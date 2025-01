Nordic Credit Rating sätter Sparbanken Västra Mälardalens långsiktiga kreditbetyg på positiv bevakning

Nordic Credit Rating (NCR) har per 27 januari 2025 placerat det långsiktiga kreditbetyget ”BBB+” för Sparbanken Västra Mälardalen (”Sparbanken”) på positiv bevakning. Förändringen är ett resultat av att Sparbanken har offentliggjort att ett villkorat samgående avtal ingåtts med Sparbanken Rekarne. Även det kortfristiga kreditbetyget ”N3” och det seniora icke-säkerställda kreditbetyget ”BBB+” har placerats under positiv bevakning.

NCR har per 27 januari 2025 placerat det långsiktiga kreditbetyget ”BBB+” för på positiv bevakning. Förändringen är ett resultat av att Sparbanken har offentliggjort att ett villkorat samgåendeavtal ingåtts med Sparbanken Rekarne. Även det kortfristiga kreditbetyget ”N3” och det seniora icke-säkerställda kreditbetyget ”BBB+” har placerats under positiv bevakning. Samgåendet förväntas slutföras under hösten 2025, förutsatt att erforderliga tillstånd och godkännanden erhålls. Mer information om samgåendet framgår av Sparbanken Västra Mälardalens pressmeddelande den 24 januari 2025.

Den positiva bevakningen från NCR återspeglar deras syn att ett samgående mellan Sparbanken och Sparbanken Rekarne (som för närvarande har kreditbetyget ”A-”), skulle skapa en starkare sparbank. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://nordiccreditrating.com/.

För mer information

Mirja Herrdin, VD

Telefon 0221–344 77

Mobil 072–541 44 77

E-post mirja.herrdin@sparbankenvm.se

Johan Grunditz, Finanschef

Telefon 0221-344 56

Mobil 070-261 48 21

E-post johan.grunditz@sparbankenvm.se

Fakta om Sparbanken Västra Mälardalen

Sparbanken Västra Mälardalen (organisationsnummer 578500-7120) är en lokal självständig Sparbank med säte i Köpings Kommun i Västmanlands län. Sparbankens verksamhet regleras främst av sparbankslagen (1987:619) och lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och i övrigt av svensk rätt.

Ytterst ansvariga för Sparbankens verksamhet är Sparbankens 48 huvudmän. Dessa väljs enligt ett bestämt system och representerar Sparbankens kunder. Huvudmännen utövar sitt inflytande på Sparbanksstämman som är Sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättande av styrelse och revisorer. Styrelsen väljer inom sig ordförande och utser verkställande direktör.

Ordförande i Sparbankens styrelse är Mikael Bohman. Styrelsen består för närvarande av 9 ledamöter. Mirja Herrdin är verkställande direktör i Sparbanken sedan våren 2024.

För mer information om Sparbanken Västra Mälardalen besök www.sparbankenvm.se.

