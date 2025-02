English Spanish

La Fundación Verizon dona $500,000 para tareas de recuperación en California tras los incendios

Los recursos adicionales se suman al millón de dólares que la Fundación Verizon anunció a principios de enero y que se distribuirán por partes iguales entre la Cruz Roja Americana y la Fundación del Departamento de Bomberos de Los Ángeles