LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

28/01/2025

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 994 titres LACROIX

Espèces : 37 231,89 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 152 titres LACROIX

Espèces : 71.786,01 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX

Espèces : 125 641, 42 euros

Au cours du second semestre 2024, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 8 771 119 020,54 € 228 Ventes 5 929 84 466,42 € 146





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 228 8 771 119 020,54 TOTAL 146 5 929 84 466,42 01/07/2024 3 90 1836 01/07/2024 1 1 21,4 03/07/2024 2 60 1197 02/07/2024 2 41 840,8 04/07/2024 1 1 20 03/07/2024 1 34 693,6 08/07/2024 3 90 1809 04/07/2024 4 121 2472,01 10/07/2024 1 21 441 05/07/2024 3 95 1964,5 11/07/2024 2 41 861,4 08/07/2024 2 42 869,4 12/07/2024 3 112 2276 09/07/2024 5 216 4453,79 15/07/2024 3 76 1561,4 10/07/2024 1 40 864 16/07/2024 2 7 142,4 11/07/2024 1 1 21,4 18/07/2024 7 208 4364,61 12/07/2024 1 40 836 19/07/2024 1 30 633 16/07/2024 1 1 20,6 22/07/2024 2 46 952,2 17/07/2024 1 40 832 23/07/2024 2 31 635,8 18/07/2024 4 136 2958,39 24/07/2024 4 120 2389,5 22/07/2024 2 45 937,5 30/07/2024 1 30 615 23/07/2024 2 41 864,8 31/07/2024 2 3 60,9 24/07/2024 1 25 505 02/08/2024 1 1 20,2 25/07/2024 1 16 320 06/08/2024 2 31 619,7 26/07/2024 1 40 792 08/08/2024 2 31 617,2 29/07/2024 1 40 812 09/08/2024 1 5 99 30/07/2024 1 23 478,4 12/08/2024 1 19 381,9 31/07/2024 1 1 20,5 13/08/2024 4 120 2379 01/08/2024 1 40 820 14/08/2024 1 5 98 02/08/2024 1 1 20,5 21/08/2024 1 1 20,3 07/08/2024 1 13 263,9 22/08/2024 1 10 204 08/08/2024 1 1 20,5 23/08/2024 1 1 20,5 09/08/2024 1 11 224,4 27/08/2024 3 65 1338 15/08/2024 1 40 804 28/08/2024 2 60 1209 20/08/2024 2 80 1612 30/08/2024 2 31 626,5 26/08/2024 1 40 840 03/09/2024 2 22 436,2 29/08/2024 2 80 1616 04/09/2024 1 30 588 30/08/2024 1 1 20,5 05/09/2024 1 30 588 03/09/2024 1 1 20,1 06/09/2024 1 30 579 04/09/2024 1 25 502,5 09/09/2024 2 65 1254,5 05/09/2024 1 40 804 10/09/2024 3 61 1149,55 06/09/2024 2 51 999,9 11/09/2024 3 67 1220,25 09/09/2024 1 65 1274 13/09/2024 1 15 270 10/09/2024 1 50 970 16/09/2024 1 20 380 11/09/2024 5 155 2959,8 18/09/2024 1 40 748 12/09/2024 1 30 549 19/09/2024 2 41 762,9 13/09/2024 3 90 1674 20/09/2024 2 48 897,85 16/09/2024 2 41 791,6 23/09/2024 1 40 744 17/09/2024 3 72 1405,8 24/09/2024 3 75 1403,5 18/09/2024 1 40 772 25/09/2024 1 40 744 19/09/2024 2 31 585,9 26/09/2024 3 95 1714 20/09/2024 1 1 18,95 27/09/2024 1 26 460,2 25/09/2024 2 140 2660 01/10/2024 11 680 11288 27/09/2024 1 1 18 02/10/2024 1 40 684 01/10/2024 3 117 2001,65 03/10/2024 5 150 2460 02/10/2024 1 40 692 07/10/2024 2 60 927 04/10/2024 1 50 805 08/10/2024 1 30 450 08/10/2024 1 3 46,8 09/10/2024 3 90 1296 15/10/2024 1 40 560 10/10/2024 2 60 834 16/10/2024 1 40 572 11/10/2024 1 57 803,7 17/10/2024 1 10 140 14/10/2024 1 30 415,5 25/10/2024 1 30 411 18/10/2024 1 1 13,9 29/10/2024 1 25 345 22/10/2024 1 40 544 31/10/2024 1 1 12,8 23/10/2024 1 40 540 01/11/2024 1 1 12,15 24/10/2024 1 10 136 04/11/2024 1 2 24,8 25/10/2024 1 30 405 05/11/2024 1 40 484 28/10/2024 2 60 816 06/11/2024 1 40 486 29/10/2024 1 30 399 07/11/2024 2 140 1687 30/10/2024 3 90 1161 12/11/2024 1 5 59,75 31/10/2024 1 1 12,8 13/11/2024 2 80 932 01/11/2024 5 185 2209,75 14/11/2024 4 160 1880 04/11/2024 1 37 444 15/11/2024 6 320 3786,02 05/11/2024 2 80 956 19/11/2024 1 17 200,6 08/11/2024 3 58 696 21/11/2024 1 5 58 12/11/2024 3 240 2826 25/11/2024 1 1 11 13/11/2024 1 40 460 26/11/2024 1 96 1046,4 14/11/2024 1 50 580 27/11/2024 2 101 1075,75 18/11/2024 6 350 4270 02/12/2024 2 185 1881,01 19/11/2024 2 200 2330 03/12/2024 1 100 987,8 20/11/2024 3 240 2749,99 04/12/2024 1 1 9,88 21/11/2024 2 200 2270 06/12/2024 2 200 1958 22/11/2024 3 210 2374,49 10/12/2024 5 401 3935,57 25/11/2024 3 240 2641,99 11/12/2024 3 300 3030 26/11/2024 3 211 2286,61 12/12/2024 8 680 6771,98 27/11/2024 3 240 2509,99 16/12/2024 1 1 9,74 28/11/2024 4 260 2634,01 18/12/2024 1 5 45 02/12/2024 3 200 2025 19/12/2024 1 20 180 03/12/2024 3 150 1458 20/12/2024 2 200 1750 04/12/2024 3 101 982,88 23/12/2024 2 80 725,6 05/12/2024 2 38 370,12 27/12/2024 1 96 908,16 06/12/2024 4 160 1518,4 30/12/2024 2 117 1118,52 10/12/2024 1 1 9,58 11/12/2024 12 376 3646,71 12/12/2024 3 140 1371,2 13/12/2024 4 177 1715,27 16/12/2024 6 240 2229,6 17/12/2024 3 120 1082,4 19/12/2024 1 60 534 20/12/2024 4 157 1357,59 23/12/2024 1 30 267,6 27/12/2024 1 50 463 31/12/2024 3 340 3196

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 : 10 février 2025 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél. : 01 56 88 11 19







ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com Tél. : 06 88 78 59 99

Pièce jointe