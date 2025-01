Maisons du Monde : Réorganisation et simplification des sièges de Maisons du Monde à Paris et Nantes. Aucun magasin du groupe n’est concerné.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 23 janvier 2025

Réorganisation et simplification des sièges de Maisons du Monde à Paris et Nantes.

Aucun magasin du groupe n’est concerné.

Maisons du Monde annonce un projet de réorganisation et de simplification de ses sièges sociaux en France, dans le cadre d’une consultation avec ses représentants du personnel.

Cette initiative vise à renforcer l’agilité de Maisons du Monde pour mieux répondre aux évolutions du marché et aux attentes des clients dans un contexte économique complexe.

Une étape nécessaire du plan stratégique Inspire Everyday

Ce plan repose sur deux axes majeurs :

Renforcer le modèle commercial omnicanal : repenser l’offre, enrichir l’expérience client, développer de nouveaux leviers de croissance et proposer des services complémentaires.

repenser l’offre, enrichir l’expérience client, développer de nouveaux leviers de croissance et proposer des services complémentaires. Optimiser le modèle opérationnel : simplifier la chaîne de valeur, définir une approche globale adaptée localement pour les magasins.

Réorganisation des sièges en France et accompagnement des collaborateurs

La nouvelle organisation sièges prévoit un ajustement à la baisse de 91 postes répartis essentiellement entre Paris et Nantes.

La mise en place du projet de la nouvelle organisation se fera avec une priorité donnée aux départs volontaires, incluant des mesures responsables négociées avec les partenaires sociaux. Chaque collaborateur concerné bénéficiera d’un accompagnement personnalisé pour trouver une solution d’emploi durable, que ce soit par le biais d’un reclassement interne ou externe. Cet accompagnement inclura le financement de formations, le soutien à la création ou à la reprise d’entreprise, ainsi qu’une assistance dédiée à la recherche d’emploi.

Les magasins, piliers de la proximité et de l’expérience client : aucun magasin n’est concerné par ce projet. Cette réorganisation vise également à rapprocher davantage les sièges des magasins. Par ailleurs, une refonte ambitieuse de la filière métier sera menée auprès du personnel des magasins afin de favoriser les parcours de carrière, la formation et la performance au service du client.

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Agenda financier

4 février 2025 Ventes du 4ème trimestre et de l’année 2024

11 mars 2025 Résultats de l’année 2024

15 mai 2025 Ventes du 1er trimestre 2025

25 juillet 2025 Ventes du 2ème trimestre et résultats du 1er semestre 2025

23 octobre 2025 Ventes du 3ème trimestre et des 9 mois 2025

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com









Michelle Kamar

Tel : (+33) 6 09 24 42 42

michelle@source-rp.com

Pièce jointe