„Telia Lietuva“ 2024 m. 12 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. gruodžio 31 dieną.

2024 m. ketvirtasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

- Pajamos padidėjo 6,3 proc. – iki 131 mln. eurų (2023 m. – 123,3 mln. eurų)

- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 6,1 proc. – iki 41,8 mln. eurų (2023 m. – 39,3 mln. eurų)

- EBITDA padidėjo 6,4 proc. – iki 40,7 mln. eurų (2023 m. – 38,3 mln. eurų)

- Laikotarpio pelnas padidėjo 33,2 proc. – iki 17,7 mln. eurų (2023 m. – 13,3 mln. eurų)

- Laisvieji pinigų srautai buvo 57,8 proc. didesni ir sudarė 33,3 mln. eurų (2023 m. – 21,1 mln. eurų)

2024 m. 12 mėnesių (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

- Pajamos padidėjo 3,1 proc. – iki 491,1 mln. eurų (2023 m. – 476,6 mln. eurų)

- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 5 proc. – iki 177 mln. eurų (2023 m. – 168,5 mln. eurų)

- EBITDA padidėjo 5,2 proc. – iki 173,7 mln. eurų (2023 m. – 165,2 mln. eurų)

- Laikotarpio pelnas padidėjo 12,6 proc. – iki 71,6 mln. eurų (2023 m. – 63,6 mln. eurų)

- Laisvieji pinigų srautai buvo 46,4 proc. didesni ir sudarė 117,7 mln. eurų (2023 m. – 80,4 mln. eurų)

„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:

2024-ieji „Telia Lietuvai“ buvo iššūkių ir naujų galimybių metai. Džiaugiamės, kad juos užbaigėme tvirtu augimu visuose paslaugų segmentuose ir su didesne EBITDA marža. Šie rezultatai suteikia stiprų pagrindą šiemet sukurti dar daugiau vertės mūsų klientams, akcininkams ir visuomenei.



„Telia Lietuva“, kaip ir visa „Telia Company“ įmonių grupė, įgyvendino svarbią pokyčių programą, kuria supaprastinome įmonių grupės veiklą Šiaurės ir Baltijos šalyse. Tapome efektyvesni ir dar labiau orientuoti į klientus, taip įmonei ir visoms suinteresuotoms šalims užtikrinant ilgalaikę sėkmę.



Su šia pokyčių programa pakeitėme savo veiklos modelį ir darbo būdus, o per labiau decentralizuotą struktūrą sustiprinome grupės šalių vaidmenį ir sumažinome sąnaudas.



Dabar kiekviena šalis prisiima visą atsakomybę už komercinį planavimą, klientų poreikių tenkinimą ir įgyvendinimą. Tačiau tuo pačiu išlaikėme bendras Technologijų ir Grupės funkcijų teikiamas naudas.



Nuo 2024 m. gruodžio Lietuvoje integravome kolegas ir komandas, kurie iš grupės perėjo į „Telia Lietuvos“ organizacinę struktūrą su savo IT, analizės, produktų, klientų aptarnavimo ir strategijos funkcijomis.



Pokyčių programa, verslo skaitmeninimas, senų sistemų išjungimas ir dirbtinio intelekto (AI) plėtra leido optimizuoti darbo vietų skaičių. Per 2024 metus „Telia Lietuva“ darbuotojų pozicijų, įskaitant ir laisvas vietas, skaičius sumažėjo beveik 200.



Vienkartinės sąnaudos darbuotojų išeitinėms išmokoms 2024 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 1,3 mln. eurų.



2024 m. spalio–gruodžio pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, padidėjo 6,3 proc. ir prisidėjo prie 3,1 proc. siekusio metinio pajamų augimo. Didžiausios įtakos augimui turėjo mobiliojo ryšio paslaugų pardavimas verslo ir privatiems klientams. Per metus į „Telia“ mobiliojo ryšio tinklą atėjo apie 60 tūkst. naujų klientų.



Dėl kainodaros pokyčių ir papildomo TV turinio augo pajamos iš plačiajuosčio interneto ir TV paslaugų, nors paslaugų vartotojų skaičius per metus beveik nepakito.



2024-ųjų EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, pasiekė 36 proc., prieš metus šis rodiklis buvo 35,4 procentų.



Toliau didinome įvairovės ir įtraukties iniciatyvas. Mūsų kalėdinė kampanija, pasakojanti apie šeimą ir autizmo spektro sutrikimą turintį sūnų, tapo įsimintiniausia šventine reklama Lietuvoje.



„Telia Company“ pasiekimai tvarumo srityje trečius metus iš eilės įvertinti platininiu „EcoVadis“ medaliu. Tai reiškia, kad prestižiniame pasauliniame tvarumo reitinge iš 130 tūkst. analizuotų tarptautinių kompanijų „Telia“ pateko tarp 1 proc. tvariausių bendrovių.



Aplinkosaugos srityje aukštą „Telia“ įvertinimą lėmė didelis kompanijos dėmesys atsinaujinančių išteklių energetikai – visose rinkose bendrovės telekomunikacijų tinklai veikia be iškastinio kuro energijos. Taip pat įvertintos įmonės pastangos pratęsti mobiliųjų įrenginių naudojimo laiką, klientams siūlant įsigyti atnaujintus išmaniuosius telefonus ir nešiojamus kompiuterius bei techninės įrangos nuomos paslaugas.



Etikos srityje toliau stiprinome korupcijos rizikos vertinimus, mokymus ir procesus, užtikrinančius informacijos saugumą, ir pranešėjų apsaugos mechanizmus.



