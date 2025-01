CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Activités et résultats au 31 décembre 2024

Crédit Agricole du Morbihan

Activités et résultats au 31 décembre 2024

Vannes, le 31 janvier 2025

Résultats annuels 2024

du Crédit Agricole du Morbihan

Des résultats financiers solides dans un environnement moins porteur

Décembre 2024 Décembre 2023 Variation Activité : Encours de collecte globale 15 677 M€ 15 240 M€ +2,9% Encours de crédit 10 241 M€ 10 274 M€ -0,3% Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 243,7 M€ 233,1 M€ +4,6% Résultat Brut d’Exploitation 91,9 M€ 84,4 M€ +8,9% Résultat Net 53,2 M€ 50,1 M€ +6,2% Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 252,1 M€ 237,3 M€ +6,3% Résultat Brut d’Exploitation 100,7 M€ 87,9 M€ +14,5% Résultat Net Part du Groupe 68,8 M€ 51,7 M€ +33,0% Structure Financière : Capitaux propres consolidés 2 127,6 M€ 1 972,9 M€ +7,8% Ratio CET1 au 30 septembre 2024 25,52% 26,36% -0,84 pts Ratio de liquidité LCR 109,8% 112,8% -3,0 pts Ratio Crédit Collecte 123,0% 123,1% -0,1 pts

Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale du Morbihan s’est réuni le vendredi 31 janvier 2025 pour procéder à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2024.

Une activité commerciale résiliente





Principal établissement bancaire du Morbihan avec ses 1257 collaborateurs et 78 agences, le Crédit Agricole du Morbihan a poursuivi en 2024 ses ambitions de développement et d’accompagnement du territoire dans ses défis économiques, sociaux et environnementaux. Retrouvez l’ensemble de nos actions de banque mutualiste à l’adresse : https://www.credit-agricole.fr/ca-morbihan/particulier/espace-societaire.html

Sur l’année, l’encours d’épargne augmente de +2,9% à 15,7 Mds€ avec un dynamisme marqué de l’assurance-vie dont l’encours progresse de +7% à 4,9 Mds€. A l’exception de l’épargne logement qui connaît une décollecte de -12,1%, les autres formes d’épargne sont en progression marquée ; l’épargne sur les livrets augmente de +4,4% à 3,7 Mds€ tandis que l’encours des dépôts à terme progresse de +13% pour s’établir à 847 M€.

Dans un contexte de baisse des transactions immobilières et de moindre investissement des clientèles professionnelles, le Crédit Agricole du Morbihan a poursuivi l’accompagnement des projets de toutes les clientèles en restant le premier financeur du territoire. L’activité crédit est en retrait de -19% en 2024 avec 1,2 Md€ de nouveaux crédits. Les crédits habitat et professionnels connaissent un repli de -27% avec respectivement 503 M€ et 197 M€ réalisés. Avec 202 M€, le financement à l’agriculture est resté très stable et proche des records, tandis que les financements au profit des entreprises se montent à 212 M€. Au global, l’encours des crédits est quasiment stable (baisse de -0,3%).

Les activités d’assurance sont bien orientées. Le stock de contrats d’assurance IARD s’établit à 220 500 contrats en progression de +2,5% et celui des assurances de personne augmente sur l’année de +2,3% à 86 600 contrats. Enfin, la Caisse régionale a accueilli plus de 15 000 nouveaux clients en 2024 et compte au 31 décembre plus de 242 000 sociétaires soit 62% de sa clientèle, en hausse annuelle de +1,6%.

Résultat social





Le Produit Net Bancaire (PNB) s’inscrit en hausse de +4,6% à 243,7 M€ porté par les évolutions très favorables des commissions qui augmentent sur l’année de +11,7% à 118,2 M€ et l’apport des placements de fonds propres qui avec une contribution significative du dividende de Crédit Agricole SA, sont en croissance de +40,3% à 44,9 M€. La marge d’intérêts baisse de -14,9% à 81,1 M€ pénalisée par la hausse des taux renchérissant l’épargne et le refinancement.

Les charges de fonctionnement progressent modérément de +2,1% à 151,8 M€ malgré la hausse des charges de personnel de +4,4% liée essentiellement à l’accompagnement des collaborateurs et à une évolution des effectifs. Les autres charges de fonctionnement baissent de -1,9% avec notamment l’absence en 2024 de nouvelles cotisations aux fonds de résolution unique (FRU) et de Garantie des Dépôts (FGDR).

La hausse du PNB et la maîtrise des charges entraînent une évolution favorable du Résultat Brut d’Exploitation (RBE) qui progresse de +8,9% à 91,9 M€. Bien qu’impacté par la dépréciation d’un actif de la société Atos et par un contexte de remontée des créances douteuses et litigieuses, le coût du risque est en baisse de -8 M€ à 21,9 M€. Cette évolution contracyclique s’explique par le choix de la Caisse régionale en 2023 d’intégrer une provision du risque climatique. En 2024, la Caisse poursuit sa stratégie de couverture des risques avec une dotation de +8,2 M€ au Fonds pour Risques Bancaires Généraux (FRBG). Le total des provisions s’élève au 31 décembre 2024 à 329,9 M€ soit 3,23% de l’encours de crédit en hausse de +0,15 point.

Après la prise en compte de l’Impôt sur les Sociétés s’élevant à 9,9 M€ en hausse de +44,7%, le Résultat net social de la Caisse régionale progresse de +6,3% à 53,2 M€.

Résultat consolidé en norme IFRS et solvabilité





En lien avec les résultats sociaux, le PNB consolidé du Crédit Agricole du Morbihan progresse de +6,3% à 252,1 M€. Le RBE évolue de +14,5% à 100,7 M€. Après retraitement du FRBG, le Résultat net part du groupe s’établit à 68,8 M€ en hausse de +33%. Les capitaux propres progressent de +7,8% à 2 127,6 M€. Indicateur de la solvabilité, le ratio CET1 rapportant les fonds propres aux risques pondérés était au 30 septembre de 25,52% soit bien au-delà du seuil minimal règlementaire de 8,0%.

CCI du Crédit Agricole du Morbihan





Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement du Crédit Agricole du Morbihan (ISIN FR0000045551) s’élève au 31 décembre 2024 à 71,5 € en hausse de +12,6% sur un an. Au titre de l’exercice 2023, un dividende de 2,87 € par titre a été versé le 1er juin 2024. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 mars 2025, le versement d’un dividende de 3,05€ par titre.

Perspectives





Dans un contexte financier et économique qui restera perturbé en 2025, le Crédit Agricole du Morbihan souhaite encore renforcer son accompagnement et sa proximité avec l’ensemble de ses clients en leur offrant le meilleur du digital et un conseil au cœur d’une expérience différenciante. Façonneur de territoire, le Crédit Agricole du Morbihan va accentuer son action dans les grands défis de notre département : la transition énergétique, la santé, le bien vieillir, l’intégration des jeunes et l’inclusion des clientèles fragiles, tout en poursuivant son rôle de principal financeur des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des entreprises. Les résultats des différentes enquêtes de satisfaction réalisées en 2024 sont autant d’encouragements à poursuivre nos actions.

La Caisse régionale, forte de son réseau d’élus et de l’ensemble de ses collaborateurs s’engage à l’instar du Groupe Crédit Agricole à agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

