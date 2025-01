Les travailleurs de Vale Long Harbour remportent leur campagne de syndicalisation auprès des Métallos

LONG HARBOUR, Terre-Neuve-et-Labrador, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les travailleur.euse.s aux installations de Vale Long Harbour sont ravi.e.s d’avoir remporté leur campagne d’adhésion syndicale avec le Syndicat des Métallos.

Les technicien.ne.s de l’usine de traitement de Vale à Long Harbour ont participé à un vote de la Commission du travail de Terre-Neuve-et-Labrador en novembre dernier. La commission a annoncé lundi que les travailleur.euse.s avaient voté en faveur de l’adhésion au Syndicat des Métallos.

Les 280 travailleur.euse.s de Vale Long Harbour, une usine de traitement du nickel, du cobalt et du cuivre provenant des exploitations minières de Vale à Voisey’s Bay, feront partie de la section locale 9508 des Métallos, qui représente déjà 1 120 syndiqué.e.s à Voisey’s Bay.

« Nous sommes heureux d’avoir enfin une voix et une place à la table. Il était temps que nous rejoignions le reste de la famille Métallos. Avec notre syndicat, nous avons acquis la force de négocier les salaires et les avantages que nous méritons », a déclaré Andrew Lovell, technicien à l’usine de Long Harbour et partisan de la campagne d’adhésion syndicale.

Lors de la dernière ronde de négociations de la section locale 9508 des Métallos à Voisey’s Bay, le syndicat a réussi à négocier une « entente de neutralité » avec Vale, selon laquelle l’employeur ne s’est pas opposé à la campagne de syndicalisation à Long Harbour. L’entente a permis aux travailleur.euse.s de prendre conscience des avantages de l’adhésion syndicale et de la négociation collective.

« Je suis ravi d’accueillir les travailleuses et travailleurs de l’usine de Vale Long Harbour au sein du Syndicat des Métallos. En en se prononçant en faveur du syndicat, ces travailleuses et travailleurs ont démontré leur engagement à améliorer leur vie professionnelle. Nous serons à leurs côtés pour les aider à y parvenir », a déclaré Kevon Stewart, directeur du District 6 des Métallos.

Les travailleur.euse.s de l’entretien de Vale Long Harbour ont participé à un vote de représentation syndicale auprès des Métallos avant le vote des technicien.ne.s de l’usine de traitement. Les résultats de ce vote n’ont pas encore été annoncés par la Commission du travail.

