GROUPE PARTOUCHE : Résultats annuels 2023/2024 - Une année de transition marquée par de nombreux investissements vecteurs de croissance

Résultats annuels 2023/2024

Une année de transition

marquée par de nombreux investissements vecteurs de croissance

Chiffre d’affaires : 434,3 M€ (+2,5 %)

(+2,5 %) EBITDA : 73,9 M€ (-3,0 %)

(-3,0 %) Résultat opérationnel courant : 19,7 M€ (-28,1 %)

(-28,1 %) Résultat net : 4,1 M€ (-82,6%)

(-82,6%) Situation financière : Gearing de 0,3x et effet de levier de 1,7x





Paris, le 28 janvier 2025, à 18h. Le conseil de surveillance réuni ce jour a examiné les comptes consolidés annuels de l’exercice écoulé (clos au 31 octobre 2024) en cours d’audit, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du directoire du Groupe Partouche.

Sur l’exercice écoulé, l’activité est restée solide alors que l’important programme de modernisation et d’agrandissement de plusieurs de ses établissements phares en France (notamment La Tour-de-Salvagny, Annemasse et Divonne) et en Belgique, a perturbé leur exploitation. Groupe Partouche mène de surcroit une politique offensive d’ouvertures de nouvelles adresses emblématiques, notamment à Cannes en décembre dernier ou encore à Paris pour la fin de l’année, grâce à la qualité de sa structure financière. Ces investissements massifs et concentrés ont affecté temporairement la rentabilité, mais le Groupe est confiant dans ses perspectives.

Croissance solide du chiffre d’affaires annuel

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) progresse de +1,5 % et s’établit à 712,3 M€ en 2024, contre 701,5 M€ sur l’exercice 2023. Il a profité de la croissance du PBJ des machines à sous (+1,1 %) et du PBJ des jeux traditionnels à l’étranger (+23,8 %). Le Produit Net des Jeux (PNJ) est en hausse à 338,7 M€ sur l’ensemble de l’année (+1,7 %), une performance à saluer compte tenu des travaux d’ampleur réalisés au cours de l’exercice sur trois de ses plus grands casinos en exploitation. Le chiffre d’affaires hors PNJ progresse quant à lui de +4,5 % à 98,5 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé 2024 progresse de +2,5 % à 434,3 M€, contre 428,3 M€ en 2023.

Impact du programme d’investissement sur la rentabilité opérationnelle

L’EBITDA s’élève à 73,9 M€, contre 76,1 M€ un an plus tôt (-3,0 %) et représente 17,0 % du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel courant (ROC) à 19,7 M€ est en repli de -7,7 M€ par rapport à 2023 (- 28,1 %).

Cette baisse provient essentiellement du secteur casinotier liée aux difficultés d’exploitation rencontrées par les casinos en cours de rénovation (La Tour-de-Salvagny (-2,7 M€ par rapport à 2023), Saint Amand-les-Eaux (-2,1 M€), Divonne (-1,2 M€), du 3.14 à Cannes (-1,2 M€) et Vichy (-1,0 M€), ou encore comme celui de Middelkerke en Belgique (-3,5 M€) installé en front de mer depuis fin mars 2024).

À l’inverse, les ROC des jeux online de Middelkerke, déployés depuis le 29 janvier 2024, et de Meyrin (Suisse) progressent tous deux de respectivement +1,3 M€ et +0,7 M€. En outre, les ROC des casinos d’Aix-en-Provence (+ 0,9 M€), La Ciotat (0,9 M€), La Grande Motte (+0,8 M€), Nice (+0,8 M€), ou encore Forges (+0,8 M€) profitent d’un important travail mené sur leur structure de charges.

Les achats et charges externes s’élèvent à 147,0 M€ en hausse de +4,4 M€ (+3,1 %), dont 2,4 M€ imputables à l’activité online suisse. Les 2,0 M€ d’augmentation résiduelle résultent principalement des effets inverses suivants :

la progression des charges de sous-traitance (+1,8 M€) du fait de la hausse des charges de nettoyage et de gardiennage mais également des charges liées au lancement du nouveau format de Plage 3.14 (+0,4 M€) ;

la progression des charges d’honoraires relatifs à des tournois de poker (+1,0 M€), en lien avec l’augmentation du chiffre d’affaires (à Aix-en Provence et à Paris avec le WSOP) ou encore à l’ouverture du casino de Middelkerke en front de mer ;

la diminution des achats de matières (-1,6 M€) notamment des dépenses d’énergie à hauteur de 2,1 M€ en lien avec la renégociation des tarifs électricité ;

la diminution des frais de publicité de -4,8 % (-1,4 M€) avec la fin des opérations marketing pour les 50 ans du Groupe Partouche qui ont eu lieu entre mars et décembre 2023.

Les impôts et taxes sont en hausse, passant de 16,9 M€ en 2023 à 17,6 M€ en 2024, soit +4,2 %.

Les charges de personnel s’élèvent à 183,5 M€, en hausse de 6,3 M€ (+3,5 %), en raison notamment d’une hausse des effectifs (+3,7 %), d’une augmentation du SMIC au 1er janvier 2024 et de nouvelles grilles conventionnelles applicables au 1er avril 2024. On notera également une hausse des charges de personnel significative dans le casino de Middelkerke (+1,0 M€, soit +45,8 %) liée à la volonté d’offrir une large gamme de jeux.

L’évolution des amortissements et dépréciations sur immobilisations, en hausse de 2,8 M€ (+5,8 %) à 51,8 M€, reflète le retraitement selon la norme IFRS 16 (notamment la nouvelle redevance de location gérance du Casino 3.14 à Cannes) et l’impact du programme d’investissements soutenu dans les établissements du Groupe.

Les autres produits et charges opérationnels courants représentent une charge nette de 14,8 M€, contre 10,8 M€ sur l’exercice précédent (+4,0 M€). Cette évolution s’explique notamment par la provision relative au jackpot multisite qui n’avait pas été remporté depuis mars 2023, une augmentation des charges spécifiques à l’activité (cahier des charges, redevances MAS) et par une évolution défavorable des variations de provisions.

Le résultat opérationnel non courant (RONC) est une perte de -4,4 M€ contre un produit de +0,04 M€ en 2023. Il prend en compte :

1,4 M€ d’autres produits et charges opérationnels non courants notamment constitués des amortissements accélérés pratiqués dans le cadre de travaux de rénovation des établissements du Groupe ;

3,1 M€ de dépréciation des écarts d’acquisition correspondant à la valeur résiduelle de l’écart d’acquisition de l’Hôtel 3.14 engendrés par la décision de céder les murs sans reprendre l’exploitation de l’hôtel, après deux exercices sans dépréciation.

En conséquence, le résultat opérationnel 2024 s’élève à 15,2 M€ sur l’année, contre 27,4 M€ en 2023.

Le résultat financier représente une charge nette de 3,3 M€ contre 2,9 M€ en 2023. Le coût de l’endettement financier, en progression de 1,1 M€, suit la progression de l’endettement brut du Groupe alors que le taux d’intérêt moyen annuel est relativement stable. Néanmoins, cette augmentation des coûts financiers est compensée par des produits de placements de 2,6 M€ (+1,0 M€). En outre, les charges financières liées aux dettes de loyers IFRS 16 s’inscrivent en hausse de 1,1 M€, dont 0,7 M€ imputable au casino de Middelkerke.

La charge d’impôt (CVAE incluse) du Groupe est une charge de 7,5 M€ contre 1,1 M€ en 2023. Elle comprend une charge d’impôt de CVAE de 0,9 M€ contre 1,1 M€ en 2023, et une charge d’impôt sur les bénéfices (impôts différés inclus) de 6,6 M€ alors qu’elle était quasi nulle en 2023. Si la charge des impôts exigibles est parfaitement stable entre les deux exercices, cette évolution n’est due qu’aux impôts différés, en raison notamment de l’activation en N-1 du solde des déficits fiscaux reportables du groupe d’intégration fiscale de Groupe Partouche, partiellement consommés cette année à hauteur de –3,3 M€.

Au final, Groupe Partouche dégage un bénéfice de 4,1 M€ (dont 1,1 M€ en part du Groupe), contre 23,4 M€ en 2023.

Structure financière saine et solide

À l’actif du bilan consolidé, on constate une hausse des actifs non courants de +64,8 M€ due notamment à la hausse du poste « immobilisations corporelles » à hauteur de +67,0 M€ résultant d’une part, des droits d’utilisation de nouveaux contrats de bail immobilier (6,1 M€ pour la location gérance du Casino 3.14 à Cannes en lien avec son déménagement en décembre 2024 dans le Palm Beach, 2,9 M€ pour le casino de Middelkerke, 2,7 M€ pour Groupe Partouche et 1,1 M€ pour le casino de Pornichet) et d’autre part, du volume des investissements dans les casinos de La Tour-de-Salvagny (11,2 M€), de Middelkerke (6,8 M€), de Divonne (9,9 M€), de Casino 3.14 (7,0 M€), de Vichy (2,7 M€), d’Annemasse (2,7 M€), de St Amand-les-Eaux (1,9 M€) et de Contrexéville (0,8 M€) ainsi que La Plage 3.14 (1,1 M€) et l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la promesse de vente d’un actif immobilier au pied de l’Arc de Triomphe pour accueillir le club de jeux parisien et le siège du Groupe (8,2 M€).

A l’inverse, on constate une baisse des actifs courants de -24,0 M€ essentiellement due à une consommation de trésorerie active de -32,2 M€ en raison d’une part des importants investissements de la période financés pour moitié seulement par émission de nouveaux emprunts bancaires et d’autre part, par le versement de dividende aux actionnaires du Groupe, ainsi qu’aux minoritaires, à hauteur de 6,8 M€ au total.

Au passif, les capitaux propres du Groupe, intérêts minoritaires inclus, s’établissent à 365,0 M€ (- 1,9 M€) après résultat bénéficiaire de l’exercice de 4,1 M€.

La dette financière brute à 298,0 M€ augmente de +28,7 M€ (part courante et non-courante) après prise en compte :

du règlement des quatre échéances trimestrielles du crédit syndiqué à hauteur de -10,8 M€ ;

du remboursement des autres emprunts bancaires pour -19,9 M€ ;

de la mise en place de nouveaux crédits pour 48,7 M€ ;

de l’intégration dans le périmètre Groupe de la dette de la société WHL (porteuse d’un terrain situé à Auron assorti d’un droit à construction) à hauteur de 1,8 M€ ;

de l’impact net du traitement des contrats de location selon la norme IFRS 16 pour +9,2 M€ (notamment en augmentation, les souscriptions de nouveaux contrats immobiliers retrouvés en augmentation des actifs non courants, et en diminution le paiement des échéances de l’exercice).





La dette financière nette ressort à 104,1 M€, en hausse de 50,2 M€.

La structure financière du Groupe demeure saine avec des ratios de levier (Endettement net / EBITDA) et de gearing (Endettement net / Capitaux propres) respectivement à 1,7x et 0,3x (contre 0,8x et 0,1x en 2023).

Perspectives : nouveaux établissements et poursuite du programme d’investissements

Cannes

En date du 14 novembre 2024, Groupe Partouche a signé une promesse d’achat des actions et des créances du Casino Les Princes à Cannes. L’acte réitératif doit être signé au plus tard le 28 février 2025.

De surcroît, Groupe Partouche envisage de céder l’immeuble qui a abrité l’Hôtel 3.14 jusqu’en octobre 2016. Le casino, exploité au rez-de-chaussée depuis le 30 juin 2017, a été transféré le 2 décembre 2024 au sein du mythique Palm Beach, entièrement reconfiguré. Le Casino Royal Palm entre ainsi dans une nouvelle ère.

Club de jeux parisien

Le 15 janvier 2025, Groupe Partouche a acquis un immeuble, stratégiquement situé au niveau de la Place de l’Etoile à Paris, au 10 avenue de la Grande Armée. Fort d’une surface de plus de 8 000 m² répartis sur sept niveaux, ce bâtiment va faire l’objet de travaux d’aménagement pour accueillir son nouveau club de jeux parisien d’ici à la fin de l’année, en transférant celui actuellement situé rue de Berri. Cet immeuble accueillera également le siège social de Groupe Partouche.

Cotonou

Le 28 janvier 2025, Groupe Partouche ouvre son premier casino en République du Bénin, et son deuxième en Afrique, après Djerba en Tunisie. L’établissement se trouve au sein du complexe hôtelier Sofitel Cotonou Marina, un complexe hôtelier 5 étoiles, inauguré en décembre 2024 par le groupe Accor. Le pays développe depuis quelques années un vaste programme pour booster son secteur touristique, avec de nombreux sites, évènements et infrastructures mis en place. L’ouverture de ce nouveau casino renforcera cette politique.

Dividende au titre de l’exercice 2023/2024

Groupe Partouche envisage de distribuer à nouveau un dividende au titre de l’exercice 2023/2024, dont le montant et les modalités de versement seront précisés prochainement afin d’être soumis au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 26 mars prochain.

Développement durable

Le Forges Hôtel, labellisé clef verte en 2025, intègre les 2 428 établissements en France engagés dans une démarche de tourisme et de restauration durable.

Par ailleurs, le Casino du Lac à Meyrin, en Suisse, obtient la certification SIG-éco21 pour 2025, témoignant de son engagement en faveur de la transition énergétique et de la préservation de l'environnement.

Poursuite des investissements sur le parc existant

Visant en permanence l’excellence de l’expérience client dans ses établissements, le Groupe continue d’enrichir son offre et de rénover son parc de casinos pour améliorer ses performances, ainsi :

le casino de Contrexéville bénéficie d’une réorganisation de ses espaces : la salle de jeux principale a été déplacée sous le décor du théâtre et le restaurant sera également positionné côté parc avec création d’une cuisine attenante. Initié en novembre 2023, le chantier devrait s’achever en mai-juin 2025 ;

le casino de Vichy connait une rénovation complète qui a pour but d’accroître les espaces jeux, de moderniser et de rehausser les prestations offertes par cet établissement emblématique. La livraison est prévue pour décembre 2025 ;

d’autres réaménagements d’établissements seront initiés sur l’exercice 2025, notamment pour les casinos de Cabourg, Calais, La Ciotat, Pornic ainsi que le club de jeux parisien.





Prochains rendez-vous :

- Chiffre d’affaires du premier trimestre (nov. 2024-janv. 2025) : mardi 11 mars 2025 (après Bourse)

- Assemblée Générale : mercredi 26 mars 2025

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité.

Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B.

ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

Annexes

1- Compte de résultat consolidé





(En M€) au 31 octobre 2024 2023 ÉCART Var. Chiffre d'affaires 434,3 423,8 +10,5 +2,5% Achats et charges externes (147,0) (142,6) (4,4) +3,1% Impôts et taxes (17,6) (16,9) (0,7) +4,2% Charges de personnel (183,5) (177,2) (6,3) +3,5% Amortissements et dépréciations sur immobilisations (51,8) (48,9) (2,8) +5,8% Autres produits et charges opérationnels courants (14,8) (10,8) (4,0) +37,3% Résultat opérationnel courant 19,7 27,4 (7,7) (28,1%) Autres produits et charges opérationnels non courants (1,4) - (1,4) Dépréciation des actifs non courants (3,1) - (3,1) - Résultat opérationnel non courant (4,4) - (4,5) - Résultat opérationnel 15,2 27,4 (12,2) (44,4%) Résultat financier (3,3) (2,9) (0,5) +15,7% Résultat avant impôt 11,9 24,5 (12,6) (51,4%) Impôts sur les bénéfices et de CVAE (7,5) (1,1) (6,4) - Résultat après impôt 4,4 23,5 (19,0) (81,2%) Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (0,4) (0,1) (0,3) Résultat net total 4,1 23,4 (19,3) (82,6%) Dont part du Groupe 1,1 18,9 (17,8) - EBITDA (IFRS 16) 73,9 76,1 (2,2) (3,0%) Marge EBITDA / CA 17,0% 18,0% -100 bps

2- Analyse du résultat opérationnel courant sectoriel





Pour une meilleure lisibilité de sa performance sectorielle, Groupe Partouche présente le contributif sectoriel avant élimination intragroupe (ELIM.).

en M€ au 31 octobre





TOTAL GROUPE CASINOS HÔTELS AUTRES ELIM. 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Chiffre d’affaires 434,3 423,8 393,1 384,8 34,4 31,2 48,6 43,9 (41,8) (36,2) Achats et charges externes (147,0) (142,6) (133,1) (128,1) (16,6) (13,9) (27,3) (25,1) 30,0 24,6 Impôts et taxes (17,6) (16,9) (25,3) (24,7) (2,1) (1,8) (1,8) (1,6) 11,5 11,1 Charges de personnel (183,5) (177,2) (148,7) (146,1) (14,0) (12,6) (20,1) (17,9) (0,7) (0,6) Amort. et dépréc. sur immo. (51,8) (48,9) (39,9) (38,0) (3,0) (3,0) (8,8) (7,9) 0,0 0,0 Autres prod. & ch. opé. courants (14,8) (10,8) (15,3) (11,0) (0,0) (0,3) (0,5) (0,5) 1,0 1,0 Résultat opérationnel courant 19,7 27,4 30,7 36,9 (1,3) (0,3) (9,8) (9,2) 0,0 0,0

Le ROC du secteur casinotier atteint 30,7 M€, en diminution de 6,2 M€ (-16,7 %).

Le ROC du secteur hôtelier reste déficitaire et baisse à -1,3 M€ malgré la hausse du chiffre d’affaires de +11,0 %. Il est notamment pénalisé par l’entrée du Pavillon de la Rotonde à Charbonnières.

Enfin, le ROC déficitaire du secteur « Autres » s’établit à -9,8 M€ sur l’exercice, contre -9,2 M€ pour l’exercice précédent. On notera que le ROC de l’exploitation de Plage 3.14 a souffert de ses travaux d’aménagement et de son ouverture tardive (-1,0 M€).

3- Synthèse de l’endettement net





(En M€) au 31 octobre 2024 2023 Capitaux propres 365,0 366,9 EBITDA Consolidé (*) 60,0 64,3 Endettement brut (**) 185,5 167,6 Trésorerie nette des prélèvements 81,4 113,8 Endettement net 104,1 53,9 Ratio Endettement net / Capitaux propres (« gearing ») 0,3x 0,1x Ratio Endettement net / EBITDA (« ratio de levier ») 1,7x 0,8x

(*) L’EBITDA consolidé utilisé pour le calcul de l’« effet de levier » est calculé sur une période de 12 mois glissants, selon l’ancienne norme IAS 17 (c’est-à-dire avant application de la norme IFRS 16).

(**) La notion d’endettement brut comprend les emprunts obligataires, emprunts bancaires et crédit-baux retraités, les intérêts courus, les emprunts et dettes financières divers, les concours bancaires et les instruments financiers.

4- Lexique





Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Le « chiffre d’affaires hors PNJ » englobe l’ensemble des activités hors-jeux, notamment la restauration, l’hôtellerie, la billetterie des spectacles, les spas, etc.

Le « Résultat Opérationnel Courant » (ROC) regroupe l’ensemble des charges et produits directement liés aux activités du Groupe dans la mesure où ces éléments sont récurrents, usuels ou habituels du cycle d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels liés aux activités du Groupe.

Le « Résultat Opérationnel Non Courant » (RONC) comprend tous les évènements non récurrents et inhabituels du cycle d’exploitation : il comprend donc les dépréciations des actifs immobilisés (Impairments), le résultat de cession de participations consolidées, le résultat de cession d’élément d’actif, les autres produits et les autres charges opérationnels divers non courants non liés au cycle d’exploitation habituel.

L’Ebitda consolidé est composé du solde des produits et charges composant le résultat opérationnel courant, à l’exclusion des amortissements (dotations et reprises) et des provisions (dotations et reprises) liés au cycle d’exploitation et des éléments ponctuels liés aux activités du Groupe inclus dans le résultat opérationnel courant mais exclu de l’EBITDA de par leur caractère non récurrent.

Le Gearing est le rapport entre l’endettement net et les capitaux propres.

L’effet de levier est le rapport entre l’endettement net et l’EBITDA.

