Gildan dévoile de nouveaux styles et des innovations de produits au salon Impressions Expo

CHRIST CHURCH, Barbade, 23 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gildan, l’un des principaux fabricants de vêtements de base confortables et de qualité, offerts à prix abordable, a le plaisir de présenter les derniers styles et les plus récentes innovations de produits de son portefeuille de marques – Gildan®, Comfort Colors®, American Apparel® et son plus récent ajout en vertu d’un contrat de licence exclusif sur le marché des vêtements imprimés, Champion® – au salon Impressions Expo Long Beach en Californie. Les marques seront à ce salon, d’une durée de trois jours, pour présenter les plus récentes innovations et les collections récemment lancées, tenir des kiosques interactifs avec impression en direct et cadeaux sur place, et dévoiler un aperçu exclusif des styles pour 2026.

« Les innovations et les styles que nous introduisons dans l’ensemble de nos marques soulignent et renforcent notre position dans l’industrie en tant que choix de prédilection pour les décorateurs de vêtements », a expliqué Emma Budzisz, vice-présidente du marketing chez Gildan Activewear SRL. « Nous sommes confiants que ces nouveautés nous aideront à atteindre nos objectifs de croissance alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de croissance durable de Gildan. »

Gildan®

Gildan®, le choix intelligent des décorateurs de vêtements, est heureuse de présenter ses nouveautés pour 2025. La technologie d’impression novatrice au plasma (Plasma Print Technology) vise à améliorer le processus d’impression des vêtements en réduisant le besoin de prétraitement, ce qui permet d’offrir des tissus plus doux, des couleurs plus vives, une meilleure couverture de l’encre et une plus grande uniformité d’impression. La technologie novatrice de coton doux (Soft Cotton Technology) est une innovation textile qui redéfinit la douceur et le confort, et sera intégrée à la nouvelle collection Light Cotton™, offrant aux clients un produit plus doux avec de meilleures qualités d’impression, tout en conservant la même durabilité et la même valeur qu’auparavant.

Gildan® lancera également de nouveaux styles, y compris les modèles 3000 et 3000B dans la nouvelle collection Light Cotton™, les styles 75000, 19500 et 19000 dans la collection Hammer Maxweight de Gildan®, ainsi que les modèles SF008 et SF100 dans la collection de molletons semi-épais Softstyle™. Grâce à ces innovations, Gildan® maintient sa position en tant que choix intelligent auprès des décorateurs de vêtements.

Comfort Colors®

Comfort Colors® répand depuis 50 ans des ondes positives en tant que marque de vêtements doux et de qualité, fait de coton filé et teint en pièce. Pour souligner cinq décennies de confort inégalé et une gamme impressionnante de teintes inspirées de la nature, Comfort Colors® présente de nouvelles couleurs dans ses styles les plus vendus, 3023CL et 6030, de nouveaux styles destinés aux jeunes, 1467Y et 1745Y, ainsi qu’une très confortable couverture en molleton.

Les personnes qui visitent le salon pourront avoir un aperçu de la collection 2026, qui comprend de nouvelles coupes pour femmes. Comfort Colors® continue de célébrer la beauté et l’essence des couleurs inspirées de la nature avec des vêtements confortables faits avec ses teintures par pigmentation Pigment Pure™ et des teintes réactives dans chaque vêtement confortable.

American Apparel®

Fidèle à elle-même, American Apparel® continue de fabriquer des vêtements de première qualité et introduit de nouvelles couleurs pour les styles emblématiques 2001 et 2001CVC ainsi que la nouvelle collection Super Heavyweight, qui offre aux clients une nouvelle coupe surdimensionnée dans un style mode de rue.

La marque présentera également sa collection Logo, récemment lancée et connue pour son style simple et sa douceur, disponible exclusivement sur Amazon pour les clients et les décorateurs de vêtements. American Apparel® réaffirme ainsi son engagement à façonner la culture (Craft the Culture) et à créer des souvenirs pour ses clients avec un mélange de styles vestimentaires et de culture populaire.

Champion®

En s’associant à Authentic Brands Group, le propriétaire de la marque Champion®, dans le cadre d’un contrat de licence pour le marché des vêtements imprimés, Gildan est heureuse de présenter la collection confiante, audacieuse et stylisée de la marque, qui comprend des vêtements de sport authentiques. Les visiteurs du salon peuvent explorer la vaste collection, y compris les styles S450, S600, S650, S700, S790, S800, P800, P930, CO125, CO200, S101, RW01W, S149, T137, T425, T105, T453W, 8187, S162, qui incarnent l’esprit d’individualité et d’unicité de Champion® au niveau des vêtements de sport.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com.

