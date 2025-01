SYNERGIE : Chiffre d'affaires 2024

COMMUNIQUÉ FINANCIER | 29 janvier 2025, 17h45

CHIFFRE D’AFFAIRES 2024

Grâce à sa stratégie de diversification et de croissance externe, SYNERGIE continue de croître dans un environnement économique incertain et affiche en 2024 un chiffre d’affaires de 3,2 Md€, en progression de +2,4%

en M€ T4 2024 T4 2023 Variation 2024 2023 Variation International 502 483 +3,9% 1.919 1.816 +5,7% France 317 320 -0,9% 1.265 1.293 -2,1% Total 819 803 +2,0% 3.184 3.109 +2,4%

Dans un environnement dégradé et incertain, SYNERGIE poursuit sa progression sur l’année établissant un nouveau record de chiffre d’affaires à 3.184M€, en hausse de +2,4% par rapport à l'exercice 2023 (+0,9% à périmètre constant). Cette performance a été réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des zones géographiques où le Groupe opère.

La croissance de +5,7% de l’international qui représente en 2024 60,3% de l’activité du Groupe est portée par une croissance organique de +3,0% et l’impact périmètre des acquisitions qui génère 44M€ sur l’exercice. La progression de l’Europe du Nord et de l’Est (+3,8%) reste solide malgré le ralentissement économique également ressenti dans ces pays, grâce notamment à une excellente performance de notre filiale Belge dans un marché en recul. L’Europe du Sud poursuit sa croissance et réalise une performance remarquable (+5,7%) grâce au dynamisme commercial de nos activités italiennes et espagnoles.

La performance de SYNERGIE en France avec un chiffre d’affaires de 1.265M€ (39,7% du total consolidé), en retrait de -2,1% est à rapporter à celle du marché national, celui-ci étant en net recul du fait notamment des incertitudes politiques et des difficultés économiques des entreprises.

Bénéficiant d’une structure financière très solide, SYNERGIE dispose des moyens nécessaires pour poursuivre sa croissance dans un environnement économique complexe source d’opportunités.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

• Publication des résultats annuels 2024 le mercredi 2 avril 2025 après Bourse

Pièce jointe