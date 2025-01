Aduro Clean Technologies meldet neues Patent für neuartiges Verfahrensdesign an

LONDON, Ontario, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekanntgegeben, dass es in den USA ein Patent für ein neuartiges Verfahrensdesign zur effektiven Implementierung seiner Hydrochemolytic™-Technologie („HCT“) angemeldet hat. Das Design wird in die Pilotanlage für das Verfahren der nächsten Generation (Next Generation Process, „NGP“) integriert, welche wie geplant im dritten Quartal dieses Jahres fertiggestellt werden soll.

Diese neue Patentanmeldung stärkt die Position von Aduro bei der Weiterentwicklung der HCT-Chemie und ihrer praktischen Anwendung und ist ein weiterer Schritt des Unternehmens auf seinem kommerziellen Weg durch Ausbau seines umfangreichen geistigen Eigentums. Die Anmeldung markiert auch das Erreichen eines wichtigen Meilensteins, den sich das Unternehmen im Rahmen seiner Hauptziele für das laufende Jahr gesetzt hat.

Eine wichtige Innovation des NGP-Designs ist die Nutzung weit verbreiteter Industriegeräte auf eine neuartige Weise jenseits der etablierten Ansätze, wodurch eine effizientere und skalierbare Implementierung der Hydrochemolytic™-Technologie ermöglicht wird. In den letzten beiden Jahren hat das Unternehmen wichtige internationale Anbieter in Europa und den Vereinigten Staaten damit beauftragt, kritische Elemente des Designs zu testen, zu bewerten und zu verfeinern. Die Patentanmeldung ist das Ergebnis jahrelanger Forschung zur Entwicklung und Optimierung eines effektiven modularen Verfahrens zum Abbau von Polyadditionspolymeren wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) und anderen, unabhängig davon, ob es sich um kontaminierte oder nicht kontaminierte Ausgangsmaterialien handelt. Durch eine innovative Nutzung herkömmlicher Verarbeitungsmethoden hat Aduro eine praktische und skalierbare Lösung zur Überwindung der seit langem bestehenden Herausforderungen beim chemischen Recycling entwickelt.

„Die Einreichung dieses Patents stärkt Aduro in seiner Fähigkeit, sowohl die Chemie als auch die praktische Anwendung der Hydrochemolytic™-Technologie voranzutreiben“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Das Patent unterstreicht den Einfallsreichtum unserer Wissenschaftler und ihre Fokussierung auf Innovationen, die den Wert des Unternehmens steigern. Dieses Verfahren ist ein neuartiger Ansatz zur Integration von HCT unter Verwendung weit verbreiteter Industriegeräte und erweitert dadurch unsere technologischen Fähigkeiten. Dieser Erfolg verstärkt zudem unseren Fokus auf die Entwicklung skalierbarer, modularer Lösungen in Übereinstimmung mit unserer Vermarktungsstrategie und den Anforderungen der Branche.“

Das Unternehmen konzentriert sich auch weiterhin auf den Bau und die Inbetriebnahme der NGP-Pilotanlage und die verstärkte Knüpfung von Kontakten zu potenziellen Kunden. Die Anmeldung dieses neuen Patents ermöglicht es Aduro, die laufenden Gespräche mit bestehenden und neuen Teilnehmern des Kundenbindungsprogramms (Customer Engagement Program, „CEP“) fortzusetzen und weitere Details zu den wichtigsten Aspekten des Verfahrensdesigns und der Leistung der Technologie bekannt zu geben. Die Patentanmeldung ist ein bedeutender neuer Faktor für die Ausrichtung des Unternehmens und seine Pläne für die künftige Vermarktung.

„Unser Ziel bestand darin, die Anwendung der Hydrochemolytic™-Technologie zu optimieren, ohne dass speziell für diesen Zweck entwickelte Verarbeitungsgeräte erforderlich sind“, erklärt Marcus Trygstad, Principal Scientist und Miterfinder. „Ausgehend von chemischen Grundprinzipien haben wir einen Weg gefunden, unter Verwendung weit verbreiteter Industriegeräte in einer neuartigen Konfiguration den vollen Nutzen von HCT zu realisieren. Dieser Erfolg spiegelt den Einsatz und Einfallsreichtum unseres Forschungsteams wider, das mit seiner Arbeit auch weiterhin Innovationen in den Bereichen Verfahrensdesign und Skalierbarkeit vorantreiben wird.“

