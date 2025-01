Crédit Agricole Normandie Seine : Communiqué financier annuel

RESULTATS DU CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE

AU 31 DECEMBRE 2024

Bois-Guillaume, le 31 janvier 2025

Des incertitudes qui pèsent sur la confiance des acteurs économiques

En fin d’année 2024, la conjoncture économique s’améliore avec la confirmation de la désinflation et le desserrement de la politique monétaire au niveau européen. Le contexte géopolitique reste lui sous tension.

Sur le plan national, marqué par l’instabilité politique française et la dégradation de la signature souveraine, le 4ème trimestre 2024 a confirmé le retour très important des défaillances d’entreprises. De plus, la situation budgétaire actuelle pèse sur la confiance des acteurs économiques et limite ainsi la reprise de l’activité économique.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole poursuit son engagement et son accompagnement au service de son territoire. Faisant de la qualité de la relation client sa priorité, la Caisse Régionale demeure en 2024 la banque préférée des Hauts Normands.

Une activité commerciale dynamique et équilibrée au service de tous





17.06 milliards d’encours de crédits (-0,7% sur un an)

Le Crédit Agricole Normandie-Seine continue de financer les projets du territoire et confirme sa position de leader sur celui-ci avec une part de marché crédit stable sur les 12 derniers mois à 31,7%* portée par la réalisation de près de 2 000 millions d’euros de nouveaux financements.

L’encours de crédits, pénalisé par le ralentissement du marché immobilier, est en léger repli à 17.06 milliards d’euros, (-0,7%).

686 000 clients (+0,8% sur un an)

En 2024, le portefeuille clients du Crédit Agricole Normandie-Seine, progresse de +0,8% à plus de 686 000 clients. C’est près de 29 000 nouveaux clients particuliers et professionnels qui nous ont rejoints.

La conquête de plus de 10 000 nouveaux sociétaires depuis début 2024, porte à 56,48% le taux de clients sociétaires et le portefeuille à plus de 282 000 clients sociétaires.

22.15 milliards d’encours d’épargne (+2,9% sur un an)

La collecte atteint un encours historique de plus de 22 milliards d’euros, en progression de +2,9% sur un an. La collecte bilan reste dynamique et progresse de +1,3% et la collecte hors bilan de +6,1% sur 1 an. Notre part de marché collecte bilan progresse fortement et s’établit à 28,52% (+0,7pt en un an) *.

Les souscriptions assurance vie en 2024 atteignent 561 millions d’euros (+46% par rapport à 2023).

488 000 contrats d’assurance (+2,4% sur un an)

Le portefeuille d’assurances dommages s’établit à près de 370 000 contrats (+2,8% sur un an) grâce à la commercialisation de plus de 40 000 nouveaux contrats en 2024.

Avec plus de 13 000 nouveaux contrats en 2024 (+4,3% par rapport à 2023), le portefeuille d’assurances aux personnes croît, de son côté, de +2,7% sur un an pour atteindre à près de 121 000 contrats.



Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole de Normandie-Seine a arrêté lors de sa séance du 31 janvier 2025 les comptes individuels et consolidés au 31 décembre 2024.

Des résultats et des fondamentaux financiers solides

Base sociale





Le Produit Net Bancaire s’élève à 356.5M€, en hausse de 0.8M€ sur un an.

Toujours impactée par le niveau des taux d’intérêt, la Marge d’Intermédiation Globale baisse de -4.6M€ sur un an.

Retraitées des boni / mali des exercices précédents, les commissions progressent de +1.2%. Hors retraitements, elles baissent de -6.7M€. Le PNB d’activité s’établit ainsi à 274.4M€. Résultat de notre politique d’investissement diversifiée, le PNB Fonds Propres et accessoires progresse de +12.1M€.

Au regard du contexte d’inflation et de sa répercussion sur notre masse salariale et nos achats, les économies conjoncturelles réalisées sur nos charges d’exploitation permettent de contenir la hausse de nos charges de fonctionnement nettes (hors intéressement) à +1.8% par rapport à 2023 pour s’établir à 250.8M€.

Après une année marquée par le retour des défaillances d’entreprises, le coût du risque progresse de +5.3M€ pour s’établir à 30.2M€.

Malgré tout, le taux de défaut en principal reste contenu à 1.36%, et confirme ainsi la bonne maitrise des risques crédit dans ce contexte.

Après enregistrement de la charge fiscale de 3.8M€, le résultat net social s’établit à 66.1M€ en baisse de -8.8M€ (-11,7%) en comparaison à 2023.

Base consolidée





Le résultat s’inscrit à 78,7 M€, en légère augmentation sur un an de +1,3%.

La différence entre le résultat sur base sociale et sur base consolidée est principalement due :

Au traitement d’élimination des dividendes intragroupe (CL et filiale CA’NSP) ;

À la fluctuation des taux impactant la valorisation des instruments dérivés de couverture ;

Aux variations de juste valeur sur le portefeuille de titres ;

A l’annulation de la dotation de FRBG qui s’élève à 8M€ en normes Françaises, cette provision est déjà incorporée dans les fonds propres IFRS.

Chiffres clés

Données arrêtées au 31/12/2024

Chiffres en M€











Base sociale Base consolidée déc.-24 déc.-23 Evol déc.-24 éc.-23 Evol Produit Net Bancaire 356,5 355,7 0,8 374,6 372,3 2,3 Charges de Fonctionnement -250,8 -246,3 -4,4 -260,1 -257,4 -2,7 Résultat Brut d'Exploitation 105,7 109,4 -3,7 114,5 114,9 -0,4 Résultat Net 66,1 74,9 -8,8 78,7 77,7 1,0

Endettement

Au 31 décembre 2024, les ressources clientèles représentent 45.3 % du total bilan de la Caisse Régionale, les ressources internes au Groupe Crédit Agricole 29.4 % (dont une majeure partie provient indirectement de ressources clientèle) et les ressources de marché Court Terme 4%.

La Caisse Régionale de Normandie-Seine a validé auprès de la Banque de France un programme d’émissions de titres de créances négociables court terme (NEU CP) actuellement plafonné à 1,5 Mds € (noté P-1 par l’agence de notation Moody’s et A-1 par Standard and Poor's).

Le CCI

Au 31 décembre 2024, le cours du CCI du Crédit Agricole Normandie-Seine s’affiche à 85,01€ en hausse de +15,9% par rapport au 30 septembre 2024.

Des ratios Bâle III significativement supérieurs aux minima réglementaires

Ratio de solvabilité Bâle III (composé intégralement de Core Tier One) : 25.15 %

Le ratio de liquidité LCR, calculé sur la moyenne des 12 derniers mois s'élève à 119.78% pour une exigence réglementaire à 100 %,

En perspective, une année de transformation pour garantir l’accès à une qualité de service aux meilleurs des standards.

Le Crédit Agricole Normandie-Seine doit s’adapter à son environnement et aux évolutions de la société tout en restant soucieux de mettre en place les dispositifs qui permettent de répondre à l’ensemble des besoins de celle-ci.

Aussi, et depuis plusieurs mois, l’entreprise mène un projet structurant visant à élargir et renforcer sa promesse relationnelle auprès de ses clients. En offrant plus de disponibilité, de réactivité et de compétences à nos clients, nous assurerons ainsi la satisfaction et la préférence de nos clients, gage de performance financière durable. Notre détermination et notre engagement d’être au service de nos territoires et de leur développement, en proximité, restent la boussole des choix que nous opérons.

L’intégralité de l’information financière réglementée est disponible sur notre site Internet https://www.credit-agricole.fr/ca-normandie-seine

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine

Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit

Siège social : Cité de l’Agriculture, Chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME – RCS ROUEN 433 786 738

Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 025 320, Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion immobilière et syndic numéro CPI 7606 2020 000 045 179 délivrée par la CCI de Rouen, bénéficiant de la Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrée par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS, Identifiant unique CITEO FR234377_03THLW

Contact Relations investisseurs :

Victor LAILLET de MONTULLE, Directeur financier

E-mail : communication,financiere@ca-normandie-seine,fr

Tél : 02 27 76 60 12

Pièce jointe