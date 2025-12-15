BNP Paribas share buyback programme
Declaration of transactions in own shares
from December 8, 2025 to December 12, 2025
PRESS RELEASE
Paris, 15 December 2025
In accordance with Article 5 of Regulation (EU) No 596/2014 on Market Abuse and Article 3 (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 through regulatory technical standards concerning the conditions applicable to buyback programs and stabilization measures, BNP Paribas informs the market of the following transactions in own shares:
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|49 511
|76.0187
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|216 809
|76.0089
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|30 327
|76.0062
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|08/12/2025
|FR0000131104
|458 353
|76.0990
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|49 680
|77.5152
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|239 458
|77.5142
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|32 091
|77.5139
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|09/12/2025
|FR0000131104
|428 771
|77.5105
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|50 172
|77.5062
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|251 707
|77.3977
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|33 546
|77.4485
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|10/12/2025
|FR0000131104
|401 575
|77.4135
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|49 038
|78.0634
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|194 249
|77.9729
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|32 670
|78.0361
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|11/12/2025
|FR0000131104
|351 043
|78.0442
|XPAR
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|15 000
|79.6561
|AQEU
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|150 000
|79.5889
|CEUX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|15 000
|79.6956
|TQEX
|BNP PARIBAS
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|12/12/2025
|FR0000131104
|451 088
|79.5304
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|3 500 088
|77.6388
As of 12 December 2025 included, BNP Paribas purchased 12,134,602 shares for a total consideration of EUR 906.6 million.
