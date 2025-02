BNP PARIBAS ANNONCE LA MISE EN PLACE DU VERSEMENT D’UN ACOMPTE SEMESTRIEL SUR DIVIDENDE A PARTIR DE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 février 2025

Le Conseil d’administration, réuni le 3 février 2025 sous la présidence de Jean Lemierre, a décidé le principe de la mise en place d’un acompte semestriel sur le dividende de BNP Paribas à partir de l’exercice 2025, qui serait payé vers fin septembre.

Le montant de chaque acompte serait calculé sur la base de 50% du bénéfice net par action du premier semestre en cohérence avec la politique de distribution en numéraire de BNP Paribas.

Le premier acompte sur dividende serait payé le 30 septembre 2025 au titre de l’exercice 2025 et calculé sur la base de 50% du bénéfice net par action du premier semestre 2025.

Pour la seule année civile 2025, le retour à l’actionnaire sera ainsi égal à la somme :

(i) de l’intégralité du dividende en numéraire versé au titre de l’exercice 2024 sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires prévue le 13 mai 2025 ;

(ii) du programme de rachat d’actions mis en œuvre dans le cadre de l’application de la politique de distribution de BNP Paribas au titre de l’exercice 2024, sous réserve des conditions habituelles, y compris de l’autorisation de la Banque Centrale Européenne ; et

(iii) de l’acompte sur dividende au titre de l’exercice 2025 qui serait décidé par le Conseil d’administration d’un montant calculé et payé selon les modalités décrites ci-dessus.





