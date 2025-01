Forbes classe Bitget parmi les Bourses de crypto-monnaies les plus fiables au monde

VICTORIA, Seychelles, 31 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale Bourse de crypto-monnaies et société Web3, a été citée par Forbes dans son classement des 25 Bourses de crypto-monnaies les plus fiables au monde. Occupant la huitième place du classement, Bitget a déclaré un afflux d’utilisateurs au cours de la dernière année ainsi qu’une myriade de mises à niveau et de collaborations qui ont contribué à la mettre en bonne position pour effectuer son entrée dans le club. Le classement met à l’honneur des Bourses de crypto-monnaies du monde entier, dont notamment des acteurs de premier plan tels que Coinbase, Binance et Robinhood.

Récemment, dans son rapport de transparence, Bitget a fait état d’une augmentation de 400 % de sa base d’utilisateurs qui a dépassé les 100 millions d’utilisateurs en décembre, tandis que le volume des transactions au comptant est passé de 160 milliards de dollars au premier trimestre à 600 milliards de dollars au quatrième trimestre. De la collaboration avec les athlètes nationaux turcs à la légendaire ligue de football LALIGA en passant par l’arrivée de nouveaux membres dans l’équipe de direction de l’entreprise et la création de plusieurs licences, Bitget a renforcé sa position de leader mondial en se hissant au rang de deuxième plus grand écosystème d’échange cryptographique.

Bitget se concentre sur ses marchés d’expansion via un marketing localisé, des partenariats, ainsi que des initiatives pédagogiques. La Bourse propose une intégration simplifiée, des passerelles vers les monnaies fiduciaires ainsi qu’un support client localisé afin de faciliter l’accès. Bitget investit également dans l’éducation à la blockchain, les parrainages stratégiques et les programmes d’incitations afin de fidéliser les utilisateurs dans les régions à forte croissance. Avec l’arrivée de Hon NG chez Bitget au poste de directeur juridique, l’équipe témoigne désormais d’un ferme engagement en matière de conformité. Récemment, Bitget a obtenu l’approbation du Royaume-Uni, une licence BSP au Salvador, et a même ouvert une nouvelle Bourse au Vietnam qu’elle pourra gérer conformément aux exigences locales.

Un récent rapport de CCData met en évidence le succès de Bitget dont la part de marché a atteint 4,25 %, dépassant ainsi son précédent record historique enregistré en avril 2024. La comparaison de l’évolution de la part de marché du marché au comptant et des produits dérivés combinés révèle que Bitget, Coinbase et Crypto(dot)com ont été les plus grands bénéficiaires de l’année 2024 avec une augmentation de leurs parts de marché de 4,05 %, 3,89 % et 3,39 % à 10,5 %, 5,43 % et 4,71 % respectivement.

Précédemment, le jeton Bitget (BGB) avait été classé par Forbes parmi les 10 crypto-monnaies les plus performantes pour le premier semestre 2024. Depuis lors, le BGB a dépassé toutes les attentes en affichant une augmentation de plus de 1 000 % l’année dernière. En réduisant l’offre de BGB, en améliorant l’utilité et en élargissant le périmètre des applications concrètes, Bitget prévoit de renforcer un plus grand nombre de fonctionnalités et de produits au sein de l’écosystème Bitget, ce qui permettra de favoriser une croissance durable et de générer de la valeur à long terme pour les détenteurs.

L’arrivée de Bitget dans le classement 2025 des Bourses cryptographiques les plus fiables au monde publié par Forbes souligne son développement remarquable et sa crédibilité croissante dans le secteur. Avec un score élevé de détention de BTC-ETH et une attention particulière portée à la transparence, Bitget est aujourd’hui l’une des Bourses cryptographiques les plus sécurisés au monde. Avec une preuve de réserves transparente qui garantit 100 % de ses actifs et un fonds de protection doté de 600 millions de dollars qui protège ses utilisateurs, la Bourse a accéléré sa croissance dans le monde entier. Son inclusion dans le classement de Forbes illustre l’influence croissante de la Bourse dans le domaine des crypto-monnaies.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT et un navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, dans les régions EASTERN, SEA et LATAM, ou encore de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à embrasser l’avenir des cryptomonnaies.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

