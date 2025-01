BUREAU VERITAS - Déclaration

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – le 27 janvier 2025

DECLARATION

Dans un communiqué publié le 15 janvier 2025, Bureau Veritas et SGS ont indiqué qu'ils avaient engagé des discussions en vue d'un potentiel rapprochement.

Bien qu’une forte conviction existe autour du potentiel de création de valeur lié à la consolidation du secteur des Tests, Inspection et Certification (TIC), Bureau Veritas annonce que ces discussions ont pris fin et n’ont pas abouti à un accord.

Bureau Veritas reste pleinement engagé dans son plan stratégique LEAP | 28 visant à générer un tournant en termes de croissance et de performance, avec une croissance totale élevée à un chiffre1 du chiffre d’affaires (avec une croissance organique modérée à élevée à un chiffre), l’amélioration constante de la marge opérationnelle ajustée1, un retour pour les actionnaires à deux chiffres sur la base de la croissance du BPA TCAM1,2 et du rendement des dividendes, ainsi qu’un fort taux de conversion des flux de trésorerie3 (supérieur à 90 %).

***

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

1 À taux constant

2 TCAM : Taux de croissance annuel moyen

3 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

