Quadient s’associe à Buzz Bingo pour déployer des consignes colis dans leurs établissements à travers le Royaume-Uni

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce un partenariat avec Buzz Bingo pour déployer les consignes automatiques Parcel Pending by Quadient dans 35 des 81 clubs de bingo du Royaume-Uni, avec comme objectifs de réaliser des installations supplémentaires à l’avenir. Cette collaboration facilite la collecte, la livraison et le retour des colis tout en améliorant l’expérience client dans les établissements Buzz Bingo.

Buzz Bingo est le plus grand opérateur de jeu du bingo au Royaume-Uni, gérant des clubs dans les centres-villes de tout le pays. Ces clubs contribuent à la création de communautés dynamiques où amis et familles se retrouvent, ce qui en fait un cadre propice à l’introduction de services pratiques et sécurisés pour la gestion des colis. Quadient poursuit l’expansion de son réseau de consignes intelligentes permettant la réception et le retour de colis des principaux transporteurs tels que Royal Mail, DPD, Evri et UPS. Les consignes offrent également des services innovants, comme les dépôts de clés avec Keynest.

Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe consignes colis automatiques chez Quadient, a commenté : « Nous sommes très heureux du déploiement de nos consignes intelligentes au sein des clubs Buzz Bingo. Cette solution de collecte de colis, à la fois sécurisée et pratique, vise à enrichir l’expérience des membres de Buzz Bingo, attirer davantage de visiteurs et contribuer à une gestion plus durable du dernier kilomètre de livraison. En simplifiant la livraison de colis pour tous, nous participons également au renforcement des liens au sein des communautés locales. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans l’expansion de notre réseau ouvert de consignes intelligentes au Royaume-Uni, alors que nous continuons à explorer de nouvelles opportunités pour offrir des solutions fiables et pratiques de collecte et de dépôt de colis pour tous ».

Quadient poursuit l’expansion de son réseau de consignes dans des marchés clés tels que les États-Unis, le Japon et l'Europe. Avec plus de 25 000 unités désormais installées dans le monde, Quadient progresse régulièrement vers son objectif à long terme de déployer 40 000 unités à l’échelle mondiale d'ici 2030. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.parcelpending.com/fr/.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

