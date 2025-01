HIGHCO : Marge Brute T4 2024

Aix-en-Provence, le 22 janvier 2025 (18h)

HIGHCO : BAISSE D’ACTIVITÉ EN 2024 MOINS FORTE QUE PRÉVUE (MB : T4 -16,0% ; 12 MOIS -7,0%) ; MARGE OPÉRATIONNELLE 2024 CONFIRMÉE (>16%)

Niveau d’activité au T4 2024 meilleur qu’anticipé

Marge Brute (MB) T4 2024 (1) de 14,97 M€ en baisse de -16,0%.

de 14,97 M€ en baisse de -16,0%. MB 2024 (1) de 69,16 M€ en repli de -7,0%.

de 69,16 M€ en repli de -7,0%. Croissance annuelle soutenue du pôle Activation (T4 à -5,7% ; 12 mois à +7,0%), repli des activités Mobile (T4 à -4,5% ; 12 mois à -4,3%) et forte baisse des Agences & Régies (T4 à -37,2% ;

12 mois à -28,8%).

12 mois à -28,8%). Activités en France (T4 à -15,9% ; 12 mois à -6,9%) et à l’International (T4 à -16,7% ; 12 mois à -7,5%) en repli.

Marge opérationnelle(3) 2024 confirmée supérieure à 16% et anticipation d’une baisse d’activité moins marquée en 2025

Bourse : HighCo toujours éligible au dispositif « PEA-PME »







Marge brute (en M€)(1) 2024 2023 PCC(2) Variation

2024 / 2023(2) T1 18,85 18,77 +0,5% T2 18,84 19,15 -1,6% T3 16,50 18,62 -11,3% T4 14,97 17,82 -16,0% Total 12 mois 69,16 74,35 -7,0%

(1) Données en cours d’audit.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion Italie ont été présentées comme des activités arrêtées à compter du quatrième trimestre 2023. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre des neuf premiers mois 2023 ont été retraitées de l’impact de High Connexion Italie.

(3) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration. Marge opérationnelle : RAO / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo réalise un quatrième trimestre légèrement supérieur aux anticipations. En 2024, la forte baisse d’activité, liée à la réduction du nombre de points de vente du groupe Casino, a été partiellement compensée par les bonnes performances du pôle Activation. Ainsi, HighCo enregistre sur l’ensemble de l’exercice une baisse de -7%, moins marquée que prévu, avec un niveau de rentabilité estimé supérieur à 16%.

En 2025, la réduction du périmètre du groupe Casino continuera de peser sur l’activité du Groupe mais son impact devrait être plus contenu qu’en 2024. HighCo pourra compter sur la pleine mobilisation de ses équipes et sur la poursuite de la bonne dynamique de développement et d’innovation du pôle Activation. »

NIVEAU D’ACTIVITÉ AU T4 2024 MEILLEUR QU’ANTICIPÉ

HighCo affiche au T4 2024 une marge brute légèrement meilleure qu’attendue à 14,97 M€ (-16,0% PCC). Comme annoncé, ce repli au T4 s’explique essentiellement par la forte baisse des activités du pôle Agences & Régies (-37,2%) liée à Casino. Les pôles Activation (-5,7%) et Mobile (-4,5%) ressortent en retrait sur le trimestre.

Ainsi, sur l’exercice 2024, les activités du Groupe s’affichent en repli de -7,0% à 69,16 M€, avec :

la croissance solide du pôle Activation ( +7,0% ; 52,8% de la MB Groupe), liée à la hausse des volumes de coupons traités en France et à la bonne dynamique des activités d’offres promotionnelles ;

( ; 52,8% de la MB Groupe), liée à la hausse des volumes de coupons traités en France et à la bonne dynamique des activités d’offres promotionnelles ; le repli du pôle Mobile ( -4,3% ; 22,7% de la MB Groupe) avec d’une part la bonne tenue de l’activité de push SMS et, d’autre part, le ralentissement des activités d’agence Mobile ;

( ; 22,7% de la MB Groupe) avec d’une part la bonne tenue de l’activité de push SMS et, d’autre part, le ralentissement des activités d’agence Mobile ; la forte baisse, attendue, du pôle Agences & Régies (-28,8% ; 24,5% de la MB Groupe) liée à Casino.





Par ailleurs, le chiffre d’affaires 2024 du Groupe s’élève à 146,4 M€.

Activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2024 / 2023 PCC



% Marge brute globale



2024 2023 PCC T1 16,52 16,30 +1,3% 87,6% T2 16,66 16,87 -1,3% 88,4% T3 14,36 16,37 -12,3% 87,0% T4 13,22 15,72 -15,9% 88,3% Total 12 mois 60,75 65,26 -6,9% 87,8%

En France, la marge brute au T4 2024 s’affiche en baisse de -15,9% à 13,22 M€. Comme attendu, les activités Agences & Régies sont en fort repli (-37,2%), la cession des hypermarchés et supermarchés Casino aux T2 et T3 pesant fortement sur le dernier trimestre. Le pôle Activation est en léger retrait (-1,5%), la dynamique de croissance des activités de traitement de coupons ne compensant pas totalement la baisse trimestrielle des activités de gestion des offres promotionnelles.

Sur l’exercice 2024, les activités en France sont en baisse de -6,9% à 60,75 M€ et représentent 87,8% de la marge brute du Groupe. Le fort repli lié à Casino des activités Agences & Régies (-28,8%) est partiellement compensé par la croissance à deux chiffres du pôle Activation (+12,2%) portée par la forte hausse des volumes de coupons traités en France. Les activités Mobile ressortent, quant à elles, en recul sur l’exercice (-4,3%).

Activités à l’International

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2024 / 2023 PCC



% Marge brute globale



2024 2023 PCC T1 2,33 2,46 -5,2% 12,4% T2 2,18 2,28 -4,1% 11,6% T3 2,14 2,25 -4,7% 13,0% T4 1,75 2,10 -16,7% 11,7% Total 12 mois 8,41 9,09 -7,5% 12,2%

A l’International, la marge brute au T4 2024 est en fort repli de -16,7% à 1,75 M€.

En Belgique, la marge brute est en retrait de -16,4% compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons mais également du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Sur l’exercice 2024, les activités à l’International sont en baisse de -7,5% à 8,41 M€ et représentent 12,2% de la marge brute du Groupe.

En Belgique, la marge brute est en retrait de -7,9%. Les activités en Espagne ressortent en retrait (-3,9%) et représentent 1,2% de la marge brute du Groupe.

MARGE OPÉRATIONNELLE 2024 CONFIRMÉE SUPÉRIEURE A 16% ET ANTICIPATION D’UNE BAISSE D’ACTIVITÉ MOINS MARQUÉE EN 2025

Sur la base des travaux de clôture des comptes en cours, le Groupe anticipe une marge opérationnelle 2024 supérieure à 16% (marge opérationnelle 2023 publiée : 22,1%).

Par ailleurs, le Groupe estime que la baisse d’activité en 2025 devrait être moins marquée qu’en 2024 (-7,0%). Les activités Agences & Régies seront encore fortement impactées au S1 2025 par le contexte Casino.

La publication des comptes annuels 2024 aura lieu le 26 mars prochain (après la clôture des marchés). Une conférence téléphonique se tiendra le jeudi 27 mars à 10h00.

BOURSE : HIGHCO TOUJOURS ÉLIGIBLE AU DISPOSITIF « PEA-PME »

Conformément aux critères réglementaires (loi PACTE du 22 mai 2019), HighCo demeure éligible au dispositif fiscal français du « PEA-PME ». En conséquence, les actions de la société HighCo (HCO) peuvent être intégrées au sein des PEA-PME.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte 450 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés .

Résultats 2024 : mercredi 26 mars 2025

Conférence téléphonique sur les résultats annuels : jeudi 27 mars 2025 à 10h

Marge brute T1 2025 : mardi 29 avril 2025

Marge brute T2 2025 et S1 2025 : mardi 22 juillet 2025

Résultats S1 2025 : mercredi 10 septembre 2025

Conférence téléphonique sur les résultats semestriels : jeudi 11 septembre 2025 à 10h

Marge brute T3 2025 et 9 mois 2025 : mercredi 15 octobre 2025

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe