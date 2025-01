Quadient annonce une forte croissance de l’utilisation de ses consignes colis en fin d’année sur les campus résidentiels et universitaires en Amérique du Nord

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce une forte dynamique de fin d’année dans l’adoption et l’utilisation de son réseau de consignes colis Parcel Pending by Quadient sur les campus résidentiels et universitaires en Amérique du Nord.

Au cours des trois derniers mois de 2024, Quadient a constaté chez ses clients des secteurs de l'enseignement supérieur et résidentiel une hausse de 16 % du volume total de colis par rapport au même trimestre l'année précédente, dépassant ainsi le taux de croissance de son parc installé. Les universités, en particulier, affichent une dynamique exceptionnelle avec une croissance de 23 % par rapport à la période l’année précédente. Au-delà de la simple distribution de colis, les universités exploitent de plus en plus les consignes automatiques Quadient pour la remise de matériel académique, d’équipements, de courrier et d’aide alimentaire, offrant ainsi aux étudiants et au personnel une solution sécurisée de gestion des livraisons.

« La progression continue de l’utilisation de notre réseau de consignes colis en Amérique du Nord répond à une demande croissante pour des solutions fiables et automatisées pour gérer efficacement des volumes de colis toujours plus importants », a déclaré Austin Maddox, vice-président exécutif, Lockers Automation Amérique du Nord chez Quadient. « Les universités et logements collectifs aspirent à des solutions permettant d’améliorer leur confort, sécurité et efficacité opérationnelle, tout en répondant aux différentes attentes des étudiants et des résidents. Nous sommes déterminés à les soutenir avec des solutions innovantes et évolutives, qui simplifient la logistique, réduisent la charge de travail et offrent un accès fluide et 24/7 aux livraisons essentielles ».

Quadient propose des solutions d’automatisation des consignes aussi bien pour des enseignes de la distribution, des commerçants, des transporteurs, des entreprises et des résidences, que des établissements d’enseignement supérieur. Leader mondial dans les réseaux ouverts de consignes automatiques, Quadient offre une technologie adaptée à tous les secteurs, sites et transporteurs, pour garantir une expérience fluide de livraison et de retrait. Avec plus de 25 000 unités installées dans le monde, et des investissements continus dans l'innovation et la qualité de service, Quadient est en bonne voie pour dépasser les 100 millions d’euros de revenus liés aux consignes en 2025, améliorer sa rentabilité et se rapprocher de l’objectif de 40 000 unités installées d'ici 2030.

