Budget Saudi s’associe à Azooz Bakr dans le but de rapprocher les gens grâce à l’initiative « Quit Screens to Scenes »

RIYADH, Arabie saoudite, 31 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Budget Saudi Arabia, la principale société de location de voitures du Royaume, a lancé une initiative prometteuse visant à réunir les amis, les familles et les proches. Afin de souligner son engagement à donner à chacun les moyens de se lancer dans des expériences de voyage et de transport enrichissantes, la société s’est associée à l’influenceur saoudien Azooz Bakr pour l’animation d’occasions spéciales, la célébration de moments précieux ainsi que la création de souvenirs.

À l’heure où un nombre croissant de personnes passent plus de temps en ligne que jamais, la nouvelle initiative de Budget Saudi intitulée « Quit Screens to Scenes » a été lancée dans le but d’inciter les consommateurs de tout le Royaume à s’immerger dans des connexions avec le monde réel et de transformer ainsi leurs interactions virtuelles en expériences significatives et concrètes.

Fidèle aux valeurs de Budget Saudi Arabia et en accord avec la mission de l’entreprise qui consiste à organiser des aventures de transport pour ses clients, l’initiative offrira un nouveau service aux consommateurs. Au lieu d’envoyer un message numérique, que ce soit par SMS ou par e-mail, à un ami ou à un membre de la famille pour célébrer des occasions ou des fêtes tels que des anniversaires, des promotions professionnelles et de nouvelles étapes de carrière, Budget Saudi offrira à chacun la possibilité de renouer avec ses proches et de participer à des célébrations spéciales sur le terrain.

Les participants seront personnellement accompagnés par Azooz Bakr pour organiser des surprises et des célébrations avec leurs proches de manière à transformer chaque interaction virtuelle en une occasion vraiment spéciale. Toute la logistique sera prise en charge par Budget Saudi Arabia afin de rendre l’expérience aussi fluide, transparente et simple que possible, et de souligner le fait que la célébration de nos relations humaines dans le monde réel peut être aussi simple que l’envoi d’un message virtuel — et bien plus gratifiante.

Fawaz Abdullah Danish, président et directeur général du groupe Budget Saudi Arabia, a déclaré : « Chez Budget Saudi, nous sommes très fiers de CONTINUER À FAIRE BOUGER les gens pour qu’ils puissent être là où ils ont besoin d’être. Nous comprenons toute l’importance de cette démarche — lorsque nous réunissons nos proches pour célébrer les moments et les occasions qui comptent le plus pour eux. En faisant cela, nous reconnaissons que notre travail va au-delà du simple fait de permettre aux clients de se déplacer d’un point A à un point B : il s’agit en réalité d’un déplacement qui brise les chaînes du statu quo pour accéder à la liberté de la créativité et de l’autonomisation. Il permet aux gens d’enrichir leur vie en renforçant leurs liens avec leurs proches. Peu importe la distance qui les sépare. L’initiative « Quit Screens to Scenes » a été créé pour faire exactement cela : transformer les célébrations personnelles et la vie des gens en comblant le fossé qui sépare l’espace virtuel du monde réel. »