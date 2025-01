Copenhagen Capital A/S – Endeligt resultat af frivilligt betinget overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S samt fremsættelse af pligtmæssigt overtagelsestilbud.

Copenhagen Capital A/S meddeler hermed, i henhold til § 21 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, det endelige resultat af købstilbuddet fremsat den 17. december 2024.

Det endelige resultat viser, at Copenhagen Capital A/S har modtaget gyldige accepter for 249.600 B-aktier, hvilket svarer til 10,09 % af aktiekapitalen og 7,22 % af stemmerettighederne i NTR Holding A/S.

Købstilbuddet var betinget af, at Copenhagen Capital A/S opnåede mindst 50,01 % af stemmerettighederne i NTR Holding A/S i tilbudsperioden. Da betingelsen ikke er blevet opfyldt, er købstilbuddet bortfaldet, og de indkomne accepter vil ikke blive afregnet og tilbuddet vil ikke blive forlænget.

Copenhagen Capital A/S har, efter udløbet af tilbudsperioden, på markedet erhvervet 15.350 A-aktier til kurs 6,3 kr. pr. aktie samt 1.670.300 B-aktier til kurser op til 5,0 kr. pr. aktie, hvilket svarer til i alt 52,7 % af stemmerettighederne i NTR Holding A/S.

Copenhagen Capital A/S er som følge af disse erhvervelser i henhold til § 45 i Lovbekendtgørelse nr. 198 af 26. februar 2024 om kapitalmarkeder forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S.

I henhold til § 13 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud skal prisen pr. aktie i det pligtmæssige overtagelsestilbud mindst svare til den højeste pris pr. aktie, som Copenhagen Capital A/S har betalt for aktier i perioden seks måneder før godkendelsen af det pligtmæssige tilbud.

Copenhagen Capital A/S vil hurtigst muligt, og senest den 13. februar 2025, offentliggøre det pligtmæssige overtagelsestilbud.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: rg@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil