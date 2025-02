Amundi: Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2024

Un résultat net1,2 2024 record à 1,4 milliard d’euros

Résultats

au plus haut historique

2024 - résultat net ajusté1,2 de 1 382 M€, en forte croissance : +13% /2023



Grâce à la croissance des revenus (+9%) et à l’amélioration du coefficient d’exploitation à 52,5% 2

(+9%) et à l’amélioration du à 52,5% Bénéfice par action2 : 6,75 € T4 2024 - résultat net ajusté1,2 377 M€, en hausse de +20% T4/T4



Dividende proposé à l’Assemblée générale du 27 mai 2025 à 4,25 € par action





Collecte 2024

multipliée par 2 par rapport à 2023

Encours3 à un nouveau record, à 2 240 Md€ à fin 2024, +10% sur un an



Collecte3 nette +55 Md€ sur l’année, dont +34 Md€ en actifs moyen-long terme hors JV



Collecte nette T4 +20 Md€, +18 Md€ en actifs moyen-long terme, collecte record en ETF : +11 Md€



Amundi Technology : forte croissance des revenus et acquisition d’aixigo





Avancées majeures

du plan

Ambitions 2025

Objectifs d’encours atteints avec un an d’avance pour la Distribution Tiers et la Gestion passive

Résultat net2 : +6,1% de croissance annuelle moyenne 2021-24, au-dessus de l’objectif d’Ambitions 2025

Coefficient d’exploitation2 2024 déjà à l’objectif 2025



3 opérations de croissance externe créatrices de valeur, conformes aux objectifs stratégiques et financiers



Plan Ambitions ESG 2025 en ligne avec les objectifs

Paris, le 4 février 2025

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 3 février 2025 sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du quatrième trimestre et de l’année 2024.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« 2024 a été une année record pour Amundi, aussi bien en termes de résultats que d’activité. Notre résultat a atteint 1,4 Md€ et notre collecte a été multipliée par deux par rapport à 2023.

Nos encours sont au plus haut historique, à plus de 2 200 Md€, grâce à une collecte très dynamique sur plusieurs axes stratégiques, tels que les distributeurs tiers, les ETF et l’Asie. Nous avons également confirmé et élargi notre position de leader sur les stratégies taux et crédit. Le succès de notre offre de services technologiques a été conforté.

Enfin, nous avons réalisé trois opérations de croissance externe. Elles accélèrent notre développement et créent de la valeur pour nos clients et nos actionnaires.

Cette performance commerciale s’est traduite par des résultats records, sur l’année comme sur le quatrième trimestre. Notre coefficient d’exploitation, au meilleur niveau de l’industrie, est déjà conforme à notre objectif 2025. Cette solide performance financière nous permet de proposer un dividende en augmentation, offrant un rendement attrayant pour nos actionnaires.

2024 marque une accélération de la diversification qui avait été engagée avec le plan Ambitions 2025, dont plusieurs objectifs sont d’ores et déjà atteints, avec un an d’avance.

Proches de nos clients et à l’écoute de leurs besoins, nous sommes très bien positionnés sur les méga-tendances de l’industrie de l’épargne. Cela nous rend confiants sur notre croissance future. »

* * * * *

Accélération de la diversification sur les méga-tendances de l’industrie

En 2024 les priorités stratégiques du Plan Ambitions 2025 ont largement contribué à la croissance de l’activité et des résultats. Elles positionnent idéalement Amundi sur les vecteurs de croissance de l’industrie de l’épargne.

la Distribution Tiers a dégagé une forte croissance de ses encours, +27% sur an un an, à 401 Md€ à fin décembre et à l’objectif du Plan Ambitions 2025 avec un an d’avance ; la Distribution tiers représente désormais 57% des encours du segment Retail; la collecte nette annuelle de +32 Md€ est à un plus haut historique, diversifiée sur toutes les régions et classes d’actifs : +5 Md€ en gestion active, +18 Md€ en ETF et +9 Md€ en produits de trésorerie ; le T4 a été le plus fort trimestre historique de collecte, à +13 Md€, avec les mêmes dominantes que sur l’année ; 12 nouveaux partenariats avec des acteurs digitaux ont été signés en 2024 (BourseDirect, Scalable, Moneyfarm, etc.), portant à 45 le nombre de partenariats avec ce type d’acteurs, en Europe et Asie ;

a dégagé une forte croissance de ses encours, +27% sur an un an, à 401 Md€ à fin décembre et à l’objectif du Plan Ambitions 2025 avec un an d’avance ; la Distribution tiers représente désormais 57% des encours du segment Retail; la collecte nette annuelle de +32 Md€ est à un plus haut historique, diversifiée sur toutes les régions et classes d’actifs : +5 Md€ en gestion active, +18 Md€ en ETF et +9 Md€ en produits de trésorerie ; le T4 a été le plus fort trimestre historique de collecte, à +13 Md€, avec les mêmes dominantes que sur l’année ; 12 nouveaux partenariats avec des acteurs digitaux ont été signés en 2024 (BourseDirect, Scalable, Moneyfarm, etc.), portant à 45 le nombre de partenariats avec ce type d’acteurs, en Europe et Asie ; Les ETF 4 ont atteint 268 Md€ d’encours à fin décembre, en progression de +30% sur un an, tirée par la collecte record sur l’année de +27,8 Md€, dont +10,5 Md€ au T4, diversifiée par segments de clientèle et entre produits actions et obligataires ; elle est tirée par le succès des gammes actions US et globales, notamment l’ETF S&P500, des produits innovants comme les Amundi MSCI US Mega Cap et ex Mega Cap, ainsi que par l’ETF Amundi Prime All Country World UCIT, qui a collecté plus de +2 Md€ en 9 mois;

ont atteint 268 Md€ d’encours à fin décembre, en progression de +30% sur un an, tirée par la collecte record sur l’année de +27,8 Md€, dont +10,5 Md€ au T4, diversifiée par segments de clientèle et entre produits actions et obligataires ; elle est tirée par le succès des gammes actions US et globales, notamment l’ETF S&P500, des produits innovants comme les Amundi MSCI US Mega Cap et ex Mega Cap, ainsi que par l’ETF Amundi Prime All Country World UCIT, qui a collecté plus de +2 Md€ en 9 mois; l’ Asie voit ses encours progresser de +17% sur un an, à 469 Md€, grâce à +28 Md€ de collecte en 2024, positive dans les 9 pays où Amundi est implantée ; la JV indienne SBI MF poursuit sa croissance (292 Md€ d’encours, +23% sur un an avec +20,6 Md€ de collecte nette), de même que la distribution directe hors JV (103 Md€ d’encours sous gestion, +16% sur un an, avec une collecte nette 2024 de +5 Md€) ; l’année 2024 a été marquée par le succès du partenariat avec Standard Chartered et le lancement d’une gamme de fonds « CIO Signature Funds », dont les encours atteignent 2 Md$ gérés pour le compte des clients de la banque dans 11 pays en Asie, au Moyen Orient et en Afrique ; enfin, la contribution au résultat net des JV asiatiques, à 123 M€, progresse de +20,9%, notamment la JV indienne (+31,5% à 104 M€) ;

voit ses encours progresser de +17% sur un an, à 469 Md€, grâce à +28 Md€ de collecte en 2024, positive dans les 9 pays où Amundi est implantée ; la JV indienne SBI MF poursuit sa croissance (292 Md€ d’encours, +23% sur un an avec +20,6 Md€ de collecte nette), de même que la distribution directe hors JV (103 Md€ d’encours sous gestion, +16% sur un an, avec une collecte nette 2024 de +5 Md€) ; l’année 2024 a été marquée par le succès du partenariat avec Standard Chartered et le lancement d’une gamme de fonds « CIO Signature Funds », dont les encours atteignent 2 Md$ gérés pour le compte des clients de la banque dans 11 pays en Asie, au Moyen Orient et en Afrique ; enfin, la contribution au résultat net des JV asiatiques, à 123 M€, progresse de +20,9%, notamment la JV indienne (+31,5% à 104 M€) ; l’expertise Taux et Crédit (Fixed income) gère 1 190 Md€ d’actifs 5 via une gamme très large de solutions, que nous avons adaptées face aux variations des taux longs sur l’année ; ces solutions ont collecté +57,5 Md€ 5 en 2024, dont +11,7 Md€ 5 au T4 : Amundi reste, comme en 2023, leader en Europe pour les fonds à maturité et les ETF taux et crédit, et ce succès s’est étendu en 2024 aux solutions obligataires à court terme, à la titrisation, au crédit euro et aux stratégies à duration stable ;

(Fixed income) gère 1 190 Md€ d’actifs via une gamme très large de solutions, que nous avons adaptées face aux variations des taux longs sur l’année ; ces solutions ont collecté +57,5 Md€ en 2024, dont +11,7 Md€ au T4 : Amundi reste, comme en 2023, leader en Europe pour les fonds à maturité et les ETF taux et crédit, et ce succès s’est étendu en 2024 aux solutions obligataires à court terme, à la titrisation, au crédit euro et aux stratégies à duration stable ; les revenus de solutions et services en technologie ont enregistré une forte progression de +33,8% par rapport à 2023, à 80 M€, et +47,1% T4/T4 ; Amundi Technology a conclu au T4 l’acquisition du leader européen de la Wealth Tech, aixigo, permettant de compléter la plateforme ALTO6 Wealth and Distribution avec une offre modulaire reconnue dans l’industrie.





Des objectifs du Plan Ambitions 2025 atteints avec un an d’avance

Un certain nombre d’objectifs ont été atteints dès 2024 et les résultats financiers d’Amundi sont meilleurs que ceux prévus dans la trajectoire du Plan « Ambitions 2025 » :

les objectifs d’encours sont atteints ou proches de l’être à fin 2024, avec une année d’avance, pour les Distributeurs tiers (401 Md€ vs. l’objectif de 400 Md€), la gestion passive (418 Md€ vs. 420 Md€) et même l’Asie (469 Md€, à 6% de l’objectif de 500 Md€) ;

(401 Md€ vs. l’objectif de 400 Md€), la (418 Md€ vs. 420 Md€) et même (469 Md€, à 6% de l’objectif de 500 Md€) ; le coefficient d’exploitation 2 2024 , à 52,5% , est déjà à l’objectif 2025 (moins de 53%) ;

, à , est déjà à l’objectif 2025 (moins de 53%) ; le résultat net 2 2024, à 1 382 M€ , fait apparaître un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de +6 ,1% par rapport au résultat net 2021 de référence 7 du Plan, au-dessus de l’objectif de +5% ; retraité du léger effet marché positif entre 2021 et 2024, il reste supérieur à l’objectif, à + 5,5% ;

à , fait apparaître un par rapport au résultat net 2021 de référence du Plan, au-dessus de l’objectif de +5% ; retraité du léger effet marché positif entre 2021 et 2024, il reste supérieur à l’objectif, à + 5,5% ; au titre de 2024, le dividende proposé de 4,25 € par titre correspond à un taux de distribution 8 de 67% , supérieur à l’objectif minimum du Plan à moyen terme (65%), comme en 2022 et 2023 ;

, supérieur à l’objectif minimum du Plan à moyen terme (65%), comme en 2022 et 2023 ; le taux de distribution de dividende moyen sur 2022-24 , à 72% , correspond à un surplus de distribution de +0,24 Md€ sur la période, auxquels s’ajoutent trois opérations externes qui ont également consommé le capital généré sur la période à hauteur de +0,5 Md€ ; le surplus de capital restant disponible pour des acquisitions à fin 2024 est supérieur à 1 Md€ ;

, à , correspond à un surplus de distribution de +0,24 Md€ sur la période, auxquels s’ajoutent trois opérations externes qui ont également consommé le capital généré sur la période à hauteur de +0,5 Md€ ; le surplus de capital restant disponible pour des acquisitions à fin 2024 est supérieur à 1 Md€ ; Amundi a réalisé trois opérations de croissance externe : l’acquisition du spécialiste de la multi-gestion en actifs privés Alpha Associates, finalisée en avril 2024, le partenariat avec le gestionnaire d’actifs américain Victory Capital, signé en juillet et dont la finalisation est attendue vers la fin du premier trimestre 2025, et enfin l’acquisition de la Wealth Tech aixigo, finalisée en novembre 2024 ; ces trois opérations sont conformes aux objectifs stratégiques et financiers du plan Ambitions 2025, ; elles dégageront, à l’horizon 2027E 9 , une relution combinée du bénéfice par action 2 d’environ +5% et un retour sur investissement d’environ 12%;

: l’acquisition du spécialiste de la multi-gestion en actifs privés Alpha Associates, finalisée en avril 2024, le partenariat avec le gestionnaire d’actifs américain Victory Capital, signé en juillet et dont la finalisation est attendue vers la fin du premier trimestre 2025, et enfin l’acquisition de la Wealth Tech aixigo, finalisée en novembre 2024 ; ces trois opérations sont conformes aux objectifs stratégiques et financiers du plan Ambitions 2025, ; elles dégageront, à l’horizon 2027E , une relution combinée du bénéfice par action d’environ +5% et un retour sur investissement d’environ 12%; enfin, les engagements extra-financiers et climatiques du plan Ambitions ESG 2025 sont atteints ou en voie de réalisation : la part des ETF (en nombre) répondant aux critères ESG 10 de la réglementation SFDR atteint 37% à fin 2024, pour un objectif de 40% à fin 2025 ; le nombre d’entreprises avec lesquelles nous avons engagé un dialogue actionnarial sur leurs plans de transition climatique a augmenté de +1 478 depuis 2021, contre un objectif de +1 000 sur 2021-25 ; les émissions de gaz à effet de serre par collaborateur ont baissé de -62% par rapport à 2018 sur les scopes 1, 2, et 3, contre un objectif de -30%.

sont atteints ou en voie de réalisation :

Activité

Un environnement de marché favorable au trimestre comme sur l’année

Au quatrième trimestre 2024, le niveau moyen des marchés actions11 a progressé de +2,8% par rapport au trimestre précédent et de +19,5% par rapport au même trimestre de 2023. Les marchés obligataires européens12 sont également en hausse, de +1,6% par rapport au trimestre précédent et de +6,7% par rapport au même trimestre de 2023, reflétant les décisions de baisse des taux de la BCE et le resserrement des spreads de crédit. L’effet marché est donc positif sur l’évolution des revenus d’Amundi, sur ces deux périodes. Par rapport aux moyennes 2021, référence du plan Ambitions 2025, l’effet marché n’est que très légèrement positif.

Le marché de la gestion d’actifs en Europe continue sa reprise au quatrième trimestre. La collecte nette en fonds ouverts13, à +232 Md€, est tirée par la gestion passive (+111 Md€) et les produits de trésorerie (+74 Md€). La gestion active moyen-long terme (+46 Md€) enregistre, pour le troisième trimestre consécutif, des flux positifs tirés par les stratégies taux et crédit (+61 Md€).

Collecte au plus haut niveau depuis 2021, plus du double de la collecte 2023, et nouveau record d’encours

La collecte nette sur le trimestre est de +20,5 Md€. La collecte annuelle ressort à +55,4 Md€, soit le double de la collecte 2023.

Les encours gérés3 par Amundi au 31 décembre 2024 progressent de +2,2% sur le trimestre et de +10,0% sur l’année, pour atteindre le nouveau record de 2 240 Md€. Ils profitent de l’appréciation des marchés et d’un niveau élevé de collecte, au plus haut depuis 2021.L’effet marché et change s’élève à + 28,1 Md€, au quatrième trimestre 2024 et à +140,1 Md€ sur un an. La progression des encours profite aussi de l’intégration d’Alpha Associates depuis le deuxième trimestre 2024 (+7,9 Md€ en avril).

La collecte nette annuelle s’élève à +55,4 Md€, dont +34,0 Md€ en actifs MLT14,15. Le dernier trimestre est particulièrement dynamique, à +17,9 Md€, représentant donc plus de la moitié de la collecte à MLT14 de l’année.

Elle continue d’être tirée, sur le trimestre, par les ETFs (+10,5 Md€) et la gestion active (+5,5 Md€), au travers notamment des stratégies actives taux et crédit (+9,1 Md€). A noter également une bonne performance des produits structurés, à +0,9 Md€.

Le reste de la collecte nette du trimestre vient des produits de trésorerie (+0,7 Md€) et des JV (+1,9 Md€)

Tous les segments de clientèle ont contribué à la collecte positive :

le segment Retail , à +11,5 Md€, enregistre son plus haut niveau de collecte depuis 2021, grâce aux Distributeurs Tiers (+12,7 Md€) ; la collecte est positive dans les réseaux partenaires en France (+0.8 Md€), contre une décollecte à l’International (-1.4 Md€) et chez Amundi BOC WM ;

, à enregistre son plus haut niveau de collecte depuis 2021, grâce aux Distributeurs Tiers (+12,7 Md€) ; la collecte est positive dans les réseaux partenaires en France (+0.8 Md€), contre une décollecte à l’International (-1.4 Md€) et chez Amundi BOC WM ; le segment des Institutionnels , à +7,1 Md€ , dont +10,8 Md€ en actifs MLT 14 , bénéficie d’une forte contribution des Institutionnels et souverains (+7,4 Md€) ainsi que des Assureurs CA & SG (+3,7 Md€) en actifs MLT 14 , et des Corporates en produits de trésorerie (+9,1 Md€) ;

, à , dont +10,8 Md€ en actifs MLT , bénéficie d’une forte contribution des Institutionnels et souverains (+7,4 Md€) ainsi que des Assureurs CA & SG (+3,7 Md€) en actifs MLT , et des Corporates en produits de trésorerie (+9,1 Md€) ; les JV (+1,9 Md€) continuent de bénéficier de la collecte dynamique de SBI MF en Inde (+2,3 Md€).





A noter concernant SBI MF que l’appel d’offres en vue du redéploiement du mandat du fonds de pension indien EPFO16 a été lancé. Une sortie significative est à prévoir probablement au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2025, avec un effet totalement négligeable sur les revenus de la JV.

Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2024

T4 2024 : forte croissance du résultat net2, +20% T4/T4, résultat trimestriel record

Données ajustées2

Au quatrième trimestre 2024 le résultat net ajusté2 atteint 377 M€, en hausse de +20,5% par rapport au quatrième trimestre 2023.

Il intègre Alpha Associates, dont l’acquisition a été finalisée début avril, ainsi qu’aixigo sur les deux derniers mois de 2024.

La croissance du résultat net provient essentiellement de la croissance des revenus et de la très forte dynamique des JV asiatiques.

Les revenus nets ajustés2 ressortent à 924 M€, +14,6% par rapport au quatrième trimestre 2023, principalement tirés par les revenus de gestion et de technologie :

la croissance soutenue des commissions nettes de gestion, de +13,5% par rapport au quatrième trimestre 2023, à 820 M€, reflète le bon niveau d’activité et la progression des encours moyens (+10,5% sur la même période) ;

de +13,5% par rapport au quatrième trimestre 2023, à 820 M€, reflète le bon niveau d’activité et la progression des encours moyens (+10,5% sur la même période) ; les commissions de surperformance (57 M€) progressent de +67,6% par rapport au quatrième trimestre 2023 (34 M€) , bénéficiant de la bonne performance des gestions d’Amundi, avec plus de 69% des encours classés dans les premier ou deuxième quartiles selon Morningstar 17 sur 1, 3 ou 5 ans, et 247 fonds Amundi notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar au 31 décembre ; les stratégies obligataires représentent la moitié du total des commissions de surperformance, venant de stratégies très diversifiées ;

(57 M€) progressent de +67,6% par rapport au quatrième trimestre 2023 (34 M€) , bénéficiant de la bonne performance des gestions d’Amundi, avec plus de 69% des encours classés dans les premier ou deuxième quartiles selon Morningstar sur 1, 3 ou 5 ans, et 247 fonds Amundi notés 4 ou 5 étoiles par Morningstar au 31 décembre ; les stratégies obligataires représentent la moitié du total des commissions de surperformance, venant de stratégies très diversifiées ; les revenus d’ Amundi Technology , à 26 M€, poursuivent leur croissance soutenue (+47,1% par rapport au quatrième trimestre 2023), amplifiée ce trimestre par la consolidation d’aixigo sur les deux derniers mois de 2024 (+5 M€) ;

, à 26 M€, poursuivent leur croissance soutenue (+47,1% par rapport au quatrième trimestre 2023), amplifiée ce trimestre par la consolidation d’aixigo sur les deux derniers mois de 2024 (+5 M€) ; enfin, les revenus financiers et autres2 s’élèvent à 21 M€, en baisse par rapport au quatrième trimestre 2023, du fait de l’impact de la baisse des taux courts dans la zone euro.

La hausse des charges d’exploitation2, de +13,1% par rapport au quatrième trimestre 2023, à 482 M€, reste inférieure à celle des revenus (+14,6%), dégageant ainsi un effet ciseaux positif qui traduit l’efficacité opérationnelle du Groupe.

Cette hausse s’explique par :

la première consolidation d’Alpha Associates et d’aixigo ;

les investissements dans les initiatives de développement du Plan Ambitions 2025, notamment en technologie, en distribution tiers, en Asie ;

le provisionnement pour rémunérations variables individuelles, en ligne avec la progression des résultats.

des éléments non récurrents, dont la charge liée à la décote proposée dans le cadre des augmentations de capital des groupes Amundi et Crédit Agricole S.A. qui était réservée aux salariés d’Amundi ;

Hors ces éléments, la progression est en ligne avec l’inflation (2,5%).

Le coefficient d’exploitation, à 52,1% en données ajustées2, s’améliore par rapport au même trimestre de l’an dernier.

Le Résultat brut d’exploitation ajusté2 (RBE) ressort à 443 M€, en hausse de +16,4% par rapport au quatrième trimestre 2023, reflet de la croissance des revenus.

Le résultat des sociétés mises en équivalence18, à 29 M€, est en progression de +1,6% par rapport au quatrième trimestre 2023. La croissance est ralentie par l’impact de la baisse des marchés actions indiens sur les revenus financiers de la JV SBI MF, qui bénéficie néanmoins d’une forte croissance de son activité tout au long de l’année.

Le Bénéfice net par Action ajusté2 au quatrième trimestre 2024 atteint 1,84 €, en progression de +20,2%.

Données comptables au quatrième trimestre 2024

Le résultat net comptable part du groupe s’élève à 349 M€. Il intègre des charges non monétaires liées aux acquisitions d’Alpha Associates et aixigo et les amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients (y compris les nouvelles charges correspondantes liées à Alpha Associates), pour un total de -17 M€ après impôts. Des coûts d’intégration relatifs à aixigo et au partenariat avec Victory Capital, dont la finalisation est attendue vers la fin du premier trimestre 2025, ont également été comptabilisés au quatrième trimestre, pour un total de -10 M€ après impôts. Par ailleurs, des amortissements sur les ajustements de valeurs d’immobilisations incorporelles après intégration d’aixigo ont été également comptabilisés en charges d’exploitation pour -1 M€ après impôts (voir le détail de tous ces éléments en p. 12).

Le Bénéfice net par Action comptable au quatrième trimestre 2024 atteint 1,70 €.

2024 : résultat net au plus haut historique

Sur l’année 2024, le résultat net ajusté2 s’élève à 1 382 M€, en hausse de +13,0%.

Cette forte croissance reflète le haut niveau d’activité. Ainsi :

les revenus nets ajustés 2 ont progressé de +9,2% par rapport à 2023, à 3 497 M€, principalement tirés par les revenus de gestion ; les commissions nettes de gestion progressent de +8,3%, en ligne avec la croissance des encours moyens ; la hausse des commissions de surperformance (+17,3%) s’explique par une très bonne performance des gestions, notamment des stratégies actives obligataires ; les revenus d’Amundi Technology sont également en forte croissance (+33,8% à 80 M€) avec la montée en puissance des revenus tirés du gain de 8 clients en 2024, renforcée par l’acquisition d’aixigo sur deux mois au quatrième trimestre (+5 M€) ;

ont progressé de par rapport à 2023, à 3 497 M€, principalement tirés par les revenus de gestion ; les commissions nettes de gestion progressent de +8,3%, en ligne avec la croissance des encours moyens ; la hausse des commissions de surperformance (+17,3%) s’explique par une très bonne performance des gestions, notamment des stratégies actives obligataires ; les revenus d’Amundi Technology sont également en forte croissance (+33,8% à 80 M€) avec la montée en puissance des revenus tirés du gain de 8 clients en 2024, renforcée par l’acquisition d’aixigo sur deux mois au quatrième trimestre (+5 M€) ; les marges sur commissions nettes de gestion sont stables par rapport à 2023, à 17,7 points de base , les effets positifs de l’appréciation des marchés et du mix clients ayant compensé l’effet défavorable du mix produits ;

sur commissions nettes de gestion sont par rapport à 2023, à , les effets positifs de l’appréciation des marchés et du mix clients ayant compensé l’effet défavorable du mix produits ; les charges d’exploitation ajustées 2 progressent moins que les revenus, à +7,7% soit 1 837 M€, générant un effet ciseaux positif ; cette hausse s’explique pour près de la moitié par la consolidation d’Alpha Associates et d’aixigo, les investissements dans les axes de croissance (technologie, ETF, Distribution tiers, Asie, etc.) et la hausse des provisions pour rémunérations variables en lien avec la hausse des revenus ;

progressent moins que les revenus, à +7,7% soit 1 837 M€, générant un effet ciseaux positif ; cette hausse s’explique pour près de la moitié par la consolidation d’Alpha Associates et d’aixigo, les investissements dans les axes de croissance (technologie, ETF, Distribution tiers, Asie, etc.) et la hausse des provisions pour rémunérations variables en lien avec la hausse des revenus ; le coefficient d’exploitation ajusté2 ressort à 52,5%, contre 53,2% en 2023, toujours au meilleur niveau et à l’objectif 2025.

Le résultat brut d’exploitation ajusté2 (RBE) ressort à 1 660 M€, en hausse de +10,8% par rapport à 2023.

Le résultat des sociétés mises en équivalence18 accentue cette croissance. A 123 M€, +20,9% par rapport à l’année 2023, elle progresse plus vite que le résultat brut d’exploitation. Elle est principalement tirée par l’Inde, dont la contribution dépasse pour la première fois les 100 M€ (104 M€), en croissance de +31,5%.

Le Bénéfice net par Action ajusté2 atteint 6,75 € sur l’année 2024.

Données comptables sur l’année 2024

Le résultat net comptable part du Groupe s’élève à 1 305 M€. Il intègre des charges non monétaires liées aux acquisitions d’Alpha Associates et aixigo et les amortissements d’actifs intangibles liés aux contrats de distribution et aux contrats clients (y compris les nouvelles charges correspondantes liées à Alpha Associates), pour un total de -67 M€ après impôts. Des coûts d’intégration relatifs à aixigo et au partenariat avec Victory Capital ont également été comptabilisés en 2024, pour un total de -10 M€ après impôts. Des coûts d’intégration relatifs à aixigo et au partenariat avec Victory Capital, dont la finalisation est attendue vers la fin du premier trimestre 2025, ont également été comptabilisés au quatrième trimestre 2024, pour un total de -10 M€ après impôts. Des amortissements sur les ajustements de valeurs d’immobilisations incorporelles après intégration d’aixigo ont été également comptabilisés en charges d’exploitation pour -1 M€ après impôts (voir le détail de tous ces éléments en p. 12).

Le Bénéfice net par Action comptable sur l’année 2024 atteint 6,37 €.

Une structure financière solide et un dividende de 4,25 € par action

L’actif net tangible19 s’élève à 4,5 Md€ au 31 décembre 2024, en progression de +0,2 Md€ ou +4,5 % par rapport à fin 2023. Cette progression résulte notamment du résultat net comptable de l’année 2024 (+1,4 Md€20), du paiement des dividendes (-0,8 Md€) au titre de l’exercice 2023 et de la comptabilisation de survaleurs et actifs incorporels au titre des deux acquisitions réalisées en 2024, Alpha Associates et aixigo (-0,5 Md€).

L’agence de notation FitchRatings a confirmé le 5 septembre 2024 la note long terme d’Amundi à A+ avec perspective stable, la meilleure du secteur.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle du 27 mai 2025, un dividende de 4,25 euros par action, en numéraire, en progression par rapport au dividende versé au titre de l’exercice 2023.

Ce dividende correspond à un taux de distribution de 67% du résultat net part du Groupe comptable, et à un rendement de plus de 6% sur la base du cours de l’action au 31 janvier 2025 (clôture à 68 €).

Ce dividende sera détaché le mardi 10 juin 2025 et mis en paiement à compter du jeudi 12 juin 2025.

Depuis la cotation en novembre 2015, le TSR21 (retour total pour l’actionnaire) s’élève à +126%, soit +9,2% par an en moyenne.

* * * * *

ANNEXES

Compte de résultat ajusté2 2024 et 2023

(M€)

2024 2023 % var.

2024/2023









Revenus nets - ajustés

3 497 3 204 +9,2% Commissions de gestion

3 184 2 940 +8,3% Commissions de surperformance

145 123 +17,3% Technologie

80 60 +33,8% Produits financiers & autres revenus

88 80 +9,7% Charges d'exploitation - ajustées

(1 837) (1 706) +7,7% Coefficient d'exploitation - ajusté (%)

52,5% 53,2% -0,7pp Résultat brut d'exploitation - ajusté

1 660 1 498 +10,8% Coût du risque & autres

(10) (8) +28,7% Sociétés mises en équivalence

123 102 +20,9% Résultat avant impôt - ajusté

1 774 1 592 +11,4% Impôts sur les sociétés

(394) (374) +5,5% Minoritaires

3 5 -43,5% Résultat net part du Groupe - ajusté

1 382 1 224 +13,0% Amortissement des actifs intangibles, après impôts

(67) (59) +13,2% Amortissements liés au PPA d’aixigo, après impôts

(1) - - Coûts d'intégration, après impôts

(10) - - Résultat net part du Groupe

1 305 1 165 +12,0% Bénéfice par action (€)

6,37 5,70 +11,7% Bénéfice par action - ajusté (€)

6,75 5,99 +12,6%

Compte de résultat ajusté2 du quatrième trimestre 2024

(M€)

T4 2024 T4 2023 % var.

T4/T4

T3 2024 % var.

T4/T3















Revenus nets - ajustés

924 806 +14,6%

862 +7,3% Commissions de gestion

820 723 +13,5%

805 +1,9% Commissions de surperformance

57 34 +67,6%

20 NS Technologie

26 18 +47,1%

20 +32,6% Produits financiers & autres revenus

21 32 -33,4%

17 +22,7% Charges d'exploitation - ajustées

(482) (426) +13,1%

(456) +5,6% Coefficient d'exploitation - ajusté (%)

52,1% 52,8% -0,7pp

52,9% -0,8pp Résultat brut d'exploitation - ajusté

443 381 +16,4%

406 +9,1% Coût du risque & autres

(3) (2) +40,0%

(2) +62,8% Sociétés mises en équivalence

29 29 +1,6%

33 -10,4% Résultat avant impôt - ajusté

469 407 +15,2%

437 +7,4% Impôts sur les sociétés

(93) (96) -3,9%

(101) -7,8% Minoritaires

1 2 -64,6%

1 -4,4% Résultat net part du Groupe - ajusté

377 313 +20,5%

337 +11,9% Amortissement des actifs intangibles après impôts

(17) (15) +17,9%

(17) -0,3% Amortissements liés au PPA d’aixigo après impôts

(1) - -

- - Coûts d'intégration nets d'impôts

(10) - -

- - Résultat net part du Groupe

349 299 +17,0%

320 +9,3% Bénéfice par action (€)

1,70 1,46 +16,7%

1,56 +9,0% Bénéfice par action - ajusté (€)

1,84 1,53 +20,2%

1,65 +11,7%

Evolution des encours sous gestion de fin 2021 à fin décembre 202422

(Md€) Encours sous gestion Collecte



nette Effet marché et change Effet



Périmètre

Variation des encours

vs. trimestre précédent Au 31/12/2021 2 064







+14%23 T1 2022

+3,2 -46,4

-

Au 31/03/2022 2 021







-2,1% T2 2022

+1,8 -97,75

-

Au 30/06/2022 1 925







-4,8% T3 2022

-12,9 -16,3

-

Au 30/09/2022 1 895







-1,6% T4 2022

+15,0 -6,2

-

Au 31/12/2022 1 904







+0,5% T1 2023

-11,1 +40,9

-

Au 31/03/2023 1 934







+1,6% T2 2023

+3,7 +23,8

-

Au 31/06/2023 1 961







+1,4% T3 2023

+13,7 -1,7

-

Au 30/09/2023 1 973







+0,6% T4 2023

+19,5 +63,8

-20

Au 31/12/2023 2 037







+3,2% T1 2024

+16,6 +63,0

-

Au 31/03/2024 2 116







+3,9% T2 2024

+15,5 +16,6

+8

30/06/2024 2 156







+1,9% T3 2024

+2,9 +32,5

-

30/09/2024 2 192







+1,6% T4 2024

+20,5 +28,1

-

31/12/2024 2 240







+2,2%

Total sur un an entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 : +10,0%

Collecte nette +55,4 Md€

Effets marché & change +140,1 Md€

Effets périmètre +7,9 Md€

(Première consolidation d’Alpha Associates au T2 2024, l’acquisition d’aixigo n’a pas d’effet sur les encours sous gestion)





Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle24

(Md€) Encours

31.12.2024 Encours

31.12.2023 % var.

/31.12.2023 Collecte

T4 2024 Collecte

T4 2023 Collecte

2024 Collecte

2023 Réseaux France 138 132 +4,7% +0,8 +1,1 +1,1 +5,7 Réseaux internationaux 167 162 +3,0% -2,1 -0,4 -6,5 -3,6 Dont Amundi BOC WM 2 3 -32,7% -0,6 -0,4 -1,2 -3,7 Distributeurs tiers 401 317 +26,6% +12,7 +0,5 +31,9 +4,6 Retail 706 611 +15,6% +11,5 +1,1 +26,6 +6,8 Institutionnels & Souverains (*) 521 486 +7,2% -0,7 -1,6 +0,7 +12,9 Corporates 122 111 +9,9% +8,6 +10,1 +2,8 +2,7 Epargne entreprises 90 86 +3,8% +0,7 -0,7 +3,1 +1,9 Assureurs CA & SG 429 427 +0,6% -1,5 +4,3 -1,0 -5,4 Institutionnels 1 162 1 110 +4,7% +7,1 +12,0 +5,6 +12,0 JVs 372 316 +17,7% +1,9 +6,3 +23,3 +7,0 Total 2 240 2 037 +10,0% +20,5 +19,5 +55,4 +25,8

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs24

(Md€) Encours

31.12.2024 Encours

31.12.2023 % var.

/31.12.2023 Collecte

T4 2024 Collecte

T4 2023 Collecte

2024 Collecte

2023 Actions 544 467 +16,6% +7,3 +0,1 +7,3 +2,2 Diversifiés 274 279 -1,8% -0,9 -7,5 -23,2 -24,5 Obligations 747 656 +13,9% +10,6 +7,4 +47,4 +17,6 Réels, alternatifs et structurés 114 107 +6,2% +0,9 +1,9 +2,4 +4,3 ACTIFS MLT hors JVs 1 680 1 510 +11,3% +17,9 +1,9 +34,0 -0,5 Trésorerie hors JVs 188 211 -10,9% +0,7 +11,2 -1,8 +19,3 TOTAL hors JVs 1 868 1 721 +8,6% +18,5 +13,2 +32,2 +18,8 JVs 372 316 +17,7% +1,9 +6,3 +23,3 +7,0 TOTAL 2 240 2 037 +10,0% +20,5 +19,5 +55,4 +25,8 Dont actifs MLT 2 018 1 794 +12,5% +21,1 +6,9 +56,0 +6,2 Dont produits de trésorerie 222 242 -8,6% -0,6 +12,6 -0,5 +19,7

Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs24

(Md€) Encours

31.12.2024 Encours

31.12.2023 % var.

/31.12.2023 Collecte

T4 2024 Collecte

T4 2023 Collecte

2024 Collecte

2023 Gestion active 1 148 1 062 +8,1% +5,5 -5,7 +7,6 -21,3 Actions 206 195 +5,6% -2,5 -2,1 -7,9 -4,6 Diversifiés 263 270 -2,7% -1,2 -7,8 -24,5 -26,0 Obligations 679 597 +13,8% +9,1 +4,2 +40,1 +9,3 Produits structurés 44 39 +10,9% +0,9 +2,8 +3,6 +5,6 Gestion passive 418 340 +22,9% +11,5 +5,8 +23,9 +16,6 ETF & ETC 268 207 +29,5% +10,5 +5,0 +27,8 +13,0 Index & Smart beta 150 133 +12,7% +1,0 +0,7 -3,9 +3,6 Actifs réels et Alternatifs 70 68 +3,5% -0,0 -0,9 -1,2 -1,3 Actifs réels 66 63 +5,4% +0,1 -0,2 +0,0 -0,0 Alternatifs 4 5 -20,1% -0,1 -0,7 -1,2 -1,3 TOTAL Actifs MLT hors JVs 1 680 1 510 +11,3% +17,9 +1,9 +34,0 -0,5 Trésorerie hors JVs 188 211 -10,9% +0,7 +11,2 -1,8 +19,3 TOTAL hors JVs 1 868 1 721 +8,6% +18,5 +13,2 +32,2 +18,8 JVs 372 316 +17,7% +1,9 +6,3 +23,3 +7,0 TOTAL 2 240 2 037 +10,0% +20,5 +19,5 +55,4 +25,8

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques24

(Md€) Encours

31.12.2024 Encours

31.12.2023 % var.

/31.12.2023 Collecte

T4 2024 Collecte

T4 2023 Collecte

2024 Collecte

2023 France 994 950 +4,6% +5,9 +11,6 +18,7 +10,4 Italie 202 203 -0,3% -0,8 -2,1 -14,5 -4,3 Europe hors France & Italie 440 372 +18,4% +11,1 +2,9 +17,1 +8,9 Asie 469 400 +17,3% -1,5 +7,5 +28,1 +7,2 Reste du monde 135 113 +20,0% +5,7 -0,5 +6,1 +3,5 TOTAL 2 240 2 037 +10,0% +20,5 +19,5 +55,4 +25,8 TOTAL hors France 1 246 1 087 +14,7% +14,6 +7,9 +36,8 +15,4

Annexe méthodologique

Données comptables et ajustées

Données comptables - Elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles, enregistrés en autres revenus, et depuis le T2 2024, d’autres charges non monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges financières.

Des coûts d’intégration au titre de l’opération avec Victory Capital et des amortissements de PPA au titre de l’acquisition d’aixigo ont été comptabilisés au quatrième trimestre en charges d’exploitation, soit un montant combiné de -14 M€ avant impôt et -11 M€ après impôt. Aucun coût de cette nature n’avait été comptabilisé sur les neuf premiers mois de 2024 ou sur l’exercice 2023.

Les montants agrégés de ces éléments sont les suivants pour les différentes périodes sous revue :

T4 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts 2023 : -82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts

-82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts T3 2024 : -24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts

-24 M€ avant impôts et -17 M€ après impôts T4 2024 : -38 M€ avant impôts et -28 M€ après impôts

-38 M€ avant impôts et -28 M€ après impôts 2024 : -106 M€ avant impôts et -77 M€ après impôts

Données ajustées - Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell, des actifs intangibles représentant les contrats clients de Lyxor et, depuis le deuxième trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates ; ces amortissements et charges non monétaires sont comptabilisés en déduction des revenus nets ; retraitement de l‘amortissement d’un actif technologique lié à l’acquisition d’aixigo comptabilisé dans les charges d’exploitation.

Acquisition d’Alpha Associates

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi au 01/04/2024 :

d’un goodwill de 288 M€ ;

d’un actif intangible de 50 M€, représentatif de contrats clients, amortissable linéairement jusqu’à fin 2030 ;

d’un passif représentatif du complément de prix conditionnel non encore payé, pour 160 M€, incluant une décote actuarielle de -30 M€, qui sera amortie sur 6 ans.

Dans le compte de résultat du Groupe, enregistrement :

d’un amortissement de l’actif intangible pour une charge en année pleine de -7,6 M€ (-6,1 M€ après impôt) ; en 2024 (9 mois d’intégration) cela correspond à -5,7 M€ (-4,6 M€ après impôt)

d’autres charges non monétaires étalées en fonction de l’échéancier des paiements du complément de prix jusqu’à fin 2029 ; ces charges sont comptabilisées en déductions des revenus nets, en charges financières. En 2024 (9 mois) elles représentent -4,3 M€ (-3,2 M€ après impôt).

Sur douze mois 2024, ces charges et amortissements sont donc de -10 M€ avant impôt pour 9 mois. Ils n’ont commencé qu’au T2.

Sur le T4 2024, l’amortissement de l’actif intangible est de -1,9 M€ avant impôt (-1,5 M€ après impôts) et les charges non monétaires sont de -1,4 M€ avant impôt (soit -1,1 M€ après impôts).

Acquisition d’aixigo

Conformément à IFRS 3, reconnaissance au bilan d’Amundi à la date d’acquisition :

d’un goodwill de 121 M€ ;





d’un actif technologique de 36 M€ représentatif de la survaleur attribuée aux solutions logicielles d’aixigo, amortissable linéairement sur 5 ans ;

La charge d’amortissement en année pleine de l’actif technologique est de -7,2 M€ (-4,8 M€ après impôt) ; au T4 2024 la charge d’amortissement est de -1,2 M€ (-0,8 M€ après impôt), elle est comptabilisée dans les charges d’exploitation.

Indicateurs Alternatifs de Performance25

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles et,

depuis le deuxième trimestre 2024, d’Alpha Associates, ainsi que d’autres charges non monétaires liées à l’acquisition d’Alpha Associates.

Depuis le quatrième trimestre 2024, l’amortissement d’actifs incorporels en charges d’exploitation au titre d’aixigo.

Au quatrième trimestre 2024, les coûts d’intégration sur Victory Capital et aixigo.

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(M€)

2024 2023

T4 2024 T4 2023

T3 2024

















Revenus nets de gestion

3 329 3 063

877 757

825 Technologie

80 60

26 18

20 Produits nets financiers et autres revenus

(3) (1)

(2) 12

(6) Produits nets financiers et autres revenus, ajustés

88 80

21 32

17

















Revenus nets (a)

3 406 3 122

901 786

838 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt

(87) (82)

(22) (20)

(22) - Autres charges non monétaires liées à Alpha Associates

(4) 0

(1) 0

(1) Revenus nets - ajustés (b)

3 497 3 204

924 806

862

















Charges d'exploitation (c)

(1 852) (1 706)

(496) (426)

(456) - Coûts d'intégration avant impôt

(13) 0

(13) 0

0 - Amortissement du PPA lié à aixigo avant impôt

(1) 0

(1) 0

0 Charges d'exploitation - ajustées (d)

(1 837) (1 706)

(482) (426)

(456)

















Résultat Brut d'exploitation (e)=(a)+(c)

1 554 1 416

405 360

382 Résultat brut d'exploitation - ajusté (f)=(b)+(d)

1 660 1 498

443 381

406 Coefficient d'exploitation (%) -(c)/(a)

54,4% 54,6%

55,1% 54,2%

54,4% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) -(d)/(b)

52,5% 53,2%

52,1% 52,8%

52,9% Coût du risque & autres (g)

(10) (8)

(3) (2)

(2) Sociétés mises en équivalence (h)

123 102

29 29

33 Résultat avant impôts (i)=(e)+(g)+(h)

1 668 1 511

431 387

413 Résultat avant impôts - ajusté (j)=(f)+(g)+(h)

1 774 1 592

469 407

437 Impôts sur les bénéfices (k)

(366) (351)

(83) (91)

(94) Impôts sur les bénéfices - ajustés (l)

(394) (374)

(93) (96)

(101) Minoritaires (m)

3 5

1 2

1 Résultat net part du Groupe (n)=(i)+(k)+(m)

1 305 1 165

349 299

320 Résultat net part du Groupe - ajusté (o)=(j)+(l)+(m)

1 382 1 224

377 313

337

















Bénéfice par action (€)

6,37 5,70

1,70 1,46

1,56 Bénéfice par action - ajusté (€)

6,75 5,99

1,84 1,53

1,65

Actionnariat





31 décembre 2024

30 septembre 2024

31 décembre 2023 (unités)

Nombre

d'actions % du capital

Nombre

d'actions % du capital

Nombre

d'actions % du capital Groupe Crédit Agricole

141 057 399 68,67%

141 057 399 68,93%

141 057 399 68,93% Salariés

4 272 132 2,08%

2 751 891 1,34%

2 918 391 1,43% Autocontrôle

1 992 485 0,97%

958 031 0,47%

1 247 998 0,61% Flottant

58 097 246 28,28%

59 880 313 29,26%

59 423 846 29,04%



















Nombre d'actions en fin de période

205 419 262 100,0%

204 647 634 100,0%

204 647 634 100,0% Nb moyen d'actions depuis le début de l'année

204 776 239 -

204 647 634 -

204 201 023 - Nb moyen d'actions depuis le début du trimestre

205 159 257 -

204 647 634 -

204 647 634 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

Le nombre moyen d’actions a augmenté de +0,3% entre le T3 2024 et le T4 2024, +0,3% entre le T4 2023 et le T4 2024, et encore de +0,3% entre l'année 2023 et l'année 2024.

Une augmentation de capital réservée aux salariés a été enregistrée le 31 octobre 2024. 771 628 titres ont été créés (environ 0,4% du capital avant l’opération).

Amundi a annoncé le 7 octobre 2024 un programme de rachat d'au maximum 1 million d'actions (soit ~0,5% du capital avant l'opération) destiné à couvrir des plans d'actions de performance, Il a été finalisé au 27 novembre 2024.





Calendrier de communication financière

Publication des résultats du T1 2025 : mardi 29 avril 2025

Assemblée générale : mardi 27 mai 2025

Publication des résultats du T2 et du S1 2025 : mardi 29 juillet 2025

Publication des résultats du T3 et des 9 mois 2025 : mardi 28 octobre 2025

Calendrier du dividende

Détachement : lundi 10 juin 2025

Mise en paiement : à compter du mercredi 12 juin 2025

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux26, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 200 milliards d’euros d’encours27.

Ses six plateformes de gestion internationales28, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 700 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

AVERTISSEMENT

Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à acheter, ni une sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres d'Amundi aux États-Unis d'Amérique ou en France. Les titres d'Amundi ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux États-Unis d'Amérique sans enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à enregistrement au titre du U.S. Securities Act. Les titres d'Amundi n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Amundi n'a pas l'intention de faire une offre publique de ses titres aux États-Unis d'Amérique ou en France.

Ce document peut contenir des informations prospectives concernant la situation financière et les résultats d’Amundi. Ces données ne constituent pas une « prévision » ou une « estimation » du bénéfice au sens du Règlement délégué (UE) 2019/980.

Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières qui sont issues de scenarii fondés sur un certain nombre d’hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné, de considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs, ainsi que des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Par nature, elles sont donc soumises à des aléas et en conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations et la situation financière et les résultats d’Amundi pourraient différer significativement de ceux projetés ou impliqués dans les informations prospectives contenues dans ce document. En particulier, il n’est pas possible d’exclure que les conditions à la réalisation de l’opération annoncée entre Amundi et Victory Capital ne soient pas remplies, ni que l’opération ne soit pas réalisée dans les délais prévus, voire qu’elle ne soit pas réalisée du tout ; les risques liés aux avantages attendus ou à l’impact sur les activités respectives de Victory Capital et d’Amundi de cette opération sont contenus dans la documentation règlementaire publiée respectivement par Victory Capital et Amundi).

Amundi ne s’engage en aucun cas à publier des mises à jour ou révisions des informations prospectives qui sont données à la date de ce document. Les risques susceptibles d’affecter la situation financière et les résultats d’Amundi sont plus détaillés dans le chapitre « Facteurs de risques » de notre Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers. Le lecteur est invité à prendre en considération l’ensemble de ces facteurs d’incertitudes et de risques avant de fonder sa propre opinion.

Les données chiffrées présentées dans ce document ont été approuvées par le conseil d'administration d'Amundi et ont été préparées conformément aux règles prudentielles en vigueur et aux normes IFRS, telles qu'adoptées par l'Union européenne et applicables à la date du présent document, mais demeurent sujettes aux travaux des commissaires aux comptes qui sont en cours.

Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes. Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres entités qu’Amundi, ou sont issues de sources externes, n’ont pas été revues par une autorité de supervision, ni n’ont plus généralement fait l’objet de vérifications indépendantes, et aucune déclaration ni aucun engagement n’est donné à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée quant à l’exactitude, la sincérité, la précision et l’exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni Amundi ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour toute décision prise ou négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté en raison des arrondis.

1 Résultat net part du Groupe

2 Données ajustées : voir p. 12

3 Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours et de la collecte des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et collecte sont repris pour la part d’Amundi dans le capital de la JV

4 Hors JV

5 Y compris JV : 247 Md€ d’actifs, +12,2 Md€ de collecte en 2024 et +0,6 Md€ au T4

6 ALTO : Amundi Leading Technologies & Operations, la suite de 5 applications technologiaues d’Amundi, comprenant ALTO Investment, Wealth and Distribution, Sustainability, Asset Servicing et Employee Savings and Retirement

7 Résultat net part du Groupe ajusté, normalisé du niveau exceptionnellement élevé de commissions de surperformance cette année-là : 1 158 M€

8 Calculé sur le résultat net part du Groupe comptable

9 Par rapport aux estimations du consensus avant ces opérations

10 Selon la réglementation SFDR Articles 8 et 9

11 Indice composite 50% MSCI World + 50% Eurostoxx 600 pour les marchés actions, valeurs moyennes sur chaque période considérée

12 Bloomberg Euro Aggregate pour les marchés obligataires, valeurs moyennes sur chaque période considérée

13 Sources : Morningstar FundFile, ETFGI. Fonds ouverts European & cross-border (hors mandats et fonds dédiés). Données à fin décembre 2024.

14 Actifs à Moyen Long Terme, hors JV

15 La collecte nette 2024 comprend pourtant, pour -11,6 Md€, la sortie au troisième trimestre d’un mandat en multi-actifs avec un assureur européen, de 11,6 Md€, qui apportait de faibles revenus.

16 EPFO : Employees’ Provident Fund Organisation, premier fonds de pension indien avec des actifs totaux de 250 Md€ à fin décembre 2024. SBI MF avait gagné au T4 2019 un mandat obligataire octroyé par EPFO, pour un montant de 60 Md€, qui totalise 110 Md€ d’encours au 31 décembre 2024 ; c’est ce mandat qui serait partagé avec d’autres gestionnaires selon l’appel d’offres

17 Source : Morningstar Direct, Broadridge FundFile - Fonds ouverts et ETF, périmètre fonds monde, décembre 2024 ; en pourcentage des encours sous gestion des fonds en question ; le nombre de fonds ouverts d’Amundi notés par Morningstar était de 1071 fonds à fin décembre 2024. © 2024 Morningstar, tous droits réservés

18 Reflétant la quote-part d’Amundi dans le résultat net des JV minoritaires en Inde (SBI MF), Chine (ABC-CA), Corée du Sud (NH-Amundi) et Maroc (Wafa Gestion),

19 Capitaux propres moins goodwill et immobilisations incorporelles

20 Hors amortissements incorporels

21 Le TSR (Total Shareholder Return) inclut le rendement total pour un actionnaire : hausse de l’action + dividendes versés de 2016 à 2024 + Droit préférentiel de Souscription détaché en mai 2017. Calcul fait sur la base du cours à la clôture du 31 janvier 2025, 68 € par action.

22 Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours et de la collecte des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et collecte sont repris pour la part d’Amundi dans le capital de la JV

23 Lyxor, intégré au 31/12/2021

24 Actifs sous gestion et collecte nette incluant les actifs conseillés et commercialisés et les fonds de fonds, comprenant 100 % des encours et de la collecte des JV asiatiques ; pour Wafa Gestion au Maroc, encours et collecte sont repris pour la part d’Amundi dans le capital de la JV ;

au 01/01/2024, reclassification en Obligations de stratégies obligataires court terme (30 Md€ d’encours) précédemment classées en Trésorerie jusqu’à cette date ; les encours jusqu’à cette date n’ont pas été reclassés dans ces tableaux

25 Voir aussi la section 4.3 du Document d’Enregistrement Universel 2023 déposé auprès de l’AMF le 18 avril 2024

26 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023

27 Données Amundi au 31/12/2024

28 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Pièce jointe