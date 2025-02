SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN ANBIETER VON BEGRÜNTEN DÄCHERN IN SINGAPUR

Sika übernimmt Elmich Pte Ltd, einen führenden Anbieter von begrünten Dächern und Flächen für urbane Räume, mit Sitz in Singapur. Die hochwertigen Produkte des Unternehmens sind von Bauplanern anerkannt und werden bereits in vielen renommierten Bauprojekten in Singapur und Australien eingesetzt. Durch die Akquisition erweitert Sika das regionale Angebot an Dachsystemen und stärkt das Spezifikationsgeschäft im Bereich von Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Als zuverlässiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Systemen von begrünten Dächern ist Elmich für seine leistungsstarken und langlebigen Produktlösungen bekannt. Die erfahrenen Mitarbeitenden des Unternehmens arbeiten bei der Entwicklung und Spezifikation von anspruchsvollen, gewerblichen Bau- und Wohnbauprojekten eng mit Architekten und Eigentümern zusammen. Elmich unterhält seit der Gründung vor 40 Jahren ausgezeichnete Beziehungen zu führenden Immobilienentwicklern und ist im Segment der Dachbegrünung stark vertreten. Das Unternehmen liefert Begrünungssysteme mit firmeneigener Technologie im urbanen Raum und bietet Produkte an, die zu 100% aus recycelten Rohstoffen bestehen.

5.5% JÄHRLICHES WACHSTUM: STARKE NACHFRAGE NACH BEGRÜNTEN DÄCHERN IN ASIEN/PAZIFIK

Sika gewinnt mit dieser Übernahme eine neue Wachstumsplattform in der Region Asien/Pazifik. Sika wird den Spezifikationsansatz von Elmich über ihr breites Produktportfolio hinweg nutzen und so ihre Geschäftstätigkeit im Bereich von Gewerbe- und Wohnungsbauprojekten in der Region weiter stärken. Die Integration der Elmich-Produkte für urbane Grünflächen eröffnet Sika zudem weitere interessante Cross-Selling Möglichkeiten für ihre eigenen Dach- und Abdichtungsprodukte und für den Ausbau ihrer Präsenz in der Region Asien/Pazifik.

Begrünte Dächer und Fassaden sind schnell wachsende Marktsegmente mit einer zunehmenden Anzahl von Projekten, die in grossen Städten realisiert werden. Für die Region Asien/Pazifik wird bis 2032 in diesem Segment ein jährliches Wachstum von 5.5% prognostiziert. Urbanisierung in dicht besiedelten Städten führt zu steigenden Temperaturen und schlechter Luftqualität. Begrünte Dächer und Fassaden leisten einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung dieser Folgen, indem sie der Bildung urbaner Wärmeinseln entgegenwirken, die Luftqualität verbessern und die Biodiversität fördern. Die neuen Grünflächen kühlen nicht nur sehr gut: Dank ihrer wärmeisolierenden Eigenschaften senken sie auch den Energieverbrauch und somit die CO 2 -Emissionen, während sie gleichzeitig Kohlenstoff aus der Atmosphäre aufnehmen und speichern. Dank dieses bedeutenden Beitrags zu einer umweltfreundlicheren Gestaltung von Städten lassen sich mit Systemen für die Dach- und Fassadenbegrünung hohe Bewertungen bei der Zertifizierung von Gebäuden nach Umweltstandards – eine zentrale Vorgabe für viele Projekte – erzielen. Angetrieben wird diese Entwicklung durch eine steigende Nachfrage sowie durch strengere Standards und Vorschriften.

Philippe Jost, Regionalleiter Asien/Pazifik: „Begrünte Dächer und Fassaden machen Metropolregionen durch ihre Ästhetik, die verbesserte Luftqualität und ihren kühlenden Effekt lebenswerter. Mit der Übernahme von Elmich stärken wir unsere Position in Grossstädten, in denen begrünte Dächer immer beliebter werden. Gemeinsam werden wir unser Spezifikationsgeschäft im Bereich von Gewerbe- und Wohnimmobilien weiterentwickeln, indem wir die Expertise und die Produktportfolios beider Unternehmen sowie Sikas grössere geografische Präsenz voll ausschöpfen. Wir heissen alle neuen Mitarbeitenden von Elmich im Sika Team herzlich willkommen und freuen uns das Geschäft gemeinsam weiterzuentwickeln.“

SIKA UNTERNEHMENSPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 33’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

