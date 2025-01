Honkarakenne Oyj – Pörssitiedote – Muutokset johto

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 31.1.2025 klo 09:00

HONKARAKENNE OYJ TIIVISTÄÄ JOHTOAAN

Honkarakenne Oyj tiivistää johtamista, johtoryhmäänsä ja sen vastuualueita tukemaan päivitettyä strategiaa 2025–2028. Johtoryhmän muutokset astuivat voimaan 1.1.2025.

Juhani Saukko (KTM, ins. AMK) on nimitetty Honkarakenne Oyj:n Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Saukko on toiminut Honkarakenteella useissa eri tehtävissä kahtena ajanjaksona yli 20 vuoden ajan. Viimeisimpinä vuosina hän on ollut konsernin tuotehinnoittelu- ja tarjouslaskentapäällikkönä sekä kotimaan kuluttajaliiketoiminnan myyntipäällikkönä.

Lisäksi Honkarakenne täsmentää johtoryhmän roolituksia muiden liike- ja tukitoimintojen osalta.

Toimitusjohtaja Marko Saarelaisen johtoryhmävastuulla toimitusjohtajan roolin lisäksi on vientiliiketoiminta sekä henkilöstö ja markkinointi.

Petri Perttula, joka aiemmin toimi Suomen liiketoimintajohtajana siirtyy uuteen rooliin vastaamaan kotimaan projektiliiketoiminnan lisäksi myös kansainvälisestä B2B- ja Honka Frame –liiketoiminnasta. Perttulan johtoryhmävastuulle on sisällytetty myös suunnittelutoiminnot.

Tuotejohtaja Eino Hekalin vastuulla on tuotekehityksen ja tuotehallinnan lisäksi jatkossa tuotanto, hankinnat sekä Design ja mallistokehitys. Talousjohtaja Maarit Jylhän johtoryhmävastuulle on talouden ohella sisällytetty ICT - digitaaliset palvelut ja palvelukehitys.

Johtoryhmästä jäävät pois tuotantojohtaja Juha-Matti Hanhikoski ja vientijohtaja Maarit Taskinen. Hanhikoski jatkaa tuotantojohtajana ja hänen vastuullansa on tuotanto, logistiikka, laatujärjestelmät sekä työsuojelu ja -turvallisuus. Taskinen jatkaa vientijohtajana vastaten viennistä sekä sen resurssoinnista ja kehittämisestä.

”Tiivistetyllä johtoryhmällä haemme nopeampaa ja ketterämpää päätöksen tekoa. Suomen vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta panostamme myynnin kasvuun Suomen ohella erityisesti viennissä sekä BtoC että BtoB sektoreilla. Toivotan Juhanin lämpimästi tervetulleeksi Honkarakenteen johtoryhmään ja samalla kiitän Juha-Mattia sekä Maaritia heidän vuosien panoksestaan johtoryhmässä”, kommentoi toimitusjohtaja Marko Saarelainen.

Honkarakenteen johtoryhmän kokoonpano 1.1.2025 alkaen:

Marko Saarelainen President and CEO

Eino Hekali Vice President – Product

Maarit Jylhä Vice President – Finance, CFO

Petri Perttula Vice President – Operations Global B2B

Juhani Saukko Vice President – Operations Finland B2C

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2023 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 31 %. www.honka.fi