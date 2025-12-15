BNP Paribas share buyback programme - Declaration of transactions in own shares from December 8, 2025 to December 12, 2025

from December 8, 2025 to December 12, 2025

Paris, 15 December 2025

In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:

Name of issuerIdentification code of issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentification code of financial instrumentAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares *Market (MIC Code)
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR000013110449 51176.0187AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR0000131104216 80976.0089CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR000013110430 32776.0062TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8308/12/2025FR0000131104458 35376.0990XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR000013110449 68077.5152AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR0000131104239 45877.5142CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR000013110432 09177.5139TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8309/12/2025FR0000131104428 77177.5105XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR000013110450 17277.5062AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR0000131104251 70777.3977CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR000013110433 54677.4485TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8310/12/2025FR0000131104401 57577.4135XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR000013110449 03878.0634AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR0000131104194 24977.9729CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR000013110432 67078.0361TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8311/12/2025FR0000131104351 04378.0442XPAR
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR000013110415 00079.6561AQEU
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR0000131104150 00079.5889CEUX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR000013110415 00079.6956TQEX
BNP PARIBASR0MUWSFPU8MPRO8K5P8312/12/2025FR0000131104451 08879.5304XPAR
* Four-digit rounding after the decimalTOTAL3 500 08877.6388 

As of 12 December 2025 included, BNP Paribas purchased 12,134,602 shares for a total consideration of EUR 906.6 million.

