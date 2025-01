Voltalia : Chiffre d'affaires 2024 et T4 2024

Chiffre d’affaires 2024 en croissance de +10%

Confirmation de l’objectif d’EBITDA 2024 après impact écrêtement

Lancement d’un plan de transformation

Quatrième trimestre en léger retrait -2% (+3% à taux de change constants) à 167 millions d’euros

Ventes d’énergie : cinquième trimestre consécutif de hausse +12% porté par une augmentation de la production par rapport à 2023 (+6% à 1,4 TWh), malgré l’écrêtement survenu au Brésil au second semestre

Services : baisse de -14% (après éliminations) Effet de base défavorable sur le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements, en partie compensé par une nouvelle progression du segment Exploitation-Maintenance de +10% portant à neuf trimestres la croissance ininterrompue de ce segment

Atteinte des objectifs de capacité 2024 et croissance des contrats remportés

Capacité en exploitation et en construction de 3,3 gigawatts (+14%), conforme à l’objectif annoncé

Capacité en exploitation supérieure à 2,5 gigawatts (+6%), conforme à l’objectif annoncé, grâce à la mise en service de 157 mégawatts. Capacité en construction (+55%) pour atteindre 742 mégawatts

Nouveaux contrats de vente d’électricité totalisant 637 mégawatts, en hausse de +42%, principalement en Tunisie, Ouzbékistan et en France

Confirmation de l’objectif 2024 d’EBITDA après écrêtement

L’écrêtement de la production au Brésil au quatrième trimestre, a été en ligne avec les estimations initiales 1 Sur l’année 2024, il représente 876 GWh (21% de la production brésilienne)

Sur l’année 2024, il représente 876 GWh (21% de la production brésilienne) Voltalia confirme ainsi son objectif d’EBITDA 2024 après écrêtement d’environ 215 millions d’euros et reste confiant que les actions légales et contentieuses visant à obtenir une compensation aboutiront sur une issue favorable à moyen terme

Lancement d’un plan de transformation de l’entreprise, le projet SPRING

À la suite de la nomination de Robert Klein, comme Directeur général, Voltalia a initié une revue stratégique de ses activités afin de définir et déployer dès 2025 un plan de transformation nommé SPRING visant à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur sa mission

Voltalia étudie dans ce cadre différents scénarios qui ne remettent pas en cause la précédente trajectoire moyen-terme

La revue des actifs de la société étant en cours. Voltalia prévoit de présenter les conclusions de ce plan d’ici la fin du premier semestre 2025

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 et de l’exercice 2024.

« Le quatrième trimestre s’est caractérisé par une croissance soutenue des ventes d’énergie, malgré l’écrêtement survenu au Brésil au second semestre. Sur l’année, la dynamique de développement impulsée par les équipes a permis de remporter 637 mégawatts de nouveaux projets adossés à des contrats long terme, soit une hausse de +42%. Par ailleurs, en atteignant notre objectif de 3,3 gigawatts de capacité en exploitation et en construction, nous illustrons notre savoir-faire de développeur et notre compétence à industrialiser nos processus.

Face aux nouveaux enjeux de notre secteur, j’ai initié SPRING, un plan de transformation ambitieux de l’entreprise pour assurer une croissance durable et rentable » commente Robert Klein, Directeur général de Voltalia

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre (T4) et de l’année 2024

En millions d’euros 2024 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants T4 2024 T4 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Ventes d’énergie 359,4 299,4 +20% +25% 93,2 83,5 +12% +21% Services avant éliminations 419,9 602,0 -30% -30% 133,6 194,8 -31% -31% Éliminations -232,7 -406,2 -43% -42% -59,5 -108,2 -45% -45% Services après éliminations 187,2 195,8 -4% -4% 74,0 86,5 -14% -14% Chiffre d’affaires 546,6 495,2 +10% +14% 167,2 170,1 -2% +3%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires 2024 s’établit à 546,6 millions d’euros, en progression de +10% par rapport à 2023 (+14% à taux de change constants), porté par une forte croissance des Ventes d’énergie de +20% sur l’année 2024 (+25% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d’affaires de l’année 2024. Géographiquement, le chiffre d’affaires se répartit à 59% en Europe, 36% en Amérique latine et 5% en Afrique.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 atteint 167,2 millions d’euros, en léger repli de -2% par rapport au quatrième trimestre 2023 (+3% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 56% et 44% du chiffre d’affaires du trimestre.

VENTES D’ÉNERGIE

2024 2023 Var. Moyenne

long terme T4 2024 T4 2023 Var. Production (en GWh) 4 706 4 336 +9% 1 415 1 340 +6% Ecrêtements de la production (en GWh) 876 340 x2,6 Puissance en exploitation (en MW) 2 514 2 370 +6% Puissance en exploitation et construction (en MW) 3 256 2 851 +14% Facteur de charge éolien au Brésil 34% 40% -6pts 51% 48% 45% +3pts Facteur de charge éolien au Brésil hors écrêtements 44% 45% -1pt 51% 55% 48% +7pts Facteur de charge solaire au Brésil 24% 26% -2pts 30% 29% 29% stable Facteur de charge solaire au Brésil hors écrêtements 30% 28% +2pts 30% 34% 29% +5pts Facteur de charge éolien en France 22% 23% -1pt 25% 25% 31% -6pts Facteur de charge solaire en France 14% 16% -2pts 17% 9% 10% -1pt Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 25% 24% +1pt 17% 20% 18% +2pts Facteur de charge solaire au Royaume-Uni 14% 15% -1pt 16% 6% 7% -1pt

Le chiffre d’affaires 2024 issu des Ventes d’énergie atteint 359,4 millions d’euros, en hausse de +20% par rapport à 2023 (+25% à taux de change constants). Le taux moyen EUR/BRL est de 5,83 sur 2024 (et 6,16 sur le deuxième semestre), contre 5,40 sur 2023.

La production 2024 atteint 4,7 TWh, contre 4,3 TWh sur 2023 en hausse de +9%, ce qui correspond à la consommation en électricité d’un équivalent de 5,4 millions de personnes.

L’augmentation de la production traduit l’accroissement de la capacité en exploitation, qui a augmenté de +6% depuis 2023, passant de 2 370 MW à 2 514 MW. A fin 2024, la capacité totale (en exploitation et construction) se répartit géographiquement à 51% en Amérique latine, à 38% en Europe et à 11% dans le reste du monde. La capacité solaire représente 71% du total, la capacité éolienne 26% et les autres technologies représentent 3%.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 issu des Ventes d’énergie atteint 93,2 millions d’euros, en hausse de +12%, par rapport au quatrième trimestre 2023, enregistrant ainsi un cinquième trimestre consécutif de progression à deux chiffres, malgré l’écrêtement survenu au Brésil au second semestre.

Analyse par pays :

Au Brésil, la production est en hausse de +2%. La contribution cumulée d’un meilleur niveau de ressource sur le second semestre ainsi que des nouvelles centrales comme SSM3-6 et Canudos ont porté la croissance de la production et plus que compensé la cession de centrales de 2023. Conformément aux prévisions annoncées, le gestionnaire du réseau a progressivement réduit le niveau d’écrêtement au cours du quatrième trimestre 2024 ;

En France, la production est en baisse de -37%. Les centrales mises en services en 2024 n’ont pas compensé les conditions de vent et d’ensoleillement inférieures ainsi que l’impact des centrales cédées (33 MW) 2 en 2023 ;

en 2023 ; Dans les autres pays, la production est en forte croissance, à +58%, avec l’effet de base des nouvelles centrales fonctionnant pleinement sur le trimestre, notamment au Portugal et en Albanie ;

La production d’Helexia poursuit aussi sa rapide croissance (x2,8) grâce à ses toitures solaires, ombrières de parking et hangars photovoltaïques en Europe (France, Portugal, Belgique, Espagne, Italie, Hongrie, Roumanie) et au Brésil.

SERVICES

Le chiffre d’affaires 2024 issu des Services aux clients tiers (après éliminations) atteint 187,2 millions d’euros, en baisse de -4% à taux de change courants et constants, tandis que les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) ont baissé de -43% par rapport à 2023.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements aux clients tiers est en baisse de

-7% pour atteindre 160,5 millions d'euros. Cette baisse traduit la progression annuelle de l’activité de construction pour compte de tiers, qui n’a compensé que partiellement, la baisse de l’activité de fourniture d’équipements, impacté par la baisse du prix de panneaux solaires. L’activité interne de ce segment est aussi en baisse de -45% comparé à 2023 ;

-7% pour atteindre 160,5 millions d'euros. Cette baisse traduit la progression annuelle de l’activité de construction pour compte de tiers, qui n’a compensé que partiellement, la baisse de l’activité de fourniture d’équipements, impacté par la baisse du prix de panneaux solaires. L’activité interne de ce segment est aussi en baisse de -45% comparé à 2023 ; Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers croît de +16% pour atteindre 26,7 millions d'euros, porté par la signature de nouveaux contrats au Royaume-Uni et au Brésil portant la capacité exploitée pour clients tiers à 6,5 GW, en croissance de +41% par rapport à 2023. Parallèlement à l’activité interne qui a augmenté de +13%.

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 issu des Services pour clients tiers atteint 74,0 millions d’euros, -14% à taux de change courants et constants.

L’analyse par segment montre une croissance du segment Exploitation-Maintenance :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour client tiers affiche un chiffre d’affaires de 66,8 millions d’euros, en baisse de -16% à taux de change courants et constants, qui se traduit par une progression annuelle de l’activité de construction pour compte de tiers, qui n’a compensé que partiellement, la baisse de l’activité de fourniture d’équipements;

Le segment Exploitation-Maintenance enregistre un chiffre d’affaires de 7,2 millions d’euros pour les clients tiers en hausse de +10% marquant une croissance ininterrompue de ce segment depuis neuf trimestres.

ANNONCES RECENTES

Activité Ventes d’énergie

En Tunisie, gain de son second projet3

Un nouveau projet solaire de 139 MW sera réalisé à Menzel Habib, dans la région de Gabès, au sud-est de la Tunisie. Prévue pour entrer en service en 2027, cette centrale couvrira la consommation énergétique annuelle de plus de 620 000 habitants et évitera l’émission de 360 000 tonnes de CO 2 par an. La construction débutera fin 2025, et l’électricité produite sera vendue dans le cadre d’un contrat de 25 ans.

En France, signature de deux Corporate PPA avec le CERN4

Le CERN a signé deux Corporate PPA sur une durée de 15 ans. Cette énergie sera fournie par deux centrales solaires (26,8 MW) situées dans le sud de la France, permettant d’éviter l’émission de 8 775 tonnes de CO 2 par an et couvrant l’équivalent de la consommation de 19 400 habitants.

En France, lancement de la construction de trois projets photovoltaïques5

Les projets solaires totalisent une puissance de 25,1 MW. Le premier, un parc photovoltaïque de 10,7 MW, sera installé sur une friche agricole de 15 hectares, avec des trackers solaires et un système d’irrigation permettant la reprise d’activités agricoles. Les deux autres projets, de 8,2 MW et 6,2 MW, utiliseront des structures fixes. Ces installations fourniront de l’électricité à plus de 18 000 habitants et éviteront l’émission de 7 500 tonnes de CO 2 par an.

En Albanie, construction d’une centrale solaire de 100 mégawatts6

La centrale solaire de Spitalla est d’une capacité de 100 MW et est située dans la région de Durrës. La production sera partagée entre un contrat public de 70 MW et des contrats privés de 30 MW. Prévue pour 2027, cette centrale couvrira la consommation de plus de 150 000 habitants et réduira les émissions de CO 2 de 18 000 tonnes par an. Il s’agit de la deuxième centrale pour Voltalia en Albanie après celle de Karavasta, mis en service en décembre 2023.

En Ouzbékistan, financement d'un projet solaire de 126 mégawatts7

Un nouveau financement de 54,6 millions de dollars a été sécurisé pour le projet solaire Sarimay Solar en Ouzbékistan, incluant un prêt senior de 44,8 millions de dollars et une facilité de TVA de 9 millions d'euros, soutenus par la BERD. Le projet de 126 MW, en construction, sera mis en service au second semestre 2025 et bénéficiera d’un contrat de vente d’électricité de 25 ans. Il produira de l’énergie pour 60 000 habitants et permettra d’éviter 141 000 tonnes de CO 2 par an.

En France, avec Auchan, DECATHLON, Leroy Merlin, signature d’un partenariat pour le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques8

En France, avec près de deux millions de véhicules électriques déjà en circulation, la demande en infrastructures de recharge augmente rapidement. Les trois enseignes en partenariat avec Yusco (opérateur créé par Voltalia), prévoient d’installer environ 5 000 points de recharge sur plus de 350 parkings d’ici 2028. Sous la marque « Le Plein », ces stations offriront des solutions adaptées aux budgets et aux emplois du temps des clients, avec des options de recharge lente à ultra-rapide. Les utilisateurs pourront bénéficier d’avantages fidélité et de réductions. Ce projet associe production d’énergie renouvelable et développement d’une mobilité décarbonée, tout en intégrant la recharge électrique au parcours d’achat pour une expérience pratique et durable.

Activité Services

En France, cession de 12 MW en exploitation9

Le parc éolien de 12 MW situé en Nord Charente a été cédé en décembre 2024, et disposait d’un contrat qui arrivait à la fin. Voltalia, via sa filiale Greensolver, assurera la gestion technique de la centrale. Cette opération permet à Voltalia de prolonger la durée moyenne de ses contrats tout en maintenant ses services d’exploitation et de maintenance.

En Espagne, signature d’un contrat de construction pour Green Arrow10

Green Arrow, investisseur axé sur les énergies renouvelables a choisi Voltalia pour la construction d’une centrale solaire de 135 MW à Sanlucar la Mayor, en Andalousie, sur 169 hectares comprenant 192 864 panneaux photovoltaïques. La mise en service est prévue courant 2025, avec une maintenance assurée par Voltalia pendant au moins deux ans.

Au Brésil, signature d’un contrat de maintenance pour 940 mégawatts11

Voltalia a été sélectionné par COPEL Get, filiale de COPEL, l'une des principales utilities brésiliennes, pour les services de maintenance de six parcs éoliens situés dans le Rio Grande do Norte. Le contrat, d’une durée de cinq ans, consiste en la maintenance préventive et corrective des postes collecteurs, des réseaux de moyenne tension et des lignes de transmission de 138 et 230 kV et l’exploitation locale des installations d'interconnexion et gestion des pièces de rechange.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 2024

Atteinte des objectifs de capacité 2024 et croissance des contrats remportés

Objectif de capacité en exploitation et en construction de 3,3 gigawatts atteint (+14% par rapport à 2023) ;

Objectif de capacité en exploitation de 2,5 gigawatts atteint (+6% par rapport à 2023), intégrant 157 mégawatts ajoutés au portefeuille. La capacité des centrales en construction progresse de 262 mégawatts (+55%) pour atteindre 742 mégawatts.

Confirmation de l’objectif 2024 d’EBITDA après écrêtement

L’écrêtement de la production au Brésil au quatrième trimestre a été en ligne avec les estimations initiales 12 . Au cours du troisième trimestre 2024, 510 GWh (39% de la production brésilienne) ont été écrêtés. Une baisse de l’écrêtement a été observée sur le quatrième trimestre pour atteindre 876 GWh sur l’année 2024 (soit 21% de la production brésilienne et 16% de la production totale), notamment grâce à de nouvelles mesures mises en place par l’opérateur du réseau brésilien (répartition de l’écrêtement sur les différentes sous station) ainsi que la mise en service d’une nouvelle ligne de transmission, permettant de renforcer le réseau ;

. Au cours du troisième trimestre 2024, 510 GWh (39% de la production brésilienne) ont été écrêtés. Une baisse de l’écrêtement a été observée sur le quatrième trimestre pour atteindre 876 GWh sur l’année 2024 (soit 21% de la production brésilienne et 16% de la production totale), notamment grâce à de nouvelles mesures mises en place par l’opérateur du réseau brésilien (répartition de l’écrêtement sur les différentes sous station) ainsi que la mise en service d’une nouvelle ligne de transmission, permettant de renforcer le réseau ; Voltalia confirme ainsi son objectif d’EBITDA 2024 après écrêtement d’environ 215 millions d’euros et est confiant que les actions légales et contentieuses visant à obtenir une compensation aboutiront sur une issue favorable à court et moyen terme.

LANCEMENT D’UN PLAN DE TRANSFORMATION ET PERSPECTIVES 2027

À la suite de la nomination de Robert Klein, comme Directeur général, Voltalia a initié une revue stratégique de ses activités afin de définir et déployer dès 2025 un plan de transformation nommé SPRING visant à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur sa mission.

Ce plan se déroulera en deux phases, une première phase de diagnostic, qui devrait s’achever d’ici le premier semestre, suivi d’une deuxième phase de mise en œuvre dès le deuxième semestre 2025.

Voltalia étudie dans ce cadre différents scénarios qui ne remettent pas en cause la précédente trajectoire moyen-terme13.

La revue des actifs de la société étant en cours. Voltalia prévoit de présenter les conclusions de ce plan d’ici la fin du premier semestre 2025, les modalités de cette présentation seront communiquées ultérieurement.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2024, le 13 mars 2025 (avant bourse)

DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 avril 2024. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité en exploitation au 31 décembre 2024

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Albanie 140 140 140 Belgique 32 32 17 Brésil 773 742 12 1 528 1 484 Egypte 32 32 32 Espagne 28 28 23 France 81 248 5 334 294 Guyane française 14 7 5 23 48 49 Grèce 17 17 17 Hongrie 24 24 14 Italie 23 23 18 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 60 Portugal 88 88 74 Roumanie 14 14 3 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 854 1 577 7 9 67 2 514 2 370

Capacité en construction au 31 décembre 2024

Nom du projet Capacité Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 123 Solaire Brésil Helexia 5 Solaire Espagne Helexia 26 Solaire France Helexia 1 Solaire Hongrie Helexia 9 Solaire Pologne Helexia 1 Solaire Roumanie Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Le Deffend 6 Solaire France Sarimay Solar 126 Solaire Ouzbékistan Seranon 8 Solaire France Sinnamary (battery) 1 Stockage Guyane française Sinnamary (SBE) 10 Biomasse Guyane française Spitalla Solar 100 Solaire Albanie Terres Salées 11 Solaire France Voltalia Mobility - Yusco 36 Solaire France Total 742

Production d’électricité au 31 décembre 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 31 décembre 2024 31 décembre 2023 Albanie 258 258 1 Brésil 2 321 950 51 3 322 3 432 Egypte 74 74 74 France 176 86 9 271 315 Grèce 29 29 25 Guyane française 16 34 51 55 Helexia Brésil 139 139 21 Helexia Europe 296 296 193 Jordanie 130 130 122 Portugal 79 79 40 Royaume-Uni 56 56 60 Total 2 497 2 114 34 9 51 4 706 4 336

Production d’électricité trimestrielle (T4) 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T4 2024 T4 2023 Albanie 40 40 1 Brésil 820 294 14 1 128 1 111 Egypte 16 16 15 France 48 14 3 66 111 Grèce 6 6 5 Guyane française 4 10 14 16 Helexia Brésil 54 54 7 Helexia Europe 51 51 30 Jordanie 24 24 22 Portugal 11 11 15 Royaume-Uni 6 6 7 Total 868 520 10 3 14 1 415 1 340

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

