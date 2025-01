Aya Or & Argent surpasse la capacité nominale d’usinage à la nouvelle usine de traitement de la mine d’argent Zgounder

MONTRÉAL, 23 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a atteint et surpassé la capacité nominale d’usinage à sa mine Zgounder, détenue à 100 % par la Société et située dans le Royaume du Maroc.

La nouvelle usine a commencé à traiter du minerai le 4 novembre 2024. La première coulée d’argent a eu lieu le 27 novembre et la production commerciale a été atteinte le 29 décembre, soit moins de deux mois après que la nouvelle usine ait commencé à traiter son premier lot de minerai.

Sur une période de 30 jours consécutifs se terminant le 20 janvier 2025, la nouvelle usine a traité un total de 65 990 tonnes (« t ») de minerai, pour une moyenne de 2 200 tonnes par jour (« tpj »), soit l’équivalent de 110 % de la capacité nominale. Les taux de traitement moyens étaient de 96 tonnes par heure (« tph »), avec une disponibilité de 96 %. La récupération de l’argent était de 85 %.

Entre le 11 et le 20 janvier, le débit de traitement à l’usine s’est établi à 2 239 tpj en moyenne, avec une disponibilité de l’usine de 98 % et un taux de récupération de l’argent de 89 %. La récupération est en progression constante, au fur et à mesure que les paramètres de traitement sont ajustés et que la teneur d’alimentation de l’usine augmente.

En date du 18 janvier, la pulpe de l’usine de flottation a été intégrée avec succès dans le circuit de lixiviation de la nouvelle usine. Depuis lors, le taux de traitement combiné des deux usines s’établit à plus de 2 900 tpj en moyenne avec un taux de récupération de plus de 90 %. Cette intégration permet de produire exclusivement des lingots d’argent, éliminant ainsi la combinaison antérieure de concentré et de lingots d’argent et augmentant la valeur payable de l’argent produit.

Au cours des prochains mois, l’objectif consistera à stabiliser le taux de traitement combiné à Zgounder à plus de 3 000 tpj tout en maintenant ou en surpassant le taux de récupération de 89 % déterminé dans l’étude de faisabilité.

Soutex, un cabinet-conseil canadien spécialisé dans le traitement des minerais et la métallurgie, a récemment mené une étude analysant le temps requis dans le cadre de la montée en puissance d’usines de traitement minéral, de la première introduction de minerai jusqu’à l’atteinte de la capacité nominale (figure 1). L’étude a identifié la nouvelle usine à Zgounder comme ayant livré la performance l’une des plus rapide vers l’atteinte de la capacité nominale, mettant ainsi en lumière la robustesse de l’usine.

« Je suis fier d’annoncer la montée en puissance de la nouvelle usine à la mine Zgounder d’Aya, où nous opérons maintenant au-dessus de la capacité nominale, quelques semaines à peine après avoir atteint la production commerciale », a déclaré le président et chef de la direction, Benoit La Salle. « Le rendement des opérations désormais intégrées à Zgounder reflète l’expertise exceptionnelle et l’engagement d‘équipe d’Aya et ouvre la voie pour une solide performance de production en 2025. »

Figure 1 – Les données présentées ci-dessous ont été compilées par Soutex et montrent la durée de la montée en puissance vers l’atteinte de la capacité nominale de la nouvelle usine à Zgounder, qui est la plus rapide (à égalité avec un autre projet) comparativement à plus d’une centaine d’autres usines de traitement minéral. Base de données de Rollins and Lam (2017) [1] en comparaison avec l’experience de Soutex [2].





[1] Rollins, D. and W. Lam. Ramp-ups: What to expect when expecting a new mine. RBC Markets Precious Metals and Minerals. September 17th, 2017.

[2] Bouffard, D., A. Berton, S. Gariépy and D. Roy. Plant Commissioning: overcoming challenges and ensuring success. 57th Annual Canadian Mineral Processors Operators Conference, 2025, Ottawa, Canada.

Raphaël Beaudoin, P.Eng., vice-président, Exploitation de la Société, est une personne qualifiée tel que ce terme est défini dans le Règlement 43-101. M. Beaudoin a révisé l’information technique dans le présent communiqué et approuve la divulgation par écrit contenue dans les présentes.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui, à la suite de l’annonce du 12 septembre 2024, sera mis en valeur par Mx2 Mining, une nouvelle société de croissance aurifère issue d’une scission.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse http://ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MBA

Président et chef de la direction

benoit.lasalle@ayagoldsilver.com Alex Ball

VP, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future, aux perspectives d’affaires et aux autres opportunités d’Aya. Dans la mesure du possible, des termes et des expressions ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des termes comme « augmenter », « objectif », « maintenir », « surpasser », « continue », ainsi que d’autres énoncés et de l’information portant sur la capacité d’Aya de stabiliser le taux de traitement combiné à Zgounder à plus de 3 000 tpj tout en maintenant ou en surpassant le taux de récupération de 89 %, sa capacité de livrer une performance opérationnelle continue, sa capacité d’atteindre ses objectifs à court et à long terme, la capacité de générer de futurs flux de trésorerie et d’accroître ses activités. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, le fait que la nouvelle usine fonctionne conformément aux attentes et aux spécifications, que la montée en puissance des activités se poursuive comme prévu, que l’entrepreneur d’IAC honore ses obligations contractuelles, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant la dépendance envers un seul fournisseur d’IAC et ses sous-traitants dans le cadre du projet d’expansion à Zgounder, les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

