Aramis Group - Activité du 1er trimestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 28 janvier 2025

Activité du 1er trimestre 2025

Solide performance dans l’ensemble des géographies

Déploiement de la stratégie 2027 et objectifs financiers confirmés

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024, 1er trimestre de l’exercice clos au 30 septembre 2025

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2025 de 578,2 millions d’euros, en hausse de +9,9%

trimestre 2025 de 578,2 millions d’euros, en hausse de +9,9% Volumes de véhicules vendus à particulier en progression de +9,2% par rapport au 1 er trimestre 2024, en surperformance de +12 points par rapport au marché 1

trimestre 2024, en surperformance de +12 points par rapport au marché Forte progression des ventes de véhicules pré-immatriculés (+14,5%) et croissance solide des volumes de véhicules reconditionnés (+7,8%)

Volumes en croissance dans tous les pays et croissance soutenable comme attesté par la satisfaction client toujours très élevée (NPS 2 de 73 à fin décembre 2024). Très forte implication des équipes, tant dans la conduite des opérations quotidiennes que dans la mise en œuvre de la stratégie

de 73 à fin décembre 2024). Très forte implication des équipes, tant dans la conduite des opérations quotidiennes que dans la mise en œuvre de la stratégie Objectifs financiers 2025 confirmés





Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, co-fondateurs3 d’Aramis Group, déclarent :

« Aramis Group poursuit sa croissance avec un début d’année solide, témoignant une fois de plus de la pertinence de sa proposition de valeur et de son modèle. Dans un marché du véhicule d’occasion1 en léger recul sur le 1er trimestre, nos équipes ont su répondre aux attentes de nos clients en leur offrant des voitures à forte valeur ajoutée, et confirmant notre leadership européen. Ces derniers mois, l’ensemble de nos équipes se sont pleinement mobilisés pour déployer la stratégie de croissance rentable et génératrice de cash présentée lors du Capital Markets Day du 27 novembre dernier. Cette stratégie se concentre sur la convergence de nos différentes géographies vers un système opérationnel optimal, l’exploitation de notre échelle européenne, l’amélioration permanente de notre modèle et l’utilisation de la tech et de la data au service de la performance de nos équipes. C’est avec enthousiasme et confiance que nous ouvrons ce nouveau chapitre de l’histoire d’Aramis Group. »

ACTIVITÉ DU 1er TRIMESTRE 2025

Synthèse des volumes et chiffre d’affaires

Volumes B2C du 1er trimestre 2025

En unités En données publiées T1 2025 T1 2024 Var. % Voitures reconditionnées 22 440 20 815 +7,8% Voitures pré-immatriculées 6 439 5 625 +14,5% Total Volumes B2C 28 879 26 440 +9,2%

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025

Par segment

En millions d'euros En données publiées T1 2025 T1 2024 Var. % Voitures reconditionnées 385,5 360,4 +7,0% Voitures pré-immatriculées 126,2 99,7 +26,6% Total B2C 511,7 460,1 +11,2% Total B2B 37,7 39,1 -3,6% Total Services 28,7 26,9 +6,7% Chiffre d’affaires 578,2 526,2 +9,9%

Par pays

En millions d'euros En données publiées T1 2025 T1 2024 Var. % France 248,5 230,7 +7,7% Belgique 78,7 63,3 +24,3% Espagne 77,6 74,5 +4,1% Royaume-Uni 117,5 101,7 +15,6% Autriche 49,0 49,8 -1,5% Italie 6,8 6,2 +9,8% Chiffre d’affaires 578,2 526,2 +9,9%

Analyse du chiffre d’affaires par segment

B2C – ventes de voitures à clients particuliers (88% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2C – correspondant aux ventes à particulier de voitures reconditionnées et pré-immatriculées – s’établit à 511,7 millions d’euros au 1er trimestre 2025, soit une hausse de +11,2% par rapport au 1er trimestre 2024. Aramis Group a vendu 28 879 véhicules B2C sur la période, soit une croissance de +9,2% par rapport à l’année dernière et une surperformance de

12 points4 par rapport au marché des véhicules d’occasion de moins de 8 ans, cœur de cible du Groupe. Le prix de vente unitaire moyen est resté quasiment stable sur la période, reflétant la normalisation de l’environnement de prix sur le marché après plusieurs trimestres de baisse tendancielle.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures reconditionnées atteint 385,5 millions d’euros, en croissance de +7,0% comparé au 1er trimestre 2024. 22 440 véhicules ont été livrés, soit une progression de +7,8%, malgré un effet calendaire défavorable en 2025 comparé à 2024, des circonstances exceptionnelles en Espagne et le dynamisme exceptionnel des véhicules pré-immatriculés en Belgique qui a atténué localement la performance des véhicules reconditionnés.

Le chiffre d’affaires du segment des voitures pré-immatriculées ressort quant à lui à 126,2 millions d’euros, soit une hausse de +26,6% par rapport au 1er trimestre 2024. 6 439 véhicules ont été livrés, soit 14,5% de plus qu’à la même période l’année dernière, qui avait pourtant déjà matérialisé un fort rebond des volumes.

B2B – ventes de voitures à clients professionnels (7% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires du segment B2B s’élève à 37,7 millions d’euros, en légère baisse de -3,6% par rapport au 1er trimestre 2024. Le mix d’approvisionnement des véhicules à reconditionner a été un peu plus pondéré vers les circuits professionnels qu’il y a un an, avec environ 1/3 de véhicules achetés auprès de particuliers et 2/3 auprès de professionnels. Or pour rappel, les revenus B2B émanent du fait qu’une partie des approvisionnements d’Aramis Group en véhicules à reconditionner auprès des particuliers est revendue directement à des professionnels (majoritairement des véhicules de plus de 8 ans ou 150 000 kms) et pas à de nouveaux particuliers.

Services (5% du chiffre d’affaires)

Le chiffre d’affaires généré par les services, enfin, s’établit à 28,7 millions d’euros, en progression de +6,7% par rapport au 1er trimestre 2024. Le taux de pénétration des solutions de financement est globalement stable à 44%.

Analyse du chiffre d’affaires par pays

L’ensemble des pays d’Aramis Group a vu ses volumes augmenter au 1er trimestre 2025.

En France, les volumes totaux ont progressé de +8%, établissant une fois encore la compétitivité et la pertinence de l’offre de véhicules reconditionnés d’Aramis Group dans un marché du véhicule d’occasion globalement atone.

Au Royaume-Uni, les équipes d'Aramis Group ont une fois de plus démontré leur agilité, permettant une progression des volumes de +12% dans un marché à nouveau marqué par la volatilité et la complexité, et affichant un recul marqué par rapport à la même période en 2024.

En Espagne, les volumes sont en légère hausse, malgré une situation exceptionnelle causée par les inondations dans la région de Valence, la troisième plus grande ville du pays. Cet événement a temporairement paralysé le deuxième point de vente du Groupe, après Madrid, en termes de taille et de performance commerciale. Le site reprend progressivement ses opérations et devrait contribuer à la croissance des volumes dans les trimestres à venir.

En Belgique, les volumes totaux ont progressé de +28%. La performance est portée par une très forte accélération des ventes de véhicules pré-immatriculés, en hausse de +81% par rapport au 1er trimestre 2024, le pays ayant saisi d’importantes opportunités d’approvisionnement. Inversement, du fait des effets de substitution qui peuvent exister entre les véhicules pré-immatriculés et les véhicules reconditionnés les plus récents, les ventes de véhicules reconditionnées ont reculé de -3% sur la période, se reflétant sur la croissance consolidée du Groupe.

En Autriche, les volumes progressent de +3%, reflétant un effet de base défavorable après une année 2024 marquée par une forte croissance, en grande partie liée à des opportunités d’approvisionnement exceptionnelles. La nouvelle équipe de direction a désormais pleinement pris la relève du fondateur historique, qui a quitté le Groupe, comme prévu, en janvier 2025.

En Italie, enfin, les volumes vendus à des particulier ont progressé de +5% sur la période, le total des volumes vendus par l’entité ayant progressé de +37% en intégrant les livraisons intra-groupe. Ces derniers mois, l’entité italienne a en effet joué un rôle important dans l’alimentation de la marketplace interne du Groupe, une plateforme dédiée au partage de certains véhicules en stock et permettant des arbitrages à l’échelle internationale générateurs de marges incrémentales. Parallèlement, l’Italie a poursuivi ses efforts d’optimisation opérationnelle, en réduisant davantage sa structure de coûts pour renforcer son efficacité.

PERSPECTIVES

Aramis Group aborde 2025 avec confiance. En ligne avec les engagements pris lors de son Capital Markets Day en novembre dernier, le Groupe réitère son ambition d’équilibrer le rythme de sa croissance, ses marges et sa génération de trésorerie, afin de créer de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Aramis Group confirme ses objectifs pour 2025 :

Une croissance à deux chiffres des volumes de véhicules reconditionnés vendus à particulier, pour une croissance totale des volumes de véhicules vendus « high single digit », à périmètre constant ;

Un EBITDA ajusté supérieur à 65 millions d’euros ;

Une amélioration continue du BFR opérationnel en jours de chiffre d’affaires.





L’ensemble des objectifs fixés à horizon 2027 lors du Capital Markets Day sont également réitérés et le Groupe informera régulièrement ses actionnaires des progrès réalisés.

Prochaine information financière :

Résultats du premier semestre 2025 : 19 mai 2025 (après bourse)

Activité du troisième trimestre 2025 : 24 juillet 2025 (après bourse)

Résultats annuels 2025 : 26 novembre 2025 (après bourse)

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 110 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de huit centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker: ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

1 Marché des véhicules d'occasion de moins de 8 ans, en moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

2 Net Promoter Score

3 Guillaume Paoli est Président Directeur général de la Société, et Nicolas Chartier Directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

4 En moyenne sur les 6 géographies du Groupe, source S&P Global et Aramis Group

