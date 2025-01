Au Brésil, Voltalia signe un contrat de maintenance de 940 mégawatts

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, a été sélectionné par COPEL Get, filiale de COPEL, l'une des principales entreprises de services publics du Brésil, pour les services de maintenance de six parcs éoliens situés dans le Rio Grande do Norte.

L'accord, d'une durée de cinq ans, porte sur une capacité installée totale de 940 mégawatts dans les complexes de Brisa Potiguar, Cutia et Bento Miguel, São Bento do Norte, Jandaíra, Aventura et Santa Rosa Mundo Novo.

Le projet porte sur les points suivants :

Maintenance préventive et corrective des postes collecteurs, des réseaux de moyenne tension et des lignes de transmission de 138 et 230 kV ;

Exploitation locale des installations d'interconnexion et gestion des pièces de rechange.

Avec ce contrat, Voltalia renforce son partenariat stratégique à long terme avec COPEL. En effet, COPEL détient déjà une participation minoritaire dans le parc éolien SMG de Voltalia (108 mégawatts) depuis 2015. Il est également l'une des contreparties des accords de vente d'électricité à long terme totalisant 270 mégawatts pour les centrales solaires de Voltalia (SSM1 et 2), et a acheté 187 mégawatts d'actifs éoliens (VSM2 et VSM4)1, qui ont été développés et sont actuellement exploités par Voltalia. Voltalia exploite environ 4,1 gigawatts dans l'État du Rio Grande do Norte, dont 1,3 gigawatt pour son propre compte et 2,8 gigawatts pour des clients tiers.

« Au cours des cinq dernières années, Voltalia a plus que quintuplé son portefeuille exploité pour le compte de tiers au Brésil, se consolidant comme l'un des principaux acteurs du marché et renforçant sa présence dans des pôles stratégiques tels que le Rio Grande do Norte. Ce nouveau contrat reflète non seulement la confiance de nos partenaires, mais aussi notre engagement à offrir des solutions performantes qui garantissent l'efficacité, la fiabilité et la croissance durable du secteur des énergies renouvelables », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024, 29 janvier 2025 (après bourse)

