率 (CTR)、更多的浏览量以及更广泛的覆盖范围。”OMG 程序化市场负责人 Sebastián Orduvini 表示。 “这既突显了 Maestro 的影响力，也彰显了 Equativ 在广告领域对卓越与创新的承诺。”
Maestro by Equativ 拥有全球影响力，包含了与 70 多个 DSP 及 30 多个数据供应商 (如 LiveRamp、Lotame、IAS 和 Audigent 等) 的直接集成，能够实现营销活动效率的最大化。 其直观的界面和遍及 19 个国家的个性化支持，确保了该平台可在全球范围内便捷使用和操作。 改进版 Maestro by Equativ 的部分扩展功能包括：
- 高级数据功能：无缝集成第一方数据、无 cookie 解决方案、替代 ID 以及支持多种数据供应商，满足诸如精准定向和频次限制等多样化应用场景。
- 用于优化的元交易：先进的交易管理工具，能够简化操作流程，为最终买家带来更佳效果。
- 营销活动激活：策展人可借助 Equativ 的优质直接库存执行直接交易。
此外，不久后还将推出源于 Sharethrough 传统专业技术的新功能：
- 创意增强：基于研究的独家创意解决方案，旨在提升表现和参与度。
- GreenPMPs™：借助一个简单独特的切换按钮，策展人能够移除按 Scope3 标准测量的高排放气候风险网站，进而降低其广告活动的碳排放。
“2020 年我们开发第一代策展技术时，目标就是为媒体买家和出版商创造价值。”Equativ 首席营收官 Parag Vohra 表示。 “随着市场和客户需求的演变，我们优化了直观的一体化策展平台，为广告买家提供无与伦比的掌控力，助力其简化全渠道策略，利用第一方数据，并更高效地拓展营销活动，同时持续支持更广泛的生态系统。”
“Maestro 助力我们在国内外接触到更多用户，并运用多样化的广告形式。”IPG Mediabrands 程序化交易与合作伙伴关系负责人 Piotr Wiktor 表示。 “该平台的测试选项使我们能够更有效地分配客户预算，借助 DSP 对比成效，我们得以选择投资回报率 (ROI) 最优的平台。 Equativ 的解决方案常常优于竞争对手，我们一直很满意他们所提供的支持，这能够助力我们的业务朝着正确方向发展。”
“Equativ 非常出色，可以提供宝贵的培训和支持。”Frameplay 商业运营副总裁 Alyssa Allen 表示。 “他们帮助我们以远低于传统成本的费用启用游戏内的品牌营销活动，从而成功触达高度活跃的受众群体。”
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媒体垂询，请联系：Caroline Millié Figueiredo，pr@equativ.com
关于 Equativ
Equativ 作为领先的独立广告平台，为数字广告领域带来规模与便捷。 继最近与 Sharethrough 合并及收购 Kamino Retail 之后，多家广告商、媒体所有者和技术合作伙伴依托 Equativ 的先进 SSP、策展服务及零售媒体服务与技术，来达成最佳业务成果。 Equativ 专注于隐私优先的程序化视频、CTV 和数据驱动解决方案，助力客户在保护消费者隐私的基础上，充分激活数字生态系统。 公司更依托遍布 19 个国家/地区的 750 多名员工团队，实现全球专业技术支持。
Equativ 总部位于巴黎和纽约，其国际化团队致力于履行广告技术的承诺，确保整个生态系统中的公平价值交换。 www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/