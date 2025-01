Planisware choisi par Northrop Grumman pour stimuler l'innovation améliorer l'excellence opérationnelle

Planisware Enterprise choisi par Northrop Grumman comme système de gestion de programme pour stimuler l'innovation et améliorer l'excellence opérationnelle

San Francisco, Californie, 27 janvier 2025 - Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), a annoncé aujourd'hui que Northrop Grumman Corporation, un leader mondial des technologies de l'aéronautique et de la défense, a choisi de déployer Planisware Enterprise dans l’ensemble de son organisation comme système de gestion de programme.

« Nous sommes particulièrement fiers de collaborer avec Northrop Grumman pour la poursuite de la mise en œuvre des technologies numériques dans l'ensemble de leurs activités », a déclaré Loic Sautour, Directeur général de Planisware. « Planisware agira en tant que partenaire clé dans leurs efforts de transformation numérique, en optimisant leur gestion de portefeuille de projet à chaque étape du cycle de vie de leurs produits. »

Contacts

Investisseurs : Benoit d'Amécourt

benoit.damecourt@planisware.com

+33 6 75 51 41 47

Médias : Brunswick Group

Hugues Boëton / Tristan Roquet Montégon

planisware@brunswickgroup.com

+33 6 79 99 27 15 / +33 6 37 00 52 57

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec plus de 700 employés répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, symbole "PLNW").

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

Pièce jointe