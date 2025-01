WINFARM : Chiffre d’affaires en croissance de +4,6% au T4 2024 .

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 30 janvier 2025





Chiffre d’affaires en croissance de +4,6% au T4 2024

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de services et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 et en cumul sur l’exercice 2024.

Au 4ème trimestre 2024, WINFARM enregistre un chiffre d'affaires consolidé en hausse de +4,6% par rapport au 4ème trimestre 2023, à 32,7 M€. Sur la période, toutes les activités du Groupe ont été en croissance.

Fort de ce dernier trimestre de l’année solide, WINFARM atteint ainsi l’objectif qu’il s’était fixé d’enregistrer au 2nd semestre 2024 une croissance de son activité par rapport au 2nd semestre 20231.

Sur l’année 2024, le Groupe enregistre ainsi un chiffre d’affaires de 137,8 M€ globalement stable (+0,2%) par rapport à l’exercice précédent. Pour rappel, WINFARM avait commencé l’année avec une performance négative de -11,7% au 1er trimestre 2024. Les nombreuses actions entreprises immédiatement pour redresser l’activité ont permis à WINFARM de terminer l’année sur une note positive ce qui témoigne d’une stratégie payante.

T4 12 mois En M€, non audité 2023 2024 VAR 2023 2024 VAR AgroFourniture 28,3 28,8 +1,8% 125,2 121,6 -2,9% AgroProduction 2,5 3,3 +32,6% 10,1 14,0 +38,2% Autres2 0,5 0,6 +22,4% 2,3 2,3 +2,0% TOTAL 31,2 32,7 +4,6% 137,4 137,8 0,2%

Agrofourniture : bonne résilience de l’activité

En 2024, l’activité AgroFourniture (88% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2024), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 121,6 M€ en baisse de 2,9%.

Cette évolution s’explique notamment par :

des ventes en retrait sur les semences et des retards dans la mise en sol des plants de maïs après la pluviométrie exceptionnelle du 1 er trimestre ;

trimestre ; la demande globalement en retrait sur un marché agricole intégrant des effets prix défavorables qui ont également pesé sur la performance de l‘exercice.

Compte tenu de ces éléments exogènes défavorables, le Groupe a rapidement mis en œuvre des mesures d’adaptation sur les plans commercial et financier (dynamisation des forces commerciales, développement des ventes via le canal web, économies d’échelle sur les frais de transport, stabilisation de la masse salariale). Il a également favorisé le développement de ses relais de croissance permettant de limiter le retrait de l’activité en valeur du pôle :

Au travers de sa filiale Equideos consacré à l’univers du marché équin, le Groupe a ainsi étendu ses parts de marché auprès des professionnels (entraîneur, haras…) qui valorisent l’expertise du Groupe en matière de formulation de produits destinés à l’alimentation équine. Le chiffre d’affaires du segment progresse de +4,5% au 4 ème trimestre 2024 et de +3,4% sur l’exercice 2024.

trimestre 2024 et de +3,4% sur l’exercice 2024. Concernant BTN de Haas (acquise en juillet 2021), le chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2024 est en croissance de +5% et de près de +7% sur l’année pleine. Cette évolution favorable des ventes est portée par la dynamique des produits Vital Concept qui représente désormais près de 10% de l’activité de BTN. Après le marché bovin, BTN développe aujourd’hui une gamme de produits « Porc » avec l’appui des produits Vital Concept.

trimestre 2024 est en croissance de +5% et de près de +7% sur l’année pleine. Cette évolution favorable des ventes est portée par la dynamique des produits Vital Concept qui représente désormais près de 10% de l’activité de BTN. Après le marché bovin, BTN développe aujourd’hui une gamme de produits « Porc » avec l’appui des produits Vital Concept. Le marché des matériaux (sous la marque Kabelis Matériaux) profite d’une dynamique plutôt favorable, bénéficiant du rattrapage des chantiers décalés après la météo difficile du 1er trimestre. Le marché du Paysage et des espaces Verts (sous la marque Kabelis Paysagiste) résiste bien avec un léger retrait de l’activité malgré la contraction de certains budgets dans les collectivités.





Au final, ces bons éléments ont bénéficié à l’activité du 4ème trimestre 2024 qui progresse de +1,8% par rapport à 2023 augurant d’un retour progressif à une dynamique commerciale plus favorable sur l’exercice 2025.

AgroProduction : très forte progression des ventes

L’activité AgroProduction (10% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2024), commercialisée sous la marque Alphatech, a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de 14,0 M€, en hausse de +38,2%, caractérisée par quatre trimestres consécutifs de croissance à deux chiffres. L’activité a bénéficié de la bonne dynamique à l’export avec notamment des devises en euros à nouveau disponible sur le Grand Export.

La croissance du 4ème trimestre et de l’année 2024 est portée par l’Asie (en hausse de +45% sur l’exercice 2024 par rapport à 2023) et le Moyen Orient (+55%). L’Europe enregistre également une hausse des ventes de +21%. La progression du chiffre d’affaires est essentiellement portée par la croissance des produits nutritionnels. Les vitamines sont également en forte croissance et avec un chiffre d’affaires plus que doublé par rapport à 2023 (à 6 M€).

Les ventes « autres activités » réunissant les activités de prestations de conseil et de formation, avec une commercialisation sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient sont globalement stables sur l’année.

Le déploiement d’une véritable offre d’Expérimentation sur 2024 avec le recrutement d’un technicien dédié commence à porter ses fruits.

Au Pré ! : déploiement massif dans les grandes surfaces

Le déploiement dans les grandes surfaces de la région Bretagne (LECLERC, SUPER U et INTERMARCHE) se fait à un rythme très élevé depuis novembre 2024. Les produits de la marque dédiée à la transformation laitière au service des agriculteurs producteurs indépendants sont plébiscités par les consommateurs. Pour l’heure, déjà plus d’une dizaine de supers/hypermarchés référencent les produit Au Pré!.

Pour rappel, Au Pré!, une marque du Groupe WINFARM, est la première marque nationale ancrée dans les territoires, proposant une gamme complète de produits laitiers savoureux, simples et sains à la fois. Inaugurée officiellement le 26 avril 2024 sur le site de Bel Orient en présence de Madame Nicole Le Peilh, députée du Morbihan, ce concept de valorisation laitière à destination d’un réseau d’adhérents agriculteurs indépendants a pour vocation de porter au cœur de la production laitière le respect du bien-être animal, de l’environnement et celui de l’éleveur.

Perspectives 2025 : amélioration de la marge d’EBITDA et retour d’une croissance pérenne

L’évolution de l’activité du Groupe au cours de ce dernier trimestre permet au Groupe de réaffirmer son objectif de progression de son EBITDA au 2nd semestre 2024 par rapport au 1er semestre 2024.

Ces éléments associés à la poursuite des mesures d’encadrement des charges devraient permettre à WINFARM de s’engager sur la voie d’une croissance rentable pérenne à compter de 2025.

Prochaine publication :

Résultats annuels 2024, le 31 mars 2025 après clôture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1 Communiqué de presse du 3 octobre 2024

2 Chiffre d’affaires issu des activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient

