NetBet Casino bliver distributør for spil fra IGT PlayDigital™ i Danmark

KØBENHAVN, Danmark, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Danmark har indgået en aftale med den store online casino-leverandør IGT PlayDigital om at tilføje IGT PlayDigital™-spil til det udvalg af spil, der er tilgængelige for NetBet-spillere i Danmark.

IGT's mangeårige ekspertise som førende på iGaming-markedet er blevet anerkendt gennem stærke spilresultater og nylige branchepriser. Dette partnerskab vil introducere spillerne til en mangfoldig spilportefølje og give dem mulighed for at nyde spændingen ved deres unikke titler.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "Selektive partnerskaber med innovative virksomheder er en løbende og vigtig del af NetBets strategi. IGT PlayDigitals spilportefølje afspejler deres innovative tankegang, og vi er overbeviste om, at dette partnerskab vil være produktivt på kort og lang sigt. Vi er begejstrede for at have dem om bord!".

Blandt de fremtrædende spil kan NetBet-spillere nu nyde Cleopatra Christmas™, Golden Goddess™ og Pixies of the Forest™ samt masser af andre spændende spil IGT PlayDigital på NetBet Danmarks hjemmeside.

Om NetBet.com/dk

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillere adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde kunderne har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

