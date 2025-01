Sisäpiiritieto: Verkkokauppa.com Oyj julkaisee ennakkotietoja vuoden 2024 tuloksesta

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2025 klo 17.59

Yhtiön tänään julkaisemaan pörssitiedotteeseen sisältyi tietoa vuoden 2024 liikevaihdosta, minkä takia yhtiö julkaisee tilintarkastamattomia ennakkotietoja vuoden 2024 tuloksesta.



Verkkokauppa.comin liikevaihto laski 6,9 prosenttia ja oli 140,2 miljoonaa euroa (150,6) vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. Lasku johtui heikosta kysynnästä erityisesti harkinnanvaraisissa kategorioissa, kuten televisioissa, puhelimissa ja peleissä, kun taas IT:ssä ja leluissa kysyntä oli parempaa. Koko vuoden liikevaihto laski 7,0 prosenttia ja oli 467,8 miljoonaa euroa (502,9).



Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 3,8 miljoonaa euroa (1,6) eli 2,7 % (1,1 %) liikevaihdosta viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden 2024 vertailukelpoinen liiketulos (vertailukelpoinen EBIT) oli 1,8 miljoonaa euroa (6,1) eli 0,4 % (1,2 %) liikevaihdosta.

”Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiö saavutti merkittävän tulosparannuksen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tulosparannuksen taustalla olivat korkeampi myyntikate ja säästötoimenpiteet”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Panu Porkka.

Verkkokauppa.comin taloudellisen ohjeistuksen mukaan yhtiö odotti vuoden 2024 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen (vertailukelpoinen EBIT) jäävän vuodesta 2023 (2023 liikevaihto oli 502,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).



Verkkokauppa.com julkaisee vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteen torstaina 6.2.2025.





Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti panu.porkka@verkkokauppa.com



Jesper Blomster, talousjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti jesper.blomster@verkkokauppa.com

Puh. 040 570 3083



Tomi Lindell, Head of Investor Relations and Corporate Communications,

Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti tomi.lindell@verkkokauppa.com

Puh. 050 593 4119

