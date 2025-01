Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 2025 koskien yhtiön hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista

eQ Oyj Pörssitiedote

28.1.2025, klo 11:00

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 60 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ovat tehneet ehdotuksen 25.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenmäärää, hallituksen jäsenten palkkioita ja kulujen korvausperusteita sekä hallituksen jäsenten valitsemista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyisi ennallaan eli hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4 000 euroa ja hallituksen jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan 750 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat, ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valittaisiin uudelleen Päivi Arminen, Nicolas Berner, Georg Ehrnrooth, Janne Larma sekä Tomas von Rettig ja uutena jäsenenä Caroline Bertlin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tai, jos joku osakkeenomistajien ehdotuksen mukainen ehdokas on estynyt, ne ehdotetut hallituksen jäsenet, jotka eivät ole estyneitä hoitamaan tehtävää.

Caroline Bertlin (s. 1978) on kokenut liiketoimintajohtaja, jolla on laaja kokemus Pohjoismaista ja kansainvälisesti. Bertlin asuu ja on tehnyt suurimman osan työurastaan Ruotsissa. Tällä hetkellä hän toimii strategian ja energian infrastruktuurin rahoituksen parissa Nordion Energialla. Sitä ennen hän toimi Nordisk Rentingin toimitusjohtajana ja NatWest Structured Financen johtajana (2016-2023). Aiemmin hän työskenteli NatWest Groupissa Head of Restructuring, Turnaround CEO ja strategisten projektien projektipäällikön rooleissa (2009-2015). Hänellä on myös kokemusta salkunhoito- ja analyytikkotehtävistä pankkialalta ja vaihtoehtoisten sijoitusten parista. Lisäksi hän on Nordisk Renting AB:n hallituksen jäsen (2016-). Koulutukseltaan Caroline Bertlin on Svenska Handelshögskolanista valmistunut kauppatieteiden maisteri.

Kaikki ehdotetut jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi he ovat ilmoittaneet, että tullessaan valituiksi he valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Georg Ehrnroothin.

