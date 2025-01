Offentliggørelse af prospekt samt formue og investorer for afdelingen I&T Obligationer KL i Investeringsforeningen Wealth Invest

Hermed offentliggøres prospekt samt formue og antal investorer for afdelingen I&T Obligationer KL, som optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag 31. januar 2025.

Afdeling Formue DKK Antal navnenoterede investorer I&T Obligationer

17.765.000 169

Hvis der måtte være spørgsmål i relation til ovenstående, kan der rettes henvendelse til direktør i Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen på telefon 3328 2828.

Investeringsforeningen Wealth Invest

