Equativ 推出 Maestro by Equativ：其最先進的端對端策展平台可為廣告商提升廣告活動效績及更大的掌控能力

紐約, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球獨立廣告技術公司 Equativ 今日宣布對其一體化策展平台 Equativ Buyer Connect (EBC) 進行重大升級，該平台現更名為 Maestro by Equativ，可集中程式化廣告活動管理，並為廣告買家提供直接獲取高品質、規模化供應的途徑。 自四年前推出其策展平台以來，Equativ 收集了超過 500 家媒體代理商（包括全部六大廣告代理商）、出版商和資料策展人的反饋意見，他們已共同創建了超過 30,000 宗策展交易，為完善並推出加強版 Maestro by Equativ 作出了貢獻。 這項演進透過完善的界面讓策展人擁有更大的掌控能力，使他們可以精確釐定廣告投放標準，同時確保廣告活動符合品牌安全性、相關性和可持續性標準，最終帶來更好的成果。
OMG 程式化市場主管 Sebastián Orduvini 說道：「我們非常感謝 Equativ 為我們的廣告活動在策展庫存方面所提供的支援，讓我們獲得了更佳的點擊率 (CTR)、更多的觀看次數和更廣泛的影響力。 這樣既彰顯了 Maestro 的影響力，亦體現了 Equativ 對廣告業卓越和創新的承諾。」
Maestro by Equativ 覆蓋全球，包括與 70 多家需求方平台 (DSP) 及 30 多家資料供應商 (如 LiveRamp、Lotame、IAS 及 Audigent 等) 直接整合，以最大限度地提高廣告活動效率。 其直觀式界面和遍及 19 個國家或地區的個人專屬支援，可確保在全球範圍內輕鬆採用及營運。 改良版 Maestro by Equativ 部分擴充功能包括：
- 進階資料功能：無縫整合第一方資料、cookieless 解決方案、替代 ID 以及不可知資料供應商，支援多種使用個案，例如定向和頻率上限。
- 用於最佳化的元交易：進階交易管理工具可簡化營運，為最終買家帶來更好的成果。
- 啟動廣告活動：策展人可利用 Equativ 的優質直接庫存執行直接交易。
此外，出自 Sharethrough 專業技術傳承的新功能也將於不久將來發布：
- 加強創意：以研究為依歸的獨家創意解決方案，專為提升效績與參與程度而設計。
- GreenPMPs™：透過簡單獨特的切換按鈕，策展人可移除依 Scope3 計量的非必要高排放的氣候風險站點，從而減少其活動的排放量。
Equativ 收益總監 Parag Vohra 表示：「當我們在 2020 年開發第一代策展技術時，我們的目標是為媒體買家和出版商創造價值。 隨着市場和客戶需求的演進，我們完善了直觀式一體化策展平台，為廣告買家提供無與倫比的掌控能力，令他們得以精簡全通路策略、利用第一方資料、更有效地擴展廣告活動，同時亦能支援更廣泛的生態系統。」
IPG Mediabrands 程式化交易與合作夥伴關係主管 Piotr Wiktor 說道：「Maestro 可協助我們在國內外接觸更多使用者，並運用各種廣告形式。 平台的測試選項讓我們能以更好方式分配客戶預算，通過 DSP 來比較效績，我們可以選擇投資回報率 (ROI) 最好的平台。 Equativ 的解決方案往往優於競爭對手，我們一直對他們的支援感到滿意，幫助我們的業務朝着正確的方向發展。」
Frameplay 商業營運副總裁 Alyssa Allen 則說：「Equativ 一直以來的表現非常出色，提供了寶貴的培訓與支援。 在他們協助下，我們以傳統成本的一小部分就啟動了遊戲內的品牌活動，接觸到了高度參與的受眾。」
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媒體查詢，請聯絡：Caroline Millié Figueiredo，電郵：pr@equativ.com
關於 Equativ
Equativ 是一家領先的獨立廣告平台，令數碼廣告更具規模和更趨簡易。 繼最近與 Sharethrough 合併及收購 Kamino Retail 後，廣告商、媒體擁有者及技術合作夥伴均依賴 Equativ 先進的供應方平台 (SSP)、策展及零售媒體服務和技術，以取得最大的業務成果。 Equativ 專注於以私隱為先的程式化視訊、聯網電視 (CTV) 及資料驅動解決方案，讓客戶能夠在保護消費者私隱前提下，啟動整個數碼生態系統。 公司的全球專業技術團隊由遍及 19 個國家超過 750 名員工組成。
Equativ 的國際團隊總部設於巴黎及紐約，致力於實現廣告技術的承諾，確保整個生態系統的公平價值交易。 www.equativ.com / @equativ / https://www.linkedin.com/company/equativ/