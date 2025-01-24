Bitget 成為按用戶群規模排名第二大的加密貨幣交易生態系統

維多利亞，塞舌爾, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 發布了 2024 年透明度報告，重點介紹了去年是該公司自 2018 年成立以來業績最亮眼的年份之一，而且成為按用戶群規模排名第二大的交易生態系統。 有賴於創新成果，策略性商業決策以及大眾對可靠平台的強烈需求，此生態系統持續擴張，超越預期。

該平台的用戶群激增，從 1 月的 2,000 萬增加至 12 月份的 1 億多，增長高達驚人的 400%。 這擴展與交易活動的顯著增長保持一致：每日交易量上升一倍至 200 億美元。 現貨交易量呈爆炸性增長，從第一季的 1,600 億美元增加至第四季的 6,000 億美元。 這些成就源自重點明確的策略，包括極具競爭力的產品、以用戶為中心的創新活動以及全球擴張。

在 2021 年至 2024 年間，Bitget 的用戶群在各個地區都實現了大幅增長， 當中南亞地區增長了 200%，東南亞地區增長了 140%，歐洲用戶增長了 67%，拉丁美洲和中東地區亦錄得大幅增長， 獨聯體地區增長了 150%，而非洲的增幅最高，達 300%。

在整個 2024 年，Bitget 推出了一系列舉措，在中心化交易所 (CEX) 生態系統中加速發展， 其發展歸因於全球對數碼資產的需求不斷增長，而 Bitget 為此提供了多種中心化和去中心化服務。 公司引入 Bitget Wallet「Smart Money」（智能貨幣） 工具，針對高級鏈上數據分析進行自訂，以及推出質押挖礦平台 PoolX，提升了用戶參與度並帶來了多元化的投資機會。 此外，該公司還推出了一個盤前交易平台，在代幣上架前，為用戶提供順暢獲取新代幣和流動資金的途徑。

Bitget 與 Foresight Ventures 聯手對 The Open Network (TON) 區塊鏈作出 3,000 萬美元的策略性投資，符合其對 GameFi 和 Tap-to-Earn 等新興趨勢的支持。 TON 交易量快速增長以及去中心化應用程式得以普及，亦在公司把握市場機會方面發揮了重要作用。

該平台的原生代幣 BGB 增長了 1000% 以上，價值上升 10 倍，年底達到 8 美元。 公司最新實行的銷毀機制，加上代幣變得更為實用，且有最新的白皮書面世，均有助促進發展。 Bitget 透過減少總供應量並引入代幣銷毀季度計劃，將 BGB 定位為其生態系統未來發展的核心。

2024 年，領導層的變動令 Bitget 的發展軌跡更為明確。 Gracy Chen 由董事總經理轉任行政總裁，成為全球十大交易所中唯一的女性領導者。 同時，Hon Ng 獲任命為法律總監，Vugar Usi Zade 獲任命為營運總監，Min Lin 獲任命為業務總監。 這個強大的領導團隊在推行策略性舉措、加強合規和用戶為本發展等方面發揮了策略性作用。

由此，Bitget 獲得了多項關鍵批文，包括英國許可證和薩爾瓦多的比特幣服務供應商 (BSP) 許可證，並在越南推出了本地化交易所。 這些進展符合區域性標準，同時擴大了其全球影響力。

Bitget 亦透過 Blockchain4Her 和 Blockchain4Youth 等措施，在承擔企業社會責任方面取得了長足進步。Blockchain4Her 旨在促進區塊鏈業界的性別多樣性，而 Blockchain4Youth 則有助在全球年輕專業人士中宣傳區塊鏈， 這些計劃反映了交易所在 Web3 領域實現共融發展的更廣闊願景。

展望 2025 年，Bitget 憑藉策略性投資、在監管合規取得成功乃至用戶為本的創新活動，將在加密生態系統中繼續擴張及發揮影響力。 過去一年的成就展示了該平台的策略性願景，亦即塑造區塊鏈和加密貨幣的未來。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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