Remplacement des lignes RTC : Attention à ces erreurs courantes

Passer du RTC aux solutions IP n’est pas si simple. Bien que les lignes analogiques aient été fiables, leur infrastructure obsolète et leur coût croissant poussent les entreprises à chercher des alternatives.

Les erreurs courantes, sont :

Le manque de planification

La sous-estimation des coûts induits

La négligence de la compatibilité des équipements

Le choix d’un mauvais fournisseur

Une infrastructure qui n’est pas à jour

Un manque de formation des équipes

Pour éviter les problèmes mentionnés ci-dessus et les coûts imprévus, il faut prendre le temps de planifier soigneusement la transition. Il est nécessaire d’analyser les besoins, de réaliser une étude de coûts et de consulter des experts IT. L’objectif est de garantir une transition fluide vers un système moderne et pérenne.

Qu’est-ce que le RTC ?

Le RTC ou Réseau Téléphonique Commuté est le système téléphonique traditionnel, utilisé depuis plus d’un siècle. Il fonctionne sur des réseaux câblés en cuivre et distribue les appels vocaux, les échanges par fax et les connexions par modem. Toutefois, avec l’avènement des alternatives numériques comme la VoIP et les communications unifiées (UC), l’utilisation du Réseau Téléphonique Commuté monter ses limites. Son entretien devient de plus en plus difficile et cher et sa commercialisation par les opérateurs prend fin.

Les défauts du RTC

Le Réseau Téléphonique Commuté est fiable en cas de panne de courant, car la ligne téléphonique fournit elle-même l’énergie. Cependant, l’infrastructure vieillissante n’est pas remplacée. Les câbles en cuivre se dégradent, cela peut perturber les opérations et entraîner des problèmes de conformité.

De plus, l’infrastructure RTC est coûteuse à exploiter et difficile à remplacer. Elle soulève aussi des préoccupations environnementales liées à l’extraction du cuivre. Enfin, elle transmet les informations plus lentement que la fibre optique.

Erreurs à éviter lors du remplacement du RTC

Les entreprises doivent être conscientes des risques avant de remplacer toutes leurs lignes fixes par des technologies numériques de type IP. Bien que chaque erreur ait des impacts différents, la perte financière et les perturbations opérationnelles sont les plus courantes.

1. Planification inadéquate

Se lancer dans la transition sans planification mène à des retards et des erreurs d’implémentation. Cela entraîne des dépassements de coûts et des risques tels que des pannes de système et des violations de données.

Il est alors nécessaire d’identifier les besoins spécifiques à son organisation et les exigences du nouveau système. Il faut impliquer les départements IT et opérationnels pour élaborer un plan de migration détaillé, avec des calendriers, des ressources allouées et une gestion des risques.

2. Sous-estimation des coûts

Sous-estimer le coût total du remplacement du Réseau Téléphonique Commuté peut entraîner des dépassements budgétaires.

Solution

Analyser tous les coûts associés à la transition, y compris :

Le matériel

Le logiciel

L'installation

La formation

La maintenance

Le fonds de secours

Les services de support

Les mises à niveau potentielles

Certains coûts seront à long terme. Si nécessaire, impliquer des consultants financiers dans le processus de planification pour obtenir des estimations précises s'avèrera nécessaire.

4. Ignorer les problèmes de compatibilité

De nombreux appareils comme les systèmes d’alarme ou les portiers sont conçus pour fonctionner avec les lignes RTC. Ils risquent de mal fonctionner s’ils ne sont pas compatibles avec le numérique. Cela peut aussi affecter les opérations d’une entreprise. Découvrir ces problèmes au dernier moment peut retarder la mise en œuvre, perturber les délais et impacter d’autres projets. De plus, un nouveau système mal intégré aux processus existants peut réduire la productivité et augmenter les erreurs.

Évaluer tous les appareils et les systèmes (fax, alarmes, dispositifs médicaux) dépendant du Réseau Téléphonique Commuté est nécessaire. Il faut vérifier leur compatibilité avec la nouvelle technologie ou prévoir des remplacements avec des équipements adaptés.

5. Sous-estimer les besoins en infrastructure

Une infrastructure insuffisante peut exposer le système à des failles de sécurité. Cela peut aussi entraîner une non-conformité avec les normes réglementaires, des sanctions légales et des coûts de réparation supplémentaires.

Il faut alors évaluer les capacités et limites actuelles de l’infrastructure. Les exigences pour passer du RTC aux systèmes numériques incluent :

Un réseau capable de gérer un trafic de données accru.

Des routeurs, commutateurs, serveurs et logiciels à jour.

Une infrastructure évolutive pour anticiper la croissance des utilisateurs et des usages.

6. Négliger les failles de sécurité des systèmes numériques

Les systèmes numériques, comme la VoIP, ne sont pas à l’abri des cyberattaques. Il faut mettre en place des protocoles de sécurité avancés : firewall, détection d’intrusion, authentification à plusieurs étapes et chiffrement. Il faut aussi mettre régulièrement à jour les logiciels et former les collaborateurs aux bonnes pratiques pour détecter les attaques comme le phishing.

7. Manque de formation et de support

Sans formation, les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes qu’ils ne sauront résoudre, provoquant des interruptions de service. Proposer des formations pratiques où les employés testent le nouveau système dans un environnement contrôlé s'avère indispensable. Cela augmentera leur confiance et leurs compétences.

8. Tests insuffisants

Des tests inadéquats laissent des bugs et problèmes techniques non détectés. Ces soucis, visibles après le déploiement, compliquent les correctifs. Il est indispensable d’élaborer un plan de test complet : unitaires, intégrations, système et acceptation utilisateur et de le tester à petite échelle dans un environnement contrôlé avant le déploiement global.

9. Mauvais choix de fournisseur

Un fournisseur inadéquat proposera des systèmes de communication de mauvaise qualité, souvent sujets à des pannes. Ces solutions bon marché entraîneront des frais supplémentaires. Il faut évaluer la stabilité financière et la réputation du fournisseur, consulter les avis en ligne et demander des références à d’anciens clients, comparer plusieurs devis pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix. Il peut être nécessaire de lancer un appel d’offres pour obtenir des informations consolidées des fournisseurs.

10. Négliger la conformité réglementaire

L’ARCEP impose des normes strictes pour les systèmes numériques, notamment pour la confidentialité et la sécurité des données. Ne pas s’y conformer entraîne des amendes, des poursuites et une perte de réputation. Avec des experts juridiques, il faut savoir identifier les exigences de l’ARCEP et élaborer une stratégie pour s’y conformer, enfin documenter ces efforts pour prouver sa conformité en cas d’audit.

11. Absence de système de secours

Sans système de secours, les pannes interrompent la continuité des activités. Il faut donc mettre en place des serveurs, réseaux et alimentations redondants et configurer des mécanismes de basculement automatique pour assurer la continuité en cas de défaillance.

12. Ignorer les retours des utilisateurs

Pendant la transition, les utilisateurs peuvent rencontrer des difficultés. Ignorer leurs retours empêche d’améliorer le système et renforce la résistance au changement.

Il est nécessaire de créer des canaux pour recueillir les retours et répondre aux préoccupations rapidement.

Le remplacement du Réseau Téléphonique Commuté est plus complexe qu’il n’y paraît et l’énergie à mettre en œuvre est souvent sous-estimée. Les erreurs de planification, les coûts cachés et le manque de tests et de formation peuvent provoquer des perturbations et des pertes financières importantes. Pour une transition réussie, il est fondamental de faire appel à des experts IT, ingénieurs réseau et juristes et de préparer un plan détaillé pour anticiper les éventuels problèmes et assurer une transition fluide et conforme.

Par Christophe FORNES, VP Sales de Saaswedo