Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 3 février 2025 à 8h

CATANA GROUP

YOT 41, ELU BATEAU A MOTEUR EUROPEEN DE 2025 !

CATANA GROUP est heureux et fier d’annoncer que le second modèle de la nouvelle marque motonautique YOT, le YOT 41, a été élu le Bateau à Moteur Européen de l'année, vendredi 24 janvier, au prestigieux salon nautique Boot de Düsseldorf, dans la catégorie Catamarans Moteurs.

Cette distinction souligne l’innovation, la performance et le design exceptionnel qui caractérisent ce modèle révolutionnaire. En effet, le YOT 41 est un yacht moderne de 12,5 mètres au design innovant et aux performances élevées. Avec ses espaces de vie optimisés et ses technologies de pointe, il offre une expérience de navigation contemporaine et luxueuse, à l’instar des standards du Groupe.



Véritable référence pour le secteur, ce prix est décerné par un jury composé d’experts internationaux de l’industrie maritime et de journalistes spécialisés, issus notamment des principaux magazines européens. Témoignage de l’engagement de CATANA GROUP à repousser les limites de la technologie nautique tout en offrant une expérience de navigation inégalée, le YOT 41 est le fruit d’un travail de conception minutieux et combine puissance, confort et respect de l’environnement pour répondre aux attentes des passionnés de nautisme.

Aurélien PONCIN, Président-Directeur Général précise : « CATANA GROUP n'a pas toujours été plébiscité par ce type de concours ou par la presse spécialisée en général, donc nous savourons d'autant plus l'obtention de ce prix qui récompense notre approche et notre engagement sur ce segment dominant de la plaisance, sur lequel nous sommes encore néophytes et où nous devons encore nous faire un nom.

Cette récompense démontre et salue à la fois l'innovation, le design et les performances exceptionnelles de ce dernier modèle, conçu en partenariat étroit avec le Groupe familial PONCIN et l'incontournable cabinet d'architecte J&J Design. L'engagement total du Bureau d'Études, associé aux forces vives de nos unités de production de Vagos, Aveiro et Marans et de l’équipe commerciale et marketing a permis cette belle entrée en matière commerciale. J'adresse au nom du comité de direction, un immense merci à tous ceux et celles qui ont conduit à cette récompense, grâce à leur mobilisation et leur ferveur.

Ce prix illustre une nouvelle fois notre force collective et notre capacité à engager avec succès une stratégie innovante et pertinente sur le secteur des bateaux à moteurs, comme nous l'avons brillamment fait dans la voile, ce qui conforte amplement notre ambition. »

Amorcé en 2023, le virage du motonautisme se voit, seulement deux années après, récompensé par un prix majeur pour le secteur. Les bateaux à moteur YOT ne sont pas seulement une prouesse technologique, mais constituent un véritable manifeste de la vision durable et avant-gardiste de CATANA GROUP.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

Contacts :

























CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Financier Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

